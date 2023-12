Fürth - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 09.12.2023

Unser Fürth - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: Die Kleeblätter könnten den 6. Sieg in Folge einfahren, während Magdeburg nach einer längeren Schwächephase zuletzt wieder zwei Siege in Folge feiern konnte. Wir vertrauen im Wett Tipp heute der starken Defensive der Fürther und sehen das Heimteam im Vorteil.

Greuther Fürth arbeitet sich langsam aber sicher in der Tabelle nach oben und sitzt nun sogar mit nur vier Punkten Rückstand auf Platz 1 dem Spitzenreiter aus St. Pauli im Nacken. Der FC Magdeburg konnte nach vier Niederlagen in Folge zwar die letzten beiden Spiele gewinnen, dies jedoch gegen schwächelnde Gegner aus Osnabrück und Kaiserslautern.

Wir glauben, dass die Siegesserie der Fürther weitergeht und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Fürth & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Fürth vs Magdeburg auf „Sieg Fürth & Unter 3,5 Tore“:

Fürth gewann die letzten 5 Spiele allesamt zu Null.

In nur einem der letzten 8 Spiele von Fürth wurden mehr als 3 Tore erzielt.

Magdeburg verlor 6 der letzten 10 Spiele.

Fürth vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die Kleeblätter werden auch von den besten neuen Wettanbietern als Favorit gesehen und bekommen auf dem Drei-Weg-Markt eine Quote von 1,90 für einen Heimsieg zugewiesen. Der dritte Sieg der Magdeburger in Folge ist den Bookies das 3,7-Fache des Wetteinsatzes wert. Ein mögliches Remis wird mit einer Quote von 3,80 beziffert.

Dass beide Teams einen Treffer erzielen werden, wird dabei als relativ wahrscheinlich eingestuft. So liegt die Quote für „Beide Teams treffen“ bei relativ niedrigen 1,50, was aufgrund der fünf Spiele andauernden Weißen Weste der Fürther durchaus etwas überraschend daherkommt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Magdeburg Prognose: Muss Fürth mal wieder einen Gegentreffer einstecken?

Greuther Fürth startete relativ schwach in die laufende Saison der 2. Bundesliga und verlor zu Beginn drei der ersten fünf Partien. In den darauffolgenden zehn Spielen musste jedoch nur noch eine Niederlage hingenommen werden, bei sieben errungenen Siegen und zwei Remis. Mit 27 Punkten stehen die Kleeblätter nun auf dem 5. Platz der Tabelle.

Im Schnitt fielen in den Spielen mit Fürther Beteiligung in dieser Saison 2,7 Tore. Vor allem in der zweiten Hälfte der Spiele konnte das Team aus Bayern jedoch mit starker Defensive überzeugen. In 15 Spielen mussten nur sechs Gegentreffer nach dem Pausenpfiff verkraftet werden. Vor heimischem Publikum konnten zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert werden.

Beim 1. FC Magdeburg verlief die bisherige Hinrunde in etwa in entgegengesetzter Richtung. Nach einem sehr heißen Start mit drei Siegen und zwei Remis in den ersten fünf Spielen folgte eine Serie von acht sieglosen Partien mit zwei Remis und sechs Niederlagen. Dementsprechend fiel Magdeburg in der Tabelle ab und belegt momentan den 12. Platz.

Die Blau-Weißen können dabei durchaus mit starkem Kombinationsfußball überzeugen. So hält man mit 62 Prozent Ballbesitz im Schnitt das runde Leder länger in den eigenen Reihen als jedes andere Team der Liga. Auch die Passgenauigkeit von 83 Prozent (Rang 4) weiß durchaus zu gefallen. Am Ende resultierten daraus jedoch zu wenige Treffer oder die eigene Defensive ließ in den entscheidenden Momenten schlicht zu viele Gegentore zu.

Fürth - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:0 Braunschweig (A), 2:0 Wiesbaden (H), 1:0 Düsseldorf (H), 2:0 Kaiserslautern (A), 1:2 Homburg (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:2 Düsseldorf (Pokal, H), 4:1 Kaiserslautern (H), 2:0 Osnabrück (A), 1:2 Rostock (H), 0:2 HSV (A).

Letzte Spiele Fürth vs. Magdeburg: 3:0 (H), 1:2 (A), 1:2 (A), 3:2 (H).

Im direkten Vergleich der beiden Teams lässt sich herausstellen, dass bisher immer, wenn es zu diesem Matchup kam, das jeweilige Heimteam am Ende den Sieg einfahren konnte. Die Stichprobe ist jedoch bei nur vier gespielten Partien nicht gerade groß.

Werfen wir noch einen Blick auf die Toranzahl pro Partie beider Mannschaften. Beim FC Magdeburg fielen in den letzten acht Partien in nur einem Spiel mehr als drei Treffer, genau wie bei Greuther Fürth. So könnte sich eine Wette in Verbindung mit „Unter 3,5 Toren“ als durchaus lohnend herausstellen.

Auch eine „Fürth gewinnt zu Null“-Wette hat ihren Reiz, so gelang dies den Kleeblättern immerhin zuletzt gleich fünfmal in Folge. Für einen solchen Tipp solltet ihr euch auf jeden Fall nicht den attraktiven Interwetten Gutschein Code entgehen lassen.

Unser Fürth - Magdeburg Tipp: Sieg Fürth & Unter 3,5 Tore

In den letzten drei Partien zwischen Fürth und Magdeburg fielen jeweils nicht mehr als drei Treffer. In der laufenden Saison fielen bei Greuther Fürth in den letzten vier Partien im Schnitt nur 1,50 Tore und alle Spiele konnten gewonnen werden. Magdeburg hingegen verlor vier der letzten fünf Gastspiele in der 2. Bundesliga. Wir erwarten, dass gegen starke Fürther eine weitere Niederlage hinzu kommt.