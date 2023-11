Galatasaray - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser Galatasaray - Manchester United Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.11.2023 lautet: Bayern steht als Sieger der Gruppe A bereits fest. Dahinter streiten sich drei Teams um das zweite Ticket für die K.o.-Runde. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir in der Partie zwischen Galatasaray und Manchester United viele Tore.

Manchester United verlor drei von vier Gruppenspielen in der Champions League. Darunter fällt auch die Niederlage am 2. Spieltag gegen Galatasaray (2:3). Das Hinspiel war eines von zwei Matches, in denen die Red Devils trotz zwischenzeitlicher Führung verloren. In der Historie von Man United gab es drei Auswärtsspiele bei Galatasaray - noch nie gelang den Engländern ein Tor. Die vergangenen Partien deuten jedoch auf ein Ende dieser Serie hin.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Manchester United auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

7 der 8 Gruppenspiele von Galatasaray (4) und Manchester United (3) endeten in dieser Spielzeit mit Über 2,5 Toren und Treffern auf beiden Seiten.

Gala ließ bereits 7,5 erwartbare Gegentore zu (25.), die Red Devils sogar 9,3 xGA (29.).

Nur 2 Mannschaften erarbeiteten sich in der Königsklasse bisher mehr Großchancen als die Hausherren (16) und die Red Devils (14).

Galatasaray vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Generalprobe gelang beiden Mannschaften: Galatasaray siegte im Heimspiel gegen Alanyaspor mit 4:0, während Manchester United einen 3:0-Auswärtssieg gegen Everton einfuhr. Am fünften Spieltag der Königsklasse erwarten die Buchmacher ein ausgeglichenes Duell.

Galatasaray beginnt die Partie mit Siegquoten bis 2,70. Manchester United reist als Schlusslicht der Gruppe A mit Wettquoten von 2,38 bis 2,55 in die Türkei. Wir halten beide Quoten für spielbar, würden aber auf eine Gratiswette ohne Einzahlung zurückgreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs Manchester United Prognose: Die bessere Offensive gewinnt

Kopenhagen (4), Galatasaray (4) und Manchester United (3) ringen hinter dem deutschen Rekordmeister (12) um den zweiten Tabellenplatz der Gruppe A. Das zweite Duell zwischen Gala und den Red Devils hat demnach große Bedeutung für beide Vereine.

Beide Kontrahenten ließen bisher deutlich zu viele Chancen der Konkurrenz zu. Die Aslanlar ließen durch ihre Gegner bereits 7,5 erwartbare Gegentore (25.) zu, Manchester United sogar 9,3 xGA (29.). Passend dazu endete der erste Vergleich zwischen den beiden Teams mit einem 3:2-Sieg für den türkischen Vertreter.

Torreich sollte es im zweiten Aufeinandertreffen ebenfalls zugehen. Gala erarbeitete sich im Laufe der ersten vier Spieltage 16 Großchancen (3.). Allerdings ist die Verwandlungs-Quote von 31,3 Prozent zu niedrig (31.). Manchester United hatte bisher 14 Großchancen (4.) und nutzte diese zu 57,1 Prozent (8.).

Am offensiven Output mangelte es der Mannschaft von Erik ten Hag nicht, wie 8,7 erwartbare Tore hervorheben (5.). Okan Buruk, Trainer der Hausherren, darf sich ebenfalls nicht über die vielen Möglichkeiten seiner Spieler beschweren (7,0 xG, 10.).

Galatasaray - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 4:0 Alanyaspor (H), 1:2 Hatayspor (A), 1:2 Bayern (A), 2:1 Kasimpasa (H), 1:0 Rizespor (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:0 Everton (A), 1:0 Luton (H), 3:4 Kopenhagen (A), 1:0 Fulham (A), 0:3 Newcastle (H).

Letzte Spiele Galatasaray vs. Manchester United: 3:2 (A), 2:5 (H), 1:0 (H), 0:1 (A).

Problematisch sind die jeweiligen Defensiven. Gala kassierte in sechs der vergangenen sieben CL-Auftritte mindestens zwei Gegentore (21). In dieser Spielzeit waren es bisher 2,25 Gegentore pro Partie (26.).

Manchester United bekam die eigene Abwehr überhaupt nicht in den Griff und ließ pro Spiel 2,75 Gegentore zu (29.). Mit diesen schwachen Leistungen im Defensivverbund verloren die Red Devils vier ihrer vergangenen fünf CL-Spiele.

Die jeweiligen Defensivschwächen sollten beide Offensivreihen bestrafen können. Die Buruk-Schützlinge jubelten bisher über 1,75 Treffer pro Spieltag. Damit liegen sie allerdings unter dem Schnitt der Gäste (2,25 Tore pro Begegnung).

Zumindest bekamen die Zuschauer in den vorangegangenen Partien stets viele Tore zu sehen. Beide Kontrahenten beendeten drei von vier Gruppenspielen mit Über 3,5 Toren in der Partie. Sollten Sie diese Marke erneut überschreiten, wartet bei AdmiralBet eine Quote von 2,30 auf euch. Zusätzlich empfehlen wir folgenden AdmiralBet Gutschein .

Unser Galatasaray - Manchester United Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften erzielten bei ihrer Generalprobe am vergangenen Wochenende Über 2,5 Tore und spielten sich in die notwendige Verfassung für einen offenen Schlagabtausch. Sowohl Gala als auch die Red Devils erspielten sich bereits über 13 Großchancen, sodass wir genügend Potenzial für ein erneutes Torfestival sehen.