Fürth – St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Die Kleeblätter haben sich in der ersten Runde des DFB-Pokals in Halle nicht gerade mit Ruhm bekleckert und setzten sich gegen Drittligist Hallescher FC knapp mit 1:0 durch.

St. Pauli ließ in der ersten Runde gegen Oberligist Delmenhorst keinerlei Zweifel an seiner Favoritenrolle und dominierte mit einem deutlichen 5:0 das Geschehen nach Belieben.

In einem ausgeglichenen Match fällt es uns schwer, einen Favoriten zu benennen. Vielmehr gehen wir von drei oder mehr Toren aus. Für diese Wette gibt‘s bei Bwin eine Quote von 1,68 .

Darum tippen wir bei Fürth vs St. Pauli auf „Über 2,5 Tore“:

Fürth vs St. Pauli Quoten Analyse:

Fürth vs. St. Pauli Prognose: Bleiben die Kleeblätter auch im 5. Heimspiel gegen St. Pauli ungeschlagen?

Die Elf von Trainer Alexander Zorniger legte einen starken Einstieg in die neue Saison hin und setzte sich souverän mit 5:0 gegen Paderborn durch. An den souveränen Leistungen konnte jedoch im zweiten Spiel nicht festgehalten werden. In Holstein Kiel sprang nach 90 Minuten nichts Zählbares heraus. Wenngleich die Kleeblätter durch Branimir Hrgota in Front gingen, drehten die Gastgeber auf und setzten sich am Ende knapp durch.