Fürth - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser Fürth - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Auch wenn S04 zum Ende der Saison immer besser in Form kommt, dürfte für Königsblau im Wett Tipp heute zu Gast beim Kleeblatt maximal ein Remis herausspringen.

Vor dem letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2023/24 sind Greuther Fürth und Schalke auf den Plätzen 9 und 10 Tabellennachbarn. Beide Vereine werden die Saison im grauen Mittelfeld beenden. Vor allem die Knappen können die Spielzeit nur noch mit einem Endergebnis zwischen Platz 10 und 12 abschließen, was für den Absteiger, der mit großen Ambitionen gestartet war, natürlich eine herbe Enttäuschung ist.

Auch am letzten Spieltag zu Gast in Fürth trauen wir S04 nicht mehr als einen Punkt zu und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Sportwetten.de die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Schalke auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Fürth ist das viertbeste Heimteam im Unterhaus

Nur zwei Teams haben weniger Auswärtspunkte geholt als S04

In der 2. Liga ist Fürth gegen Schalke noch ungeschlagen

Fürth vs Schalke Quoten Analyse:

Bei der Fürth vs Schalke Prognose spielt für die Wettanbieter mit deutscher Lizenz vor allem der Heimvorteil eine Rolle. So geht das Kleeblatt mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,09 als leichter Favorit auf den Rasen.

Doch auch die Knappen sind mit Quoten für einen Dreier zwischen 3,00 und 3,10 sicher nicht chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Schalke Prognose: Hat S04 nun die Auswärtsstärke entdeckt?

Nach der Hinrunde durfte Fürth mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 3 noch auf die Rückkehr in die Bundesliga hoffen. Doch in der Rückserie kassierte die SpVgg doppelt so viele Niederlagen wie in der ersten Saisonhälfte (8). Zudem tat sich die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger die ganze Zeit über in der Fremde deutlich schwerer als vor den eigenen Fans. Nur drei Teams haben in dieser Saison mehr Heimpunkte gesammelt als das Kleeblatt. Das ist die stärkste Heim-Saison für den Verein seit der Spielzeit 2011/12.

Dafür konnten die Franken lediglich vier von 17 Gastspielen für sich entscheiden. Am vergangenen Spieltag sammelte Greuther Fürth mit einem 0:0 in Magdeburg einen weiteren Auswärtszähler. Damit schaffte die SpVgg erstmals seit 14 Zweitliga-Spielen eine Weiße Weste. Nach einer Negativserie von acht Niederlagen in zehn Liga-Partien (1S, 1U), sieht die Bilanz der letzten fünf Spieltage mit zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage wieder deutlich besser aus.

Eigentlich hatte sich Schalke das Ziel „Wiederaufstieg“ auf die Fahnen geschrieben, doch stattdessen musste Königsblau lange um den Ligaverbleib bangen und konnte erst zwei Spieltage vor dem Saisonende endgültig das Abstiegsgespenst vertreiben. In den letzten Wochen der Spielzeit kam die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts endlich besser in Schwung. So ist S04 seit sieben Zweitliga-Spielen in Folge unbesiegt. Das 2:1 am vergangenen Wochenende daheim gegen Rostock war der dritte Sieg in diesem Zeitraum.

Anfang der Saison hatten die Knappen vor allem in der Fremde große Probleme. Aus den ersten 13 Gastspielen holte der Verein aus Gelsenkirchen nur zwei Siege und ein Remis (10N). Nun ist Schalke seit drei Zweitliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (1S, 2U). Zudem gewann die Mannschaft zuletzt erstmals in dieser BL2-Rückrunde zwei Spiele in Folge. Mit dem neuen Direktor für Kaderplanung und Scouting, Ben Manga, soll in der kommenden Spielzeit die Mission Wiederaufstieg angegangen werden.

Fürth - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:0 Magdeburg (A), 3:3 Braunschweig (H), 5:3 Wiesbaden (A), 0:1 Düsseldorf (A), 2:1 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 Hansa Rostock (H), 4:0 Osnabrück (A), 1:1 Düsseldorf (H), 1:1 Elversberg (A), 2:0 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Schalke: 2:2 (A), 2:1 (A), 0:2 (H), 3:3 (A), 2:1 (H)

In den ersten fünf Duellen gegen Schalke zwischen 1940 und 1982 traten die Franken noch als SpVgg Fürth an. Hier konnte S04 gerade mal einen Sieg feiern (2U, 2N). Dann folgten in der Saison 2012/13 die einzigen beiden Erstliga-Vergleiche. Damals endeten beide Spiele mit einem Dreier für die Gäste. Das Hinspiel in der laufenden Saison in Gelsenkirchen brachte dann ein 2:2 mit sich. Die Hausherren waren zweimal in Führung gegangen.

In der 2. Liga ist Fürth somit gegen Schalke noch unbesiegt (1S, 2U). Königsblau hat in dieser Saison 33 von 53 Treffern im zweiten Durchgang erzielt. Das Kleeblatt kommt nach dem Seitenwechsel auch auf 27 von 48 Toren. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für die Wette „Mehr Tore HZ2″ bei Bwin eine Quote von 1,90. Ihr könnt auf das komplette Angebot des Bookies einfach und komfortabel über die Bwin App zugreifen.

Unser Fürth - Schalke Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Da für beide Teams nicht mehr allzu viel auf dem Spiel steht, fällt ein Tipp gar nicht so leicht. Außerdem sind beide Mannschaften zum Ende der Saison noch mal in Form gekommen. Schließlich sehen wir die Hausherren aber dennoch etwas vorne.

Das hat mit der Heimbilanz der Franken und der Auswärtsstatistik der Knappen zu tun. Auch der direkte Vergleich spricht für das Kleeblatt. So müsste für die Hausherren mindestens ein Remis drin sein. Die Zuschauer dürfen sich aber über Treffer auf beiden Seiten freuen.