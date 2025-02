Fürth - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2025

SPORT1 Betting 06.02.2025 • 09:00 Uhr Fürth - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der Jahn auswärts weiter sieglos?

Unser Fürth - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.02.2025 lautet: Die Gäste sind das schlechteste Auswärtsteam im Unterhaus und kassieren in der Fremde den Großteil ihrer Gegentreffer. Auch in unserem Wett Tipp heute bleibt der SSV-Kasten nicht verschont.

Viele haben den Jahn schon wieder in der 3. Liga gesehen, doch spätestens seit dem vergangenen Wochenende haben die Anhänger wieder berechtigte Hoffnungen auf einen möglichen Klassenerhalt. In unserer Fürth Regensburg Prognose müssen wir diese Hoffnungen zumindest im kommenden Spiel ein wenig dämpfen, denn auswärts lief bei den Gästen bislang überhaupt nichts zusammen.

Wir sind überzeugt, dass der Aufsteiger auch das zehnte Auswärtsspiel in dieser Saison nicht gewinnt, wählen aber trotzdem eine Torwette. Wir entscheiden uns für den Fürth Regensburg Wett Tipp heute “Fürth Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,70 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Fürth vs Regensburg auf “Fürth Über 1,5 Tore”:

Fürth hat das Hinspiel auswärts mit 4:0 gewonnen.

Regensburg hat 8 der bisherigen 9 Zweitliga-Auswärtspartien verloren (1U).

In 8 der 9 Auswärtsspiele in dieser Saison kassierte der Jahn mindestens 2 Gegentore.

Fürth vs Regensburg Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter schicken das Kleeblatt als recht klaren Favoriten ins Rennen. Die Fürth Regensburg Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in der Spitze bei 1,80, sodass der nüchterne Tipp auf einen Sieg der Spielvereinigung bereits absolut zu empfehlen ist. Wer auf den SSV setzt, darf sich hingegen über Quoten bis 4,30 freuen.

Einen Erfolg der Gäste würden wir aber ausschließen. Eher würden wir noch darauf setzen, dass die Franken dieses Match mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. Die Fürth Regensburg Wettquoten für solch eine Handicapwette erreichen Werte bis 3,10 und könnten mit geringem Einsatz durchaus angespielt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Regensburg Prognose: SSV auswärts weiterhin harmlos

Nach drei Pleiten in Folge mit insgesamt elf Gegentoren musste Fürth am vergangenen Spieltag zum SC Paderborn reisen und nicht viele haben den Franken einen Sieg bei den Ostwestfalen zugetraut. Am Ende sollten sie mit einem 2:1-Erfolg ihre Kritiker Lügen strafen, wobei sie allerdings stark von einem frühen Platzverweis für den Gegner profitierten.

Ungefähr 70 Minuten agierte das Kleeblatt nach der Roten Karte für Paderborns Keeper Riemann in Überzahl und brachte am Ende die Führung nur gerade so über die Zeit. Den Fürthern dürfte die Art und Weise des Zustandekommens des Sieges egal gewesen sein. Mit dem Dreier beendeten sie nämlich auch eine Serie von fünf sieglosen Auswärts-Pflichtspielen in Folge, von denen sie vier verloren.

Zudem konnten sie ihren Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz auf sechs Punkte vergrößern. Zu Hause wollen sie nun diesen Vorsprung weiter ausbauen. Mit fünf hat die Spielvereinigung allerdings bisher genau die Hälfte aller zehn Zweitliga-Heimspiele in dieser Saison verloren (3S, 2U).

Zwei der nur drei bisherigen Heimsiege gab es wiederum in den letzten drei Heimpartien. In unserer Fürth Regensburg Tipp gehen wir fest von einem weiteren Heim-Dreier der Franken am Freitag aus. Ob der eigene Kasten dabei sauber bleibt, ist fraglich. Mit 40 Gegentoren stellt das Kleeblatt nämlich die zweitschwächste Defensive im Unterhaus.

Fürth - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:1 Paderborn (A), 2:4 Kaiserslautern (H), 1:2 Münster (A), 0:5 HSV (A), 1:0 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 2:0 Hertha (H), 1:5 Ulm (A), 0:1 Hannover (H), 2:1 Darmstadt (H), 2:4 Karlsruhe (A)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Regensburg: 0:1 (A), 4:0 (A), 2:1 (H), 2:2 (A), 2:1 (A)

Fünf Gegentreffer mehr hat Regensburg in der Bilanz stehen, womit der Jahn auch die schwächste Abwehr der 2. Bundesliga stellt. Am vergangenen Wochenende wahrte der SSV aber eine Weiße Weste und konnte nach zwei Pleiten in Folge auch mal wieder gewinnen. An heimischer Wirkungsstätte gab es einen 2:0-Sieg gegen die Hertha.

