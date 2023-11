GAK - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2023

Unser GAK - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum ÖFB Cup Spiel am 02.11.2023 lautet: Der Zweitligist verlangt den Gästen alles ab, doch am Ende wird es keine Sensation geben.

Derbytime in Graz! Am Donnerstag stehen sich im Achtelfinale des ÖFB Cups der Grazer AK und Sturm Graz gegenüber. Die Rollen in diesem Duell scheinen aufgrund der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit klar verteilt. Doch der GAK hat aktuell einen Lauf und will diesen auch gegen den Bundesligisten fortsetzen.

Schon in der letzten Saison gab es dieses Duell im Achtelfinale des österreichischen Pokals mit dem besseren Ausgang für den Favoriten. Wir denken, dass sich Geschichte wiederholt, auch wenn wir dem Underdog dieses Mal mindestens ein Tor zutrauen. Wir tendieren zur Wette „Sieg Sturm Graz & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,55 bei Oddset .

Darum tippen wir bei GAK vs Sturm Graz auf „Sieg Sturm Graz & Beide treffen“:

Der GAK ist Spitzenreiter der 2. Liga Österreichs.

Sturm Graz ist Tabellenführer der österreichischen Bundesliga.

Im Vorjahr setzte sich Sturm Graz beim Grazer AK durch.

GAK vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Wenn ein Zweitligist auf einen Bundesligisten trifft, dann schlägt die Quotenverteilung in der Regel klar zu Gunsten des höherklassigen Teams aus. Das ist in dieser Begegnung nicht anders. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg liegen in der Spitze bei 1,40. Für einen Tipp auf den Heimerfolg werfen Oddset und Co. Wettquoten von bis zu 7,00 auf den Markt.

Die „Doppelte Chance 1/X“ bringt immer noch Werte knapp an der 3,00er-Marke. Zumindest ein Tor trauen die Bookies dem Underdog zu. Die Quoten für die Wettoption „Beide Teams treffen“ liegen nämlich bei höchstens 1,65. Für „Über 2,5 Tore“ gibt es gerade mal Werte von 1,50. Ein Treffer mehr liefert dagegen schon Wettquoten bis 2,15.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

GAK vs Sturm Graz Prognose: Am Ende setzt sich die höhere Qualität durch

Nach der vierten Insolvenz im Jahr 2013 fand sich der Grazer AK plötzlich in der achten Liga des Landes wieder. Mit sechs ersten Plätzen in Folge gelang aber ziemlich schnell die Rückkehr in die 2. Liga. In dieser Spielzeit könnte dem österreichischen Meister von 2004 und vierfachen Pokalsieger die Rückkehr in die Bundesliga glücken.

Nach nur zwölf Spieltagen steht der GAK mit zehn Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage schon relativ einsam an der Tabellenspitze. Schon jetzt beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Bregenz acht Punkte. Seit acht Pflichtspielen sind die Gastgeber ungeschlagen und haben sieben von ihnen gewonnen.

Zu Hause hat der Grazer AK saisonübergreifend die letzten acht Pflichtspiele alle für sich entscheiden können. Sieben dieser acht Erfolge holte der Grazer Athletiksport-Klub zu Null. Den einzigen Heim-Gegentreffer gab es in der zweiten Runde des ÖFB Cups gegen Ligakonkurrent Stripfing.

Die Brust bei den Gastgebern ist jedenfalls sehr breit und sie haben mit dem Stadtrivalen noch eine Rechnung offen. In der Vorsaison verloren sie, ebenfalls im Achtelfinale und ebenfalls an heimischer Wirkungsstätte, gegen Sturm knapp mit 0:1. Wer hier dem Underdog tatsächlich etwas zutraut, sollte vorher einen Blick auf den Oddset Bonus werfen.

GAK - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele GAK: 2:1 Horn (A), 0:0 Admira Wacker (A), 1:0 Bregenz (H), 3:1 St. Pölten (A), 2:1 Stripfing (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 0:1 Austria Wien (H), 2:2 Atalanta Bergamo (H), 2:1 Hartberg (H), 2:1 Wolfsberg (A), 1:0 Rakow (A)

Letzte 5 Spiele GAK vs Sturm Graz: 0:1 (H), 0:1 (A), 0:2 (H), 2:0 (A), 0:0 (H)

Die Gäste reisen jedenfalls mit einer bitteren Schlappe an. Sie verloren am Wochenende ihr Heimspiel in der Bundesliga gegen Austria Wien mit 0:1 und vergaben dabei noch einen Elfmeter. Es war die erste Heimpleite in der Bundesliga seit über einem halben Jahr. Gleichzeitig verpasste man es, sich die Bullen aus Salzburg weiter vom Leib zu halten.

Noch ist Sturm Graz Tabellenführer und würde liebend gern die Vorherrschaft von Red Bull Salzburg, die zuletzt zehn Meisterschaften in Folge feierten, beenden. Bei diesem Vorhaben war die Pleite gegen die Austria aber ein herber Rückschlag. Der Vorsprung auf den amtierenden Titelträger beträgt damit nur noch einen Punkt.

Es war für Sturm Graz gleichzeitig die erste Pleite in der laufenden Bundesliga-Saison. Abgesehen davon kann der Klub, der nach vier Punkten aus drei Europa League-Partien auch noch in diesem Wettbewerb voll im Geschäft ist, mit der bisherigen Saison vollends zufrieden sein.

Auswärts haben die Gäste, die in der letzten Saison den ÖFB Cup gewonnen haben, in dieser Saison nur eines von neun Pflichtspielen verloren - nämlich bei der PSV Eindhoven in der Champions League-Quali. Von den anderen acht Pflichtspielen auf des Gegners Platz entschied Sturm sieben für sich.

Unser GAK - Sturm Graz Tipp: „Sieg Sturm Graz & Beide Teams treffen“

Es wird sicherlich eine harte Nuss, die der Bundesligist da zu knacken hat, doch wir sind uns sicher, dass er dies tun wird. Nach der Heimschlappe gegen die Austria ist eine direkte Reaktion in Form eines Sieges wichtig für kommende Aufgaben und das große Ziel Meisterschaft. DIe bisherigen Auswärtsergebnisse stimmten auch, so dass wir letztlich von einem Sieg der Gäste ausgehen. Wir wären aber verwundert, wenn dem heimstarken Lokalrivalen bei dessen aktuellem Lauf nicht zumindest ein Treffer gelingt.