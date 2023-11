Fulham - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten | 4.11.23

Unser Fulham - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.11.2023 lautet: Beim Lieblingsgegner Fulham ist für die krisengeschüttelten „Red Devils“ in unserem Wett Tipp heute zumindest ein Punkt drin.

Die erste Saison von Coach Erik ten Hag bei Manchester United war mit Platz 3 in der Liga und dem Sieg im EFL-Cup durchaus ein Erfolg. In dieser Spielzeit kommen die „Red Devils“ aber einfach nicht in Gang. In der Premier League steht United aktuell nur auf Rang 8, acht Punkte hinter dem ersten Champions-League-Rang. Zudem schied Man United am Mittwoch im Old Trafford recht sang- und klanglos als Titelverteidiger aus dem Ligapokal aus.

Beim Gastspiel in Fulham entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,72 bei Betano für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Fulham vs Manchester United auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Gegen keinen anderen Gegner hat Fulham mehr PL-Niederlagen kassiert

Seit 17 Pflichtspiel-Duellen ist United gegen die Cottagers ungeschlagen

Der FFC steht in der Heimtabelle auch nur auf Rang 12

Fulham vs Manchester United Quoten Analyse:

Auf dem Papier müsste die Ausgangslage bei der Fulham vs Manchester United Prognose klar sein. Doch in der Premier-League-Tabelle liegen nur drei Punkte zwischen den „Red Devils“ (Platz 8) und den „Cottagers“ (Platz 14).

So fällt auch der Quoten-Unterschied nicht allzu deutlich aus. Die Gäste sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,16 bei den Buchmachern favorisiert. Doch auch ein Heimsieg erscheint mit Quoten im Schnitt von 3,38 nicht wirklich abwegig. Ein riskanter Tipp bei dieser Partie kann mit Gratiswetten & Freebets abgesichert werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fulham vs Manchester United Prognose: Wie lange darf ten Hag noch weitermachen?

Im Vorjahr spielte Fulham als Aufsteiger eine souveräne Saison. Die „Cottagers“ gingen auf Rang 10 über die Ziellinie und hatten am Ende 18 Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Unter Coach Marco Silva möchte der Verein in diesem Jahr nun weitere Fortschritte machen. Der attraktive und offensive Stil des portugiesischen Trainers macht den Verein für viele Profis interessant. In diesem Jahr stottert die Angriffs-Maschine aber noch etwas. Neun Tore nach zehn Partien werden nur von vier Teams unterboten.

Im Sommer musste man Top-Stürmer Aleksandar Mitrović nach Saudi-Arabien ziehen lassen. So steht der FFC aktuell auch „nur“ auf Platz 14. Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz beträgt aber immerhin schon sieben Zähler. Vor den eigenen Fans gab es in vier Spielen zwei Siege (2N), gegen die Aufsteiger Luton Town und Sheffield United. In der Fremde kam mit dem 1:0 am ersten Spieltag in Everton auch erst ein Dreier hinzu. Mit einem 3:1 bei Zweitligist Ipswich Town zog Fulham immerhin am Mittwoch ins Viertelfinale des Ligapokals ein.

Manchester United hatte sich mit zwei Siegen in der Liga gerade etwas stabilisiert, in der Champions League gewann man 1:0 daheim gegen Kopenhagen. Dann folgte das Derby im Old Trafford gegen Nachbar City. Bei der 0:3-Pleite wurden riesige Qualitätsunterschiede deutlich. Das Team von Erik ten Hag hatte der spielerischen Klasse der Gäste nicht viel entgegenzusetzen. Irgendwann schwanden sogar Kampfgeist und Widerstandsfähigkeit.

Nach zehn Spieltagen steht Man United bei fünf Siegen und fünf Niederlagen. So viele Pleiten zu diesem Zeitpunkt hatten die „Red Devils“ zuletzt 1986/87 auf dem Konto. Das Torverhältnis steht bei minus 5. So eine Torbilanz hatte die Mannschaft nach zehn Runden zuletzt 1972/73. Beim 0:3 im Ligapokal-Achtelfinale gegen Newcastle war dem Team das fehlende Selbstvertrauen anzumerken. Es fehlten Tempo, Ideen und Zielstrebigkeit.

Fulham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fulham: 3:1 Ipswich Town (A), 1:1 Brighton (A), 0:2 Tottenham (A), 3:1 Sheffield United (H), 0:2 Chelsea (H),

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:3 Newcastle (H), 0:3 Manchester City (H), 1:0 Kopenhagen (H), 2:1 Sheffield United (A), 2:1 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele Fulham vs Manchester United: 1:2 (A), 1:3 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 1:2 (H)

Manchester United ist ein Angstgegner von Fulham. Gegen keine andere Mannschaft haben die „Cottagers“ so viele Premier-League-Niederlagen kassiert wie gegen die „Red Devils“ (23). Wettbewerbsübergreifend seit 17 Duellen wartet das Team aus London auf einen Sieg gegen United (3U, 14N). Die letzten sechs Gastspiele im Craven Cottage konnte United alle für sich entscheiden.

In sieben der letzten acht PL-Vergleiche trafen immer beide Teams ins Schwarze. Zudem ging Manchester in sechs der vergangenen sieben PL-Auswärtspartien beim FFC in Führung. Erzielen die Gäste auch am Samstag das erste Tor, wird das von Betano mit einer Quote von 1,80 belohnt. Der Buchmacher bietet seine Wetten und Quoten nicht nur über die Webseite an, sondern auch über die Betano App.

Unser Fulham - Manchester United Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Es fällt aktuell schwer, auf Manchester United zu tippen. Die Mannschaft ist durch die zahlreichen Niederlagen in dieser Saison verunsichert. Der Coach wirkt im Moment etwas ratlos. Immerhin geht es am Samstag gegen einen Lieblingsgegner. Fulham tut sich bisher auch schwer und konnte daheim nur gegen Liga-Neulinge punkten. So trauen wir den „Red Devils“ zumindest einen Punkt zu. Dabei dürften auch einige Tore fallen.