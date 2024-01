Fürth - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser Fürth - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.01.2024 lautet: Kiel wird gewiss alles daransetzen, um Wiedergutmachung für die zuletzt erlittene Pleite herbeizuführen. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Anwärter auf drei Punkte.

Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist im deutschen Unterhaus des Fußballs seit nunmehr acht Spieltagen ohne Niederlage und legt eine bestechend gute Verfassung an den Tag (6S, 2U). Holstein Kiel spielt eine sehr starke Saison und kämpft mittlerweile um die Zweitliga-Meisterschaft. Nach fünf Siegen in Serie setzte es zuletzt aber eine 1:2-Niederlage auf heimischem Boden gegen Abstiegskandidat Braunschweig.

Darum tippen wir bei Fürth vs Kiel auf „Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore“:

Die Mittelfranken verpassten nur in einem der bisherigen 9 Heimspiele einen eigenen Treffer.

Kiel fungiert als stärkstes Auswärtsteam der 2. Bundesliga (6S, 1U, 1N) und traf bislang in jedem Fernduell.

4 der 6 direkten Aufeinandertreffen in Fürth endeten mit beiderseitigen Toren.

Fürth vs Kiel Quoten Analyse:

Obwohl die Kieler auswärts bislang ihren Mann standen, sind die Gastgeber aus Fürth im direkten Duell leicht favorisiert und zeigen am Drei-Weg-Markt die niedrigste Quote in Höhe von durchschnittlich 1,95 auf.

Mit sechs Siegen in acht Auswärtsduellen sind die Mannen aus der Hafenstadt keineswegs chancenlos. Für einen Dreier der Kieler servieren die Sportwetten Anbieter eine durchschnittliche Quote von 3,45. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schließen sich die Bookies unserer Einschätzung an und gehen von drei oder mehr Toren aus, tendieren aber zu keinem Schützenfest.

Fürth vs. Kiel Prognose: Kann Kiel die Tabellenspitze zurückerobern?

Greuther Fürth mühte sich am vergangenen Spieltag zu einem knappen 1:0-Zittersieg in Paderborn. 25 Prozent Ballbesitz und zwei Torschüsse reichten, um am Ende als glücklicher Sieger hervorzugehen. Zuvor wurden mit Schalke (2:2) und Magdeburg (1:1) die Punkte geteilt.

Aufgrund des Erfolgs am vergangenen Matchday kletterte die Elf von Alexander Zorniger auf Platz 4 der Tabelle und darf bei zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und drei auf den ersten direkten Aufstiegsplatz von der 1. Bundesliga träumen.

Auf heimischem Boden mussten die Mittelfranken nur eine Niederlage akzeptieren. Diese kam nach einem 1:3 gegen Hannover zustande. Auf der anderen Seite resultierten sechs Siege und zwei Remis. Die Offensive erzielte im Schnitt 2,1 Tore pro Heimspiel. Zudem endeten sieben der neun Ansetzungen vor heimischer Kulisse mit weniger als 4,5 Toren. Nur in einer der neun Begegnungen im eigenen Stadion wurde ein eigener Treffer verpasst.

Fürth - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:0 Paderborn (A), 2:2 Schalke (A), 1:1 Magdeburg (H), 1:0 Braunschweig (A), 2:0 Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:2 Braunschweig (H), 3:0 Hannover (H), 1:0 Düsseldorf (A), 3:2 Wiesbaden (H), 3:0 Kaiserslautern (A).

Letzte Spiele Fürth vs. Kiel: 1:2 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 2:1 (H), 3:1 (A).

Nach fünf Siegen in Serie im alten Jahr starteten die Kieler mit einem Misserfolg in die Rückrunde. Dabei verlief gegen den Abstiegskandidaten aus Braunschweig in der Anfangsphase alles nach Plan. Nach nur elf Minuten brachte Steven Skrzybski die Gastgeber nämlich in Front. Am Ende drehten die Gäste das Match zu ihren Gunsten und die Störche verloren zudem die Tabellenspitze an St. Pauli.

Dennoch können die Spieler und Coach Marcel Rapp auf die gezeigten Leistungen mehr als stolz sein. Niemand hätte die Kieler nach 18 Spieltagen auf Platz 2 der Tabelle gesehen.

Ein Umstand, den die Recken von der deutschen Ostseeküste in erster Linie ihrer Auswärtsstärke zu verdanken haben. Kein anderer Zweitligist holte in der Ferne so viele Punkte wie Kiel (19). Die Offensive hat bislang in jedem Fernduell mindestens ein Tor erzielt. Darüber hinaus brachten die letzten fünf Begegnungen in den Stadien des Gegners 13 von 15 möglichen Punkten. Sieben der acht Spiele endeten auswärts mit weniger als 4,5 Toren.

Unser Fürth - Kiel Tipp: Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore

Beide Mannschaften sind offensiv in dieser Saison keineswegs zu unterschätzen und blicken auf 28 (Fürth) bzw. 34 Tore (Kiel). Darüber hinaus ließen sie im Durchschnitt pro Liga-Duell mehr als ein Gegentor zu und stehen defensiv nicht immer sicher.

Da Fürth jedoch vier der letzten fünf Heim-Ansetzungen mit weniger als 2,5 Toren bestritt, gehen wir von keinem Schützenfest aus.