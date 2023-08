Galatasaray – Ljubljana Tipp, Prognose & Quoten | 15.08.2023

Unser Galatasaray - Ljubljana Tipp zum Champions League Quali Spiel am 15.08.2023 lautet: Aufgrund des 3:0 der „Aslanlar“ im Hinspiel rechnen wir beim erneuten Aufeinandertreffen mit einem müden Kick, der weniger als 3,5 Tore mit sich bringt.

Sowohl Galatasaray als auch Ljubljana träumen vom Einzug in die Champions League Play Offs. Bereits im Hinspiel, das in Slowenien ausgetragen wurde, zeichnete sich jedoch ein Klassenunterschied zwischen den beiden Konkurrenten ab. Ein Umstand, der sich am Ende auch im Ergebnis (0:3) widerspiegelte.

Wenngleich die Türken spielerisch besser sind, bringt das 3:0 aus dem Hinspiel eine gewisse Gefahr mit sich. Galatasaray wird sicher nicht alles in die Waagschale werfen und fühlt sich bereits auf der Siegerstraße. Wir tendieren zu einem müden Kick, der weniger als 3,5 Tore mit sich bringt. Für dieses Ergebnis bietet Betano eine Quote von 1,57.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Ljubljana auf „Weniger als 3,5 Tore“:

Die „Sarı Kırmızılılar“ haben bereits im Hinspiel mit dem 3:0 das Tor zu den Play-offs weit aufgestoßen.

Ljubljana absolvierte die letzten sieben Champions-League-Qualifikationsduelle mit weniger als 3,5 Toren.

Galatasaray spielt zuhause und zeigt einen großen internationalen Erfahrungsschatz auf.

Galatasaray vs Ljubljana Quoten Analyse:

Die Bookies haben am Drei-Wege-Markt eine klare Meinung und sehen die Gastgeber aus Istanbul in der Pflicht. Ein Triumph der Hausherren wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,33 bewertet. Durchaus gewagt, insofern berücksichtigt wird, dass das Hinspiel deutlich mit 3:0 an die Mannen von Trainer Okan Buruk ging.

Trotz des klaren Ergebnisses aus dem ersten Kräftemessen rechnen die Wettanbieter beim erneuten Aufeinandertreffen mit einer offensiv geführten Angelegenheit und tendieren zu drei oder mehr Toren, ohne dabei Treffer auf beiden Seiten auszuschließen.

Galatasaray vs. Ljubljana Prognose: Nimmt die Champions-League-Reise der Slowenen ein jähes Ende?

Nach vier langen Jahren ohne nationale Meisterschaft war es in der vergangenen Saison für die „Löwen“ endlich so weit. Zum 23. Mal sicherte sich Galatasaray in der Süperlig den Titel und löste direkt das Ticket für die zweite Qualifikationsrunde zur Champions-League-Gruppenphase. Dort sollte gegen den litauischen Vertreter Zalgiris Vilnius das Weiterkommen nur mit viel Mühe (2:2, 1:0) sichergestellt werden.

Wesentlich stärker präsentierten sich die „Aslanlar“ im Hinspiel in Slowenien und legten vor allem einen gesunden Zug zum Tor an den Tag. Zudem zeigte sich der Abwehrverbund standfest und ließ kein Gegentor zu.

Auf nationaler Ebene konnte an die starke Leistung der Champions-League-Qualifikation nicht angeknüpft werden. Mit Kayserispor wurden in der Ferne nach einem torlosen Remis die Punkte geteilt. Trotz 62 Prozent Ballbesitz und 17 Tor-Versuchen kamen nur drei Torschüsse zustande. Es mangelte an Entschlossenheit im Abschluss.

Im Hinspiel gelang es dem siebenmaligen slowenischen Meister nicht, an die starken Leistungen aus der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde gegen Ludogorets (1:1, 2:1) anzuknüpfen. Das 0:3 macht nur wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen.

Galatasaray - Ljubljana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 0:0 Kayserispor (Liga, A), 3:0 Ljubljana (CL-Quali, A), 1:0 Žalgiris (CL-Quali, H), 2:2 Žalgiris (CL-Quali, A), 3:0 Hatayspor (Liga, A).

Letzte 5 Spiele Ljubljana: 2:1 Domzale (Liga, H), 0:3 Galatasaray (CL-Quali, H), 2:1 Ludogorets (CL-Quali, H), 5:0 Rogaška (Liga, H), 1:1 Ludogorets (CL-Quali, A).

Letzte Spiele Galatasaray vs. Ljubljana: 3:0 (CL-Quali, A).

Unterschätzt werden darf Olimpija Ljubljana in der Ferne jedoch nicht. Keines der letzten vier Qualifikationsduelle für die Champions-League-Vorrunde ging auswärts verloren (2S, 2U). Drei der vier Ansetzungen endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Die Generalprobe bewältigte der slowenische Meister am vergangenen Samstag mit 2:1 gegen Domzale. Wobei sich vor allem der slowenische Schlussmann Matevz Vidovsek mit fünf Paraden auszeichnete und seinem Team drei Punkte sicherte. Diese defensive Standfestigkeit ist auch im Rückspiel gegen die Türken gefragt.

Unser Galatasaray – Ljubljana Tipp: Weniger als 3,5 Tore

Das Hinspiel war eine sehr deutliche Angelegenheit. Doch sind die Würfel für das bevorstehende Rückspiel bereits gefallen? Spielerisch sind die Hausherren den Gästen aus Slowenien in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen. Ein Umstand, der sich anhand des mehr als 20-fachen Kader-Marktwertes begründet.