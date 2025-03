Fürth - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

Unser Fürth - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Die Fürther hängen im Mittelfeld der Tabelle fest und werden weder nach oben noch nach unten Großes bewirken. Im Wett Tipp heute fallen in diesem Duell einige Tore.

Am 8. März 2025 erwartet uns im Sportpark Ronhof Thomas Sommer ein packendes Duell in der 2. Bundesliga. Greuther Fürth, derzeit auf Rang 11 mit 32 Punkten, empfängt den Drittplatzierten Magdeburg, der 41 Punkte auf dem Konto hat.

Daher lautet unser Fürth Magdeburg Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,55 bei Betway .

Darum tippen wir bei Fürth vs Magdeburg auf “Über 2,5 Tore”:

Fürth vs Magdeburg Quoten Analyse: