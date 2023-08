Galatasaray - Molde Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2023

Unser Galatasaray - Molde Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 29.08.2023 lautet: Nach dem Hinspiel-Sieg hat Gala mit seiner höheren Qualität und dem Heimvorteil alle Trümpfe in der eigenen Hand. So spricht auch im Rückspiel alles für einen Sieg.

2019 stand Galatasaray das letzte Mal in der Champions-League-Gruppenphase. Die Rückkehr des türkischen Rekordmeisters in die Königsklasse steht nun aber unmittelbar bevor. Das Playoff-Hinspiel bei Molde FK haben die Männer von Okan Buruk schon mit 3:2 gewonnen. Bisher haben die „Cimbom“ in einem K.o.-Duell, wenn sie das erste Duell auswärts gewonnen haben, am Ende auch immer die nächste Runde erreicht.

Laut den Wettquoten sind die Gastgeber im Rückspiel die klaren Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten die Wette „Sieg Galatasaray“.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Molde auf „Sieg Galatasaray“:

Galatasaray hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Wenn Gala das Hinspiel auswärts gewonnen hat, kam man in 14 von 14 Fällen am Ende auch weiter

Molde konnte nur eines der letzten 5 Pflichtspiele für sich entscheiden

Galatasaray vs Molde Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, hat Galatasaray mit 219 zu 25 Millionen Euro deutlich die Nase vorne. Dