Fürth - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2023

Unser Fürth - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.07.2023 lautet: Fürth und Paderborn gehören in dieser Saison zu den Kandidaten für die obere Tabellenhälfte. Im direkten Duell zum Saisonauftakt dürften die Hausherren die Nase etwas vorne haben.

In der Vorsaison war Greuther Fürth als Absteiger schwer in die Gänge gekommen. Erst am neunten Spieltag glückte dem Kleeblatt als Schlusslicht der Tabelle der erste Sieg. Dieser Dreier glückte gegen die als Tabellenführer angereisten Paderborner.

In der Saison 2023/24 treffen beide Teams schon am ersten Spieltag in Mittelfranken aufeinander. Die Wettquoten prophezeien ein Duell auf Augenhöhe. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Fürth ist daheim seit 12 Pflichtspielen gegen Paderborn ungeschlagen

Das Kleeblatt kassierte in der Vorsaison nur 2 Heimpleiten

In den letzten 13 Vergleichen zwischen SpVgg und SCP fielen im Schnitt über 4 Tore

Fürth vs Paderborn Quoten Analyse:

Die Fußball Buchmacher gehen bei der Fürth vs Paderborn Prognose von einem engen Duell aus.

So gibt es für einen Heimsieg der Gastgeber durchschnittliche Quoten von 2,41. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste auch nur mit Quoten im Schnitt von 2,76 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Paderborn Prognose: Bleibt das Kleeblatt so heimstark?

Die vergangene Saison hatte sich Fürth als Bundesliga-Absteiger anders vorgestellt. Erst unter Alexander Zorniger ging es etwas aufwärts. Der neue Trainer hatte die Mannschaft stabilisiert und schnell auf sein aggressives Pressing sowie sein schnelles Umschaltspiel eingestellt. Vor allem vor den eigenen Fans war die SpVgg stark. Dafür waren die Mittelfranken in der Fremde mit nur zwei Siegen und zehn Punkten das schwächste Team der Liga. So reichte es am Ende nur für Platz 12.

In diesem Jahr soll es in der Tabelle wieder bergauf gehen. Mit einigen Neuzugängen wurde die Leistungsdichte angehoben und der Konkurrenzkampf entfacht. In der Offensive bilden Dennis Srbeny und Tim Lemperle ein neues torgefährliches Duo. Dafür hapert es an der Balance und der Abwehrarbeit. In den jüngsten drei Testspielen kassierte das Kleeblatt neun Gegentore. Das 4:4 gegen Liverpool war dabei aber ein Prestigeerfolg. In der Vorsaison setzte es lediglich zwei Heimpleiten.

Der SC Paderborn beendete die drei Spielzeiten nach dem Bundesliga-Abstieg 2020 immer in der oberen Tabellenhälfte (Plätze 9, 7 und 6). Dabei konnten die Ostwestfalen immer wieder an den Aufstiegsrängen schnuppern. Für einen Platz unter den Top 3 fehlte aber jedes Mal die nötige Konstanz. Wohin die Reise in diesem Jahr geht, ist noch unklar, denn der Verein musste im Sommer vier Leistungsträger ziehen lassen. In der Breite ist der Kader gut und doppelt besetzt.

Stabilitätsfaktor Schallenberg wird im Mittelfeld vermisst werden, auch der Angriff ist eine Baustelle. Fraglich bleibt, was Neuzugang Max Kruse nach seiner Auszeit noch leisten kann. Coach Lukas Kwasniok hat bewiesen, dass er seine Spieler immer wieder zu Höchstleistungen bringen und auf jeden Gegner einstellen kann. Die Umstände, warum der Trainer im Mai auf Mallorca in Gewahrsam genommen wurde, bleiben aber ungeklärt. Paderborn kam 2022/23 in der Fremde lediglich auf vier Siege bei sechs Niederlagen.

Fürth - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 4:4 Liverpool (H), 4:4 Gornik Zabrze (H), 5:2 Ansbach (A), 4:0 Darmstadt (H), 1:2 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:0 Waalwijk (A), 2:1 Bayer Leverkusen (A), 4:0 Gornik Zabrze (A), 2:1 Wuppertaler SV (H), 0:1 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Paderborn: 2:3 (A), 2:1 (H), 4:2 (A), 1:1 (H), 6:0 (A)

Fürth spielte in der Vergangenheit gern gegen Paderborn und kassierte in den letzten 16 Pflichtspielen nur zwei Niederlagen (9 Siege, 5 Remis). Das Kleeblatt ist daheim sogar seit zwölf Pflichtspielen gegen die Ostwestfalen ungeschlagen. Die Mittelfranken mussten bei dieser Paarung nur eine Heimpleite hinnehmen. Im Mai 1983 verlor man daheim mit 0:2 gegen den Vorgängerverein TuS Schloß Neuhaus. In den letzten 13 Duellen zwischen der SpVgg und dem SCP fielen 53 Tore. Das ist ein Schnitt von über vier Treffern pro Spiel.

Unser Fürth - Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Zu Saisonbeginn und bei einem vermeintlichen Duell auf Augenhöhe fällt ein klassischer Ergebnistipp schwer. Zwei Dinge sprechen aber für die Hausherren: Die Heimstärke und die gute Bilanz gegen Paderborn. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürften die Spiele mit Beteiligung des Kleeblatts weiterhin für einige Tore stehen.