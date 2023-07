Galan - Otte Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Galan - Otte Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: In Wimbledon hat Oscar Otte im Vorjahr mit dem Erreichen der dritten Runde einen seiner größten Major-Erfolge gefeiert. In Runde 2 wartet dieses Jahr mit dem Kolumbianer Galan aber eine harte Nuss.

An Tag eins der Wimbledon Championships 2023 haben es mit Maximilian Marterer und Oscar Otte zwei deutsche Herren in die zweite Runde geschafft. Beide Spieler hatten sich über die Qualifikation ein Ticket fürs Hauptfeld gesichert. Otte bekommt es in der zweiten Runde nun mit dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan (ATP Nr. 85) zu tun. An das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres hat Otte gute Erinnerungen. Im Vorjahr zog der Kölner an der Church Road in die dritte Runde ein. Glückt das auch in diesem Jahr? Die Buchmacher trauen dem Deutschen das zu. Wir sind etwas vorsichtiger und spielen mit einer Quote von 1,49 bei NEObet die Wette „Über 3,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Galan vs Otte auf „Über 3,5 Sätze“:

Beide Spieler blieben in Runde 1 ohne Satzverlust

Galan steht 2023 bei einer Bilanz von 17:18, Otte bei 10:18

Gras ist nicht der Lieblingsbelag beider Profis

Galan vs Otte Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste hat der Kolumbianer auf Rang 85 eigentlich klar die Nase vorne. Denn sein deutscher Gegner wird aktuell lediglich auf Platz 233 geführt. Die schlechte Platzierung des Kölners hat aber auch viel mit einer langen Verletzungsmisere zu tun. So schlagen sich die Tennis-Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,47 bei der Galan vs Otte Prognose trotzdem auf die Seite des Deutschen. Für ein Weiterkommen von Galan gibt es dagegen Quoten im Schnitt von 2,68.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galan vs Otte Prognose: Überzeugt Otte weiter mit Serve & Volley?

Daniel Elahi Galan feierte 2015 sein ATP-Debüt und ist heute der beste kolumbianische Profi. Erst 2020 schaffte es der Mann aus Bogota zum ersten Mal ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Insgesamt stand der 27-jährige schon dreimal bei Major-Events in der dritten Runde. Für besonders großes Aufsehen sorgte der 4-Satz-Sieg von Galan gegen Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde der US Open 2022. Am Ende des Vorjahres erreichte der Kolumbianer auch mit Platz 67 das beste ATP-Ranking seiner Karriere.

Galan hat vier Challenger-Titel, alle auf Sand, in seiner Bilanz stehen. Nach dem Aus in Runde 1 der French Open gegen Arnaldi (ATP Nr. 80) kam der Kolumbianer beim Challenger in Heilbronn ins Viertelfinale. Beim ATP von Eastbourne war allerdings nach erfolgreicher Quali in der ersten Runde gegen Cressy (ATP Nr. 58) Endstation. Zum Auftakt des Turniers in Wimbledon setzte sich Galan überraschend deutlich mit 6:4, 6:3, 6:3 gegen den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP Nr. 27) durch.

2022 stand Oscar Otte noch unter den Top 50 der Weltrangliste. Durch diverse Krankheiten und Verletzungen ist der deutsche Profi aber inzwischen sogar aus den Top 200 herausgefallen. Ohne die nötige Matchpraxis und den dazugehörigen „Flow“ erwischte es den Kölner in diesem Jahr oft schon in Runde Eins. Für die Rasenturniere in Stuttgart und Halle bekam der 29-jährige Wildcards, kam dort aber gegen Barrere (ATP Nr. 49) und Djere (ATP Nr. 60) ohne Satzgewinn nicht über die erste Runde hinaus.

Dafür lief es in Wimbledon ganz ordentlich. In der Qualifikation setzte sich Otte gegen Paire (ATP Nr. 147), Riedi (ATP Nr. 166) und Polmans (ATP Nr. 176) durch. Damit erreichte der Kölner zum dritten Mal das Hauptfeld der All England Championships. 2021 stand der 29-jährige an der Church Road in der zweiten und 2022 sogar in der dritten Runde. In Runde Eins 2023 kam es zum deutschen Duell gegen Dominik Koepfer (ATP Nr. 86). Hier servierte Otte 21 Asse und setzte sich am Ende mit 7:5, 6:3, 7:6 durch.

Galan - Otte Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galan: 3:0 Nishioka, 0:2 Cressy, 2:0 Choinski, 2:0 Janvier, 1:2 Molleker

Letzte 5 Spiele Otte: 3:0 Koepfer, 3:1 Polmans, 2:1 Riedl, 2:0 Paire, 0:2 Djere

Letzte Spiele Galan - Otte: noch keines

Unser Galan - Otte Tipp: Über 3,5 Sätze

Im Jahr 2023 fehlte Oscar Otte bisher vor allem die Konstanz. Die drei Erfolge in der Quali haben dem Kölner jedoch viel Rückenwind auf Rasen verliehen. Das wurde im Auftaktmatch gegen Koepfer deutlich. Sein gutes Aufschlagspiel funktionierte dabei sehr gut. Doch sein Gegner zeigte in Runde 1 gegen Nishioka ebenfalls eine starke Leistung. So spricht vieles für ein enges Duell, welches sicher nicht schon in drei Sätzen entschieden wird.