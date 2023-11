Fürth - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Fürth - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gelingt Fürth der dritte Sieg in Folge?

Greuther Fürth empfängt am kommenden Sonntag die Fortuna aus Düsseldorf im heimischen Stadion. Beide Teams waren vor allem in der ersten Halbzeit der bisherigen Spiele anfällig für Gegentore, was sich auch diesmal auf die Partie auswirken kann.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Meiste Tore in Halbzeit 1″ mit einer Quote von 3,10 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Fürth vs Düsseldorf auf „Meiste Tore in Halbzeit 1″:

Im Schnitt fallen in Spielen von Fürth in der ersten Halbzeit 1,8 Tore.

In Spielen von Düsseldorf fallen im Schnitt 1,5 Tore in der ersten Halbzeit.

Düsseldorf fing sich nur 4 Gegentreffer im 2. Spielabschnitt der ersten 12 Spiele ein.

Fürth vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter sehen im kommenden Duell zwischen Fürth und Düsseldorf keinen wirklichen Favoriten. Die Kleeblätter erhalten eine Siegquote von 2,44, die Quote für einen Auswärtssieg der Fortuna liegt bei 2,74 nur minimal höher.

Als wahrscheinlichstes Ergebnis wird ein 2:1 mit einer Quote von 9,4, gefolgt von einem 1:2 mit einer Quote von 9,9 gesehen. Für Wett-Neulinge würde sich die Nutzung einer NEObet Freiwette ohne Einzahlung anbieten, um risikofrei erste Erfahrungen in der weiten Welt der Sportwetten zu sammeln.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Düsseldorf Prognose: Kann Düsseldorf den ersten Auswärtssieg gegen Fürth einfahren?

Greuther Fürth steht mit 18 Punkten aus den ersten zwölf Spielen auf dem sechsten Platz der Tabelle. Dabei gelangen den Kleeblättern zuletzt drei Siege aus den letzten vier Partien, kein anderes Team der 2. Bundesliga sammelte im gleichen Zeitraum mehr Punkte.

Vor allem nach Standards sind die Fürther in der laufenden Saison gefährlich, schon acht der 20 erzielten Treffer fielen nach Eckbällen. Bester Torschütze der Spielzeit ist Branimir Hrgota mit vier Treffern.

Düsseldorf steht mit 21 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle, dabei gelangen den Rot-Weißen sechs Siege, bei drei Niederlagen und drei Unentschieden. Drei der ersten fünf Auswärtsspiele konnten gewonnen werden, bei einem starken Torverhältnis von 12:3.

Die offensive Last in den Reihen der Fortuna verteilt sich dabei auf viele Schultern, schon zwölf verschiedene Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Erfolgreichster Scorer der laufenden Saison ist Christos Tzolis mit sechs Toren.

Fürth - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:0 Kaiserslautern (A), 1:2 Homburg (Pokal, A), 4:0 Osnabrück (H), 0:2 HSV (A), 1:0 Rostock (H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:3 Wiesbaden (H), 6:3 Unterhaching (Pokal, A), 4:1 Braunschweig (A), 4:3 Kaiserslautern (H), 1:1 Osnabrück (H).

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Düsseldorf: 2:1 (H), 2:2 (A), 3:2 (H), 3:3 (A), 1:1 (A).

Beim Blick auf den direkten Vergleich fällt vor allem auf, dass in den bisherigen 24 Zweitliga-Partien zwischen Fürth und Düsseldorf noch nie ein Auswärtssieg gefeiert werden konnte. Insgesamt gab es zehn Unentschieden und 14 Heimsiege, neun davon gelangen Fürth.

In den 24 Partien fielen im Schnitt 2,75 Tore, in den zwölf Duellen in Fürth fielen sogar durchschnittlich 3,1 Treffer. Wer eine Wette auf das kommende Match zwischen Fürth und Düsseldorf abschließen möchte, kann dies auch auf mobilem Wege über eine der besten Sportwetten Apps tun.

Unser Fürth - Düsseldorf Tipp: Meiste Tore in Halbzeit 1

Im Schnitt fallen in Spielen von Fürth sowie Düsseldorf über 3,1 Tore. In den zweiten Spielabschnitten fing sich Fürth durchschnittlich nur 0,5 Gegentreffer ein. Die Defensive der Fortuna steht in der zweiten Hälfte sogar noch sicherer bei nur 0,33 Gegentoren. Wir erwarten, dass auch im kommenden Duell in der ersten Halbzeit mehr Tore fallen werden.