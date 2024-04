Fürth - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten | 12.04.2024

Unser Fürth - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.04.2024 lautet: In den letzten 21 Duellen machten die beiden Teams einen großen Bogen um ein Unentschieden. Im Wett Tipp heute ist eine Punkteteilung jedoch nicht ausgeschlossen.

Greuther Fürth hat in der Rückrunde jegliche Chance auf den möglichen Aufstieg verspielt. Trainer Alexander Zorniger schätzt die Lage realistisch ein. Der Kleeblatt-Trainer fokussiert sich nach der 0:2-Niederlage gegen Schlusslicht Osnabrück auf das Auftreten seiner Spieler, um zu beurteilen, wer in der kommenden Spielzeit noch Teil der Franken sein wird. Ganz so entspannt kann es Kaiserslautern nicht angehen. Die Roten Teufel zeigten gegen den HSV (1:2) eine ansprechende Defensivleistung, Punkte gab es jedoch keine.

Darum tippen wir bei Fürth vs Kaiserslautern auf „Fürth Unter 1,5 Tore“:

Fürth vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Das würde sich in diesem Vergleich auszahlen. Fürth steigt mit Siegquoten bis 2,59 in den Ring, Kaiserslautern kratzt mit Wettquoten zwischen 2,56 und 2,92 in der Spitze an der Marke von 3,00.