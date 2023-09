Fürth – Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2023

Unser Fürth - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.09.2023 lautet: Nur ein Punkt aus den drei Zweitliga-Saisonspielen attestiert der Spielvereinigung eine überschaubare Form. Einen Favoriten sehen wir nicht, rechnen aber mit Toren auf beiden Seiten.

Greuther Fürth wurde zuletzt bei Hertha BSC vorgeführt und musste nach 90 sehr einseitigen Minuten eine 0:5-Klatsche hinnehmen. Dabei zeigte vor allem die Abwehr Zerfallserscheinungen. Die 96er hatten mit Tabellenprimus HSV kürzlich keinen leichten Gegner vor der Brust. Obwohl die Hausherren mehr als 30 Minuten in Überzahl agierten, fiel das Tor auf der anderen Seite und sorgte für Hannovers erste Saisonniederlage.

In einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Mannschaften räumen wir beiden Konkurrenten Torchancen bzw. Tore ein. Unsere Wette auf „Beide Teams treffen“ wird bei Bet3000 mit einer Quote von 1,55 bewertet.

Darum tippen wir bei Fürth vs Hannover auf „Beide Teams treffen“:

Fürth versäumte saisonübergreifend nur in 2 von 19 Liga-Heimspielen einen eigenen Treffer.

Hannover blickt in dieser Spielzeit auf 6 Tore in 4 Spielen und traf in 8 der letzten neun Auswärts-Ansetzungen in der 2. Bundesliga.

Unabhängig vom Austragungsort endeten die letzten 9 Begegnungen zwischen beiden Teams mit Toren auf beiden Seiten.

Fürth vs Hannover Quoten Analyse:

Obwohl sich die Fürther kürzlich nicht mit Ruhm bekleckert haben, sehen die Bookies die Gastgeber dennoch in der leichten Favoritenrolle. Ein Heimsieg bringt eine Fürth Hannover Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,90 mit sich.

Wer hingegen die Gäste aus Niedersachsen in der Pflicht sieht, darf sich über den bis zu 3,60-fachen Wetteinsatz freuen. Wie fast bei jedem Spiel zur 2. Bundesliga tendieren die Wettanbieter zu drei oder mehr Toren und preisen den Markt dementsprechend ein. Tipp-Freunde aus Deutschland, die das Maximum aus ihren Fürth Hannover Wetten herausholen wollen, sollten einen Wettanbieter ohne Steuer nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs. Hannover Prognose: Bleiben die Kleeblätter auch im vierten Liga-Spiel sieglos?

Nach dem Bundesliga-Abstieg im Jahr 2022 tut sich die Elf von Trainer Alexander Zorniger schwer in die Spur zu finden. Bereits in der vergangenen Saison reichte es für Fürth lediglich für Platz 12. Auch in dieser Spielzeit gehören die Mittelfranken nicht zum engeren Favoritenkreis in Bezug auf den Aufstieg. Es mangelt an Etat und Kader-Qualität.

Eine Tatsache, die sich bereits an den ersten vier Spieltagen bemerkbar machte. Mal abgesehen vom Auftaktsieg gegen Paderborn, der mit einem 5:0 sehr souverän gestaltet wurde, brachten die letzten drei Begegnungen nur einen Punkt ein. Gegen Kiel (1:2) und Hertha (0:5) standen zwei Niederlagen zu Buche und mit St. Pauli wurden die Punkte geteilt.

Nur ein Tor in den vergangenen drei Liga-Ansetzungen lässt auf eine momentane Flaute im Offensivspiel schließen, wobei die Kleeblätter in der vergangenen Saison mit 28 Toren im Sportpark Ronhof Thomas Sommer einen gesunden Zug zum Tor an den Tag legten.

Der Vorstandsvorsitzende Martin Kind hat in Hannover den Aufstieg als Saisonziel öffentlich ausgesprochen und dürfte mit seiner Aussage bei den weiteren Verantwortlichen vor allem Trainer Stefan Leitl nicht gut angekommen sein.

Fürth - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:5 Hertha (A), 0:0 St. Pauli (H), 1:0 Halle (A), 1:2 Kiel (A), 5:0 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:1 HSV (H), 2:1 Rostock (A), 2:4 n.E. Sandhausen (A), 2:2 Nürnberg (A), 2:2 Elversberg (H).

Letzte Spiele Fürth vs. Hannover: 1:1 (H), 1:2 (A), 2:2 (A), 4:1 (H), 1:3 (H).

Nach vier Spieltagen (1S, 2U, 1N) rangieren die 96er im grauen Mittelfeld und sind weit vom Thema Aufstieg entfernt. Die beiden Auswärtsspiele in der aktuellen Saison machen Mut, immerhin ging keines verloren. In Rostock resultierte ein knapper 2:1-Erfolg und in Nürnberg wurden die Punkte nach einem 2:2 geteilt. Satte vier Tore stehen in den beiden Auswärts-Begegnungen zu Buche.

Über die gesamte letzte Spielzeit hinweg verpassten die Hannoveraner nur in vier von 17 Auswärtsspielen einen eigenen Treffer, hielten aber auf der anderen Seite auch nur dreimal hinten die Null. Allgemein stand die Defensive mit 29 Gegentoren in der Fremde auf sehr wackligen Beinen.

Das mit einem offensiv geführten Match zu rechnen ist, bestätigt die Bet3000 Quote am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ in Höhe von 1,55.

Unser Fürth – Hannover Tipp: Beide Teams treffen

Sowohl die Kleeblätter als auch die Niedersachsen sind nicht optimal in die Saison gestartet und hinken den eigenen Erwartungen hinterher.

Nach dem vernichtenden 0:5 in Berlin ist bei den Mittelfranken mit einer Reaktion zu rechnen. Ob es am Ende gegen die 96er für einen Heimsieg reicht, ist jedoch mehr als fraglich. Beide Mannschaften haben in dieser Spielzeit mit sechs erzielten Toren ihre offensiven Qualitäten bereits unter Beweis gestellt und werden auch im direkten Aufeinandertreffen zu Toren gelangen.