In den sechs Pflichtspielen davor hatte der Aufsteiger immer Gegentore hinnehmen müssen. Insgesamt waren es in diesen sechs Partien 15 Gegentreffer. Durch den Sieg über die Berliner schnuppert der Jahn wieder am Relegationsplatz. Der Rückstand des Tabellenletzten auf Rang 16 beträgt nur noch drei Punkte.

Dass am Freitag etwas Zählbares auf das Konto der Gäste wandert, würden wir in unserer Fürth Regensburg Prognose, aufgrund dessen ihr übrigens euren Tipp ganz bequem über die Merkur Bets App platzieren könnt, allerdings ausschließen. Der Hauptgrund dafür sind die bisherigen Auswärtsauftritte des SSV. Neunmal trat der Jahn in dieser Zweitliga-Saison bislang in der Fremde an und keine einzige dieser neun Partien konnte er gewinnen.

Im Gegenteil: Es gab gerade einmal ein Remis bei acht weiteren Niederlagen. Zudem kassierten die Regensburger in diesen neun Auswärtsspielen 31 Gegentore und damit im Schnitt fast 3,5 Gegentreffer pro Auswärts-Begegnung. Allein in den letzten beiden Gastspielen in Karlsruhe (2:4) und Ulm (1:5) gab es neun Gegentore. Selbst steht der SSV bei gerade einmal sechs Auswärtstoren.

So seht ihr Fürth - Regensburg im TV oder Stream:

07. Februar 2025, 18:30 Uhr, Sportpark Ronhof, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Um die Begegnung des 14. gegen den Letzten live und in Farbe zu sehen, ist ein Abo beim Bezahlsender Sky erforderlich. Dieser zeigt die Partie im TV und Stream. Wollt ihr bei eurem Fürth Regensburg Tipp mitfiebern, dann lässt sich dieses Match alternativ auch bei WOW im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos streamen.

Es ist bereits das dritte Duell zwischen diesen beiden Kontrahenten in dieser Saison. Das Hinspiel gewann das Kleeblatt auswärts klar mit 4:0. Knapp einen Monat später trafen die beiden Klubs wieder im Jahnstadion zur zweiten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Der SSV konnte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Fürth vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Loosli, Quarshie, Itter; Meyerhöfer, Klaus, Green, Münz, Hrgota, John; Srbeny

Ersatzbank Fürth: Grill, Asta, Banse, Müller, Gießelmann, Jung, Mause, Futkeu, Massimo

Startelf Regensburg: Gebhardt - Ziegele, Bulic, Breunig; Ernst, Kühlwetter, Geipl, Pröger, Hein; Hottmann, Adamyan

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Ananou, Handwerker, Ganaus, Kieffer, Suhonen, Huth, Wurm, Viet

Betrachtet man nur die Duelle in der 2. Bundesliga, dann haben die Fürther keines der letzten neun Aufeinandertreffen im Unterhaus verloren. Sie gewannen vielmehr sieben dieser letzten neun direkten Begegnungen und die letzten beiden in Folge. Zu Hause gewannen sie sogar die letzten drei Duelle mit dem Jahn.

Der direkte Vergleich trägt seinen Anteil dazu bei, dass wir die Gastgeber in unserer Fürth Regensburg Prognose vorne sehen. Mit einem Heim-Dreier könnte die Spielvereinigung den Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz im besten Fall auf neun Punkte vergrößern.

Unser Fürth - Regensburg Tipp: “Fürth Über 1,5 Tore”

Die Regensburger sind nicht nur Letzter im Gesamtranking, sie sind auch das schlechteste Auswärtsteam der 2. Bundesliga. 31 der 45 Gegentore und damit fast 70 Prozent aller Gegentreffer kassierte der Jahn auf des Gegners Platz. In acht der bisherigen neun Auswärtspartien in dieser Zweitliga-Saison kassierte der SSV mindestens zwei Gegentore.

Der Sieg gegen die Hertha dürfte sicherlich Selbstbewusstsein gebracht haben, aber das hat auch der Erfolg der Fürther in Paderborn. Keine andere Mannschaft kassiert in der Fremde so viele Gegentreffer wie der Jahn, sodass wir die bereits angesprochene Torwette für eine sehr gute Option halten.