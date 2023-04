Fürth - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2023

Ganze fünf Ränge trennen Fürth und Regensburg in der Tabelle voneinander. Dennoch ist der Klassenerhalt für die „Kleeblätter“ keineswegs fix, da der Vorsprung zur Abstiegszone nur sechs Punkte beträgt. Das 2:0 am vergangenen Spieltag auswärts bei Sandhausen sorgt aber für ein gesundes Selbstvertrauen zum Erreichen der 40-Punkte-Grenze.

Regensburg freute sich am vergangenen Sonntag über ein Last-Minute-Remis gegen Magdeburg. Erst in der Nachspielzeit konnte Kaan Caliskaner den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzwingen. Ein glückliches Unentschieden, da die Magdeburger über weite Strecken und vor allem im ersten Durchgang tonangebend waren.

Darum tippen wir bei Fürth vs Regensburg auf „Sieg Fürth“:

Fürth vs Regensburg Quoten Analyse:

Am Markt „Beide Teams treffen“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Eine Tatsache, die durch eine Quote von 1,80 begründet wird. Da die vergangenen drei Begegnungen zwischen beiden Teams unabhängig vom Austragungsort zu mehr als 2,5 Treffern führten, ist die Quotenverteilung absolut nachvollziehbar.

Fürth vs Regensburg Prognose: „Rutscht Regensburg auf einen direkten Abstiegsplatz?“

Fürth - Regensburg Statistik & Bilanz:

In der Ferne haben die Regensburger keinen guten Eindruck in dieser Saison hinterlassen. Nur eines der letzten sieben Auswärtsspiele wurde siegreich gestaltet. Dem knappen 2:1 in Kiel stehen auf der anderen Seite ganze sechs Niederlagen gegenüber. Lediglich Braunschweig holte in der Ferne weniger Punkte.