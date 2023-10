Galatasaray - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2023

Unser Galatasaray - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 24.10.2023 lautet: Mit dem Gastspiel beim türkischen Meister wartet am Dienstag eine schwere Aufgabe auf die Bayern. Ein Unentschieden sollte aber mindestens drin sein.

In der Gruppe A der Champions-League-Saison 2023/24 galten eigentlich die Bayern und Manchester United als die großen Favoriten auf die beiden Achtelfinal-Tickets. Da die „Red Devils“ aber sowohl zu Gast in München als auch daheim gegen Galatasaray eine Niederlage einstecken mussten, ist nur der amtierende türkische Meister der Herausforderer Nummer 1 für den deutschen Rekordchampion.

Am Dienstag zu Gast in Istanbul sprechen sich die Wettquoten allerdings klar für den FCB aus. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,62 bei DAZN Bet für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Bayern auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Galatasaray ist seit der Saison 1992/93 ohne Heimsieg gegen deutsche Vereine

Die Bayern sind seit 36 CL-Gruppenspielen (33S, 3U)ungeschlagen

Der FCB hat zuletzt 15 Gruppenspiele in der Königsklasse in Folge gewonnen

Galatasaray vs Bayern Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher schicken die Münchner bei der Galatasaray vs Bayern Prognose als klare Favoriten ins Rennen. Das hat natürlich auch mit dem Marktwert zu tun. Hier hat der deutsche Rekordmeister mit 948 zu 263 Millionen Euro klar die Nase vorne. Zudem können die Bayern in der CL auf viel mehr Erfolge zurückblicken. So gibt es für einen Sieg der Gäste am Dienstag Quoten im Schnitt von 1,45. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 6,75.

Da beide Teams ihre Stärken in der Offensive haben, stehen Tipps wie „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ hoch im Kurs. Trägt sich Bayern-Stürmer Harry Kane in die Torschützenliste ein, wird das von DAZN Bet mit einer Quote von 1,64 belohnt. Wer auch eine Wette bei diesem Wettanbieter wagen möchte, hier geht‘s zur DAZN Bet Anmeldung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs Bayern Prognose: Trifft Kane auch in der Königsklasse?

Galatasaray sicherte sich in der Vorsaison zum 23. Mal die Meisterschaft in der Süper Lig. Auch in diesem Jahr zählt für die Löwen wieder nur der Titel. Dafür wurde der Kader im Sommer mit prominenten Namen verstärkt. In der Liga sind die „Cim Bom“ nach neun Spieltagen noch ungeschlagen. Nur am ersten Spieltag zu Gast bei Kayserispor ließ man mit einem 0:0 Punkte liegen. Die folgenden acht Liga-Partien wurden alle gewonnen. Lediglich fünf Gegentore bedeuten die beste Defensive zusammen mit Fenerbahce.

In der Königsklasse waren die Gelb-Roten letztmals in der Saison 2019/20 am Start. Damals wurde man mit nur zwei Punkten aus sechs Gruppenspielen Letzter. Dieses Mal musste der türkische Meister schon ab der zweiten Quali-Runde ran und setzte sich gegen Zalgiris, Olimpija Ljubljana und Molde durch. Schaut man auf alle Europapokal-Spiele hat Gala nur eines der letzten zehn Heimspiele verloren. In der Königsklasse konnte man allerdings lediglich zwei der jüngsten 14 Partien vor den eigenen Fans gewinnen.

Am Wochenende waren die Bayern beim Angstgegner Mainz zu Gast, wo man die letzten drei Gastspiele allesamt verloren hatte. Zudem mussten die Münchner hier auf einige wichtige Spieler verzichten. Trotzdem stand am Ende ein 3:1-Sieg des Rekordmeisters auf der Anzeigetafel. Die Mannschaft von Coach Thomas Tuchel war das stärkere und effizientere Team. Stürmer Harry Kane traf dabei in seinem achten Bundesligaspiel zum neunten Mal.

So bleiben die Bayern als Tabellendritter an den bisher so starken Teams von Leverkusen und Stuttgart dran. In der Champions League ist der FCB seit 36 Gruppenspielen ungeschlagen (33S, 3U) und entschied die letzten 15 Partien für sich. In der Königsklasse setzte es in den vergangenen 29 Gastspielen auch gerade mal zwei Niederlagen (22S, 5U). Auch in Istanbul am Dienstag fehlen Profis wie Goretzka, Gnabry, Guerreiro oder Upamecano.

Galatasaray - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:1 Besiktas (H), 2:0 Antalyaspor (A), 3:2 Manchester United (A), 2:1 Ankaragücü (H), 1:0 İstanbulspor (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:1 Mainz (A), 3:0 Freiburg (H), 2:1 Kopenhagen (A), 2:2 RB Leipzig (A), 4:0 Preußen Münster (A)

Letzte Spiele Galatasaray vs Bayern: 0:6 (A), 1:1 (H)

Bisher trafen beide Teams nur im Europapokal der Landesmeister in der Saison 1972/73 aufeinander. Damals setzten sich die Bayern mit 1:1 in Istanbul und einem klaren 6:0-Heimsieg durch.

Die „Cim Bom“ spielten schon 30 Mal gegen deutsche Vereine. Die Bilanz ist mit sieben Siegen, 13 Unentschieden und zehn Niederlagen knapp negativ. Daheim kommen die Gelb-Roten auf zwei Erfolge, neun Remis und drei Pleiten. Die letzten vier Siege feierte man alle auswärts. Die Münchner duellierten sich schon sechs Mal mit Teams aus der Türkei. Hier ging der FCB fünfmal als Sieger vom Feld und musste lediglich ein Remis hinnehmen.

Unser Galatasaray - Bayern Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Eigentlich spricht in diesem Duell alles für die Bayern. Gegen türkische Vereine können die Münchner eine hervorragende Bilanz vorweisen. Zudem zeigt sich der FCB in der Königsklasse immer von seiner besten Seite.

Der deutsche Rekordmeister reist aber stark ersatzgeschwächt nach Istanbul. Zudem sollte man die formstarken „Löwen“ nach ihrem Sieg im Old Trafford vor ihren frenetischen Fans nicht unterschätzen. Mehr als einen Punkt trauen wir den Hausherren aber nicht zu.