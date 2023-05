Fürth - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Fürth - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.05.2023 lautet: Im Duell der Tabellennachbarn schaffen es beide Mannschaften auf die Anzeigetafel.

Am vergangenen Wochenende machte Eintracht Braunschweig einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt, während Greuther Fürth den sicheren Ligaverbleib verpasste. Im direkten Duell der beiden Kontrahenten am Samstag können nun beide Teams endgültig den Deckel drauf machen. Wir erwarten eine ausgeglichene Partie, in der jeder den letzten Schritt auch wirklich gehen will und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,66 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Fürth vs Braunschweig auf „Beide treffen“

Fürth traf in 14 von 15 Heimspielen in dieser Saison

In 11 der letzten 13 Auswärtspartien Braunschweigs gab es Tore auf beiden Seiten

Beide Teams können mit einem Sieg die Klasse endgültig sichern

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Braunschweig Quoten Analyse:

Bei NEObet, einem der Online-Buchmacher mit deutscher Lizenz, fällt die Quotenverteilung doch recht klar zu Gunsten der Gastgeber aus. Für Wetten auf einen Heim-Dreier gibt es eine Quote von 1,70, während der Tipp auf einen Auswärts-Dreier eine Wettquote von 4,55 liefert. Damit liegt dieser Bookie im Bereich der anderen Wettanbieter.

Diese erwarten auch allesamt eine recht torreiche Begegnung. Das Over 2,5 bleibt bei allen Bookies unter der Marke von 1,70. Die Wettquoten für diese Wettalternative sind dabei mit den Quoten für das „Beide treffen“ nahezu identisch. NEObet liefert mit einer 1,66 für Treffer auf beiden Seiten noch den Höchstwert.

Fürth vs Braunschweig Prognose: Duell auf Augenhöhe

Durch ein 1:1 im Kellerduell bei Arminia Bielefeld verpasste Greuther Fürth am vergangenen Wochenende den (fast) schon sicheren Klassenerhalt. Positiv aus Sicht der Franken: Diesen kann man nun zu Hause vor den heimischen Fans feiern. Mit einem Sieg ist das Kleeblatt auch rechnerisch durch.

Doch selbst eine Niederlage könnten sich die Fürther leisten, wenn Bielefeld das Parallelspiel am Lauterer Betzenberg nicht gewinnt. So oder so: Mit Platz 12 und sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz kann eigentlich nichts mehr passieren. Matchbälle hatten die Franken dabei zuletzt genug.

Allerdings war der Punkt auf der Alm der einzige in den letzten drei Zweitliga-Spielen. Dass es aber sehr wahrscheinlich dennoch für den Klassenerhalt reicht, hat Greuther Fürth vor allem seinen Heimspielen zu verdanken. In der Auswärtstabelle belegen die Fürther nämlich mit zehn Punkten nur Rang 16. In der Fremde gab es gerade einmal zwei Siege in 16 Partien.

Zu Hause stehen die Franken dagegen bei einer 7-6-2-Bilanz und 22:17 Toren. Nur drei Teams verloren in dieser Saison daheim seltener. Eine der beiden Heimpleiten gab es im letzten Heimspiel gegen Heidenheim. Das 0:2 war auch das einzige Heimmatch in dieser Spielzeit, in dem das Kleeblatt nicht treffen konnte.

Fürth - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Bielefeld (2BL, A), 0:2 Heidenheim (2BL, H), 0:2 Rostock (2BL, A), 2:1 Regensburg (2BL, H), 2:0 Sandhausen (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:1 Sandhausen (2BL, H), 1:5 Paderborn (2BL, A), 1:2 Magdeburg (2BL, H), 2:1 St. Pauli (2BL, A), 1:0 Kaiserslautern (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Braunschweig: 1:0 (2BL, A), 3:0 (2BL, H), 3:0 (2BL, A), 2:1 (2BL, H), 0:3 (2BL, A)

Für Braunschweig war die letzte Partie die reinste Achterbahn der Gefühle. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Sandhausen trafen die Löwen spät in der 82. Minute zum 1:0. Der SVS glich in Minute 88 aus, ehe der BTSV in Gestalt von Anton-Leander Donkor eine Zeigerumdrehung später doch noch den Siegtreffer zum 2:1 erzielte.

Mit diesem Dreier war Braunschweig einer der großen Gewinner im Abstiegskampf und kletterte auf Rang 13. Der Vorsprung allein auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Bei nur noch drei ausstehenden Partien sieht es in Sachen Klassenerhalt also sehr gut aus. Zudem haben die Löwen ein machbares Restprogramm.

Denn im Anschluss an die Fahrt ins Frankenland geht es zu Hause gegen den aktuell Vorletzten Regensburg, ehe man beim derzeit 15. Rostock die Saison beendet. Dennoch will man den Deckel natürlich so früh wie möglich drauf machen. Vier der letzten sieben Partien hat Braunschweig gewonnen und nur zwei davon verloren.

Aber: Auswärts gab es nur vier Punkte aus den letzten sieben Spielen. Ein Treffer gelang den Löwen dabei fast immer. Sie trafen in zwölf ihrer letzten 13 Auswärtspartien. Allerdings hielten sie auswärts auch erst einmal die Null. In elf der letzten 13 Auswärtsbegegnungen der Eintracht trafen beide Teams.

Unser Fürth - Braunschweig Tipp: Beide treffen

Zu den Lieblingsgegnern der Eintracht gehörte Fürth zuletzt nicht. Die letzten vier direkten Duelle hat das Kleeblatt alle gewonnen und die letzten drei von ihnen gar zu Null. Doch der BTSV feierte am vergangenen Wochenende einen moralisch wichtigen Sieg und traf in dieser Saison auswärts zuletzt so gut wie immer. Allerdings gab es bis auf eine Ausnahme auch immer Gegentreffer und das Kleeblatt spielte bislang eine gute Heimsaison, in der es erst im letzten Heimspiel zum ersten Mal keinen eigenen Treffer auf heimischem Geläuf gab.