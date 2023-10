Galatasaray - Besiktas Tipp, Prognose, Quoten| 21.10.2023

Unser Galatasaray - Besiktas Tipp zum Süper Lig Spiel am 21.10.2023 lautet: Nur ein Jahr nach seinem Karriereende hat Burak Yilmaz eine Position als Cheftrainer erhalten. Der ehemalige Top-Stürmer und aktuelle Interimstrainer von Besiktas gastiert am nächsten Wochenende beim Tabellen-Zweiten.

Der 16-malige türkische Meister bekommt es in dieser Woche mit Galatasaray Istanbul zu tun. Gala ist in der Liga noch ungeschlagen und hat zuletzt sieben Siege in Serie gefeiert. Unser Wett-Tipp heute: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,15 bei Bwin.