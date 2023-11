Fürth - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser Fürth - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.11.2023 lautet: Bei Fürth gegen Wiesbaden treffen zwei aufstrebende Teams aufeinander. Fürth ist jedoch zu Hause eine Macht, so sehen wir das Heimteam in unserem Wett Tipp heute mit Vorteilen.

Fürth gewann die letzten drei Spiele in Folge, während die Siegesserie der Wiesbadener nun sogar schon vier Spiele anhält. Die Kleeblätter gewannen zudem die letzten vier Heimspiele in Folge und blieben dabei dreimal ohne Gegentreffer.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Fürth & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,60 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Fürth vs Wiesbaden auf „Sieg Fürth & Unter 3,5 Tore“:

In den Heimspielen von Fürth fielen im Schnitt 3,1 Tore.

In allen Duellen zwischen Fürth und Wiesbaden fielen nicht mehr als 3 Treffer in einem Spiel.

In den Auswärtsspielen von Wiesbaden fallen in dieser Saison im Schnitt 2,5 Tore.

Fürth vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen Greuther Fürth als erstaunlich klaren Favoriten im kommenden Duell mit Wiesbaden auf den Platz gehen und vergeben eine Heimsieg-Quote von nur 1,68. Ein Sieg der Wiesbadener wird mit einer Quote von 4,60 als sehr unwahrscheinlich angesehen, was ob der starken Leistungen zuletzt etwas verwundern mag.

Als wahrscheinlichste Endergebnis-Kombination wird eine „1:0, 2:0 oder 3:0″-Wette mit einer Quote von 3,60 gesehen. Wer einen Zu-Null-Sieg der Fürther im kommenden Spiel anstrebt und eine Wette für das Spiel zwischen Fürth und Wiesbaden abgeben möchte, findet hier eine Anleitung zur Bwin Anmeldung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Wiesbaden Prognose: Bleibt Fürth gegen Wiesbaden weiter ungeschlagen?

Greuther Fürth steht mit 21 Punkten aus den ersten 13 Spielen auf dem 6. Platz der Tabelle. Dabei konnten die Kleeblätter schon sechs Mal eine Weiße Weste bewahren, nur der HSV kommt auf ebenso viele Spiele ohne Gegentreffer. Mit einer Torbilanz von 21 Toren bei 17 Gegentreffern steht Fürth noch leicht positiv da.

Vor allem vor heimischem Publikum sind die Männer aus Franken kaum zu überwinden, so wurden fünf der sieben Heimspiele gewonnen, bei einer Niederlage und einem Remis. Dabei stellte man eine starke Torbilanz von 16:6 auf. Der beste Scorer der laufenden Saison ist Julian Green, der bisher drei Tore und vier Torvorlagen beisteuern konnte.

Wehen Wiesbaden durchlebte einen eher durchwachsenen Saisonstart und verlor vier der ersten acht Partien. In den folgenden fünf Spielen blieb das Team aus Hessen jedoch ungeschlagen und sammelte starke 13 Punkte in diesem Zeitraum. So konnten die Wiesbadener auf Platz 7 der Tabelle klettern und sind nun punktgleich mit dem kommenden Gegner aus Fürth.

Dabei stellen die Männer von Trainer Markus Kauczinski mit nur 13 Gegentreffern die zweitbeste Verteidigung der gesamten Liga. Mit nur 15 erzielten eigenen Treffern liegt man im Ligavergleich jedoch im unteren Tabellendrittel. Treffsicherster Wiesbadener der laufenden Saison ist Ivan Prtajin mit vier Toren.

Fürth - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:0 Düsseldorf (H), 2:0 Kaiserslautern (A), 1:2 Homburg (Pokal, A), 4:0 Osnabrück (H), 0:2 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 2:1 Kaiserslautern (H), 3:1 Düsseldorf (A), 1:0 Rostock (H), 2:0 Osnabrück (A), 1:1 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Wiesbaden: 1:1 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A)

Zwei der sechs direkten Duelle zwischen Fürth und Wiesbaden konnte das Team aus Bayern gewinnen, alle anderen Partien endeten mit einer 1:1-Punkteteilung. So könnte man auch über eine Unentschieden-Wette in der anstehenden Begegnung nachdenken.

Traditionell fallen auf jeden Fall wenige Tore in diesem Matchup, was auch einen Tipp auf eine „Unter-Tore“-Wette interessant machen dürfte, eventuell verbunden mit der Nutzung des Bwin Gutschein Codes.

Unser Fürth - Wiesbaden Tipp: Sieg Fürth & Unter 3,5 Tore

In den Partien der Kleeblätter fallen im Schnitt 2,9 Tore pro Partie, in denen von Wehen Wiesbaden sind es durchschnittlich sogar nur 2,2. Auch in den sechs bisherigen Duellen zwischen den beiden Kontrahenten in der 2. Bundesliga fielen im Schnitt nur 2,0 Tore. Dies, verbunden mit der starken Heimbilanz der Fürther, bringt uns zu unserer favorisierten Wette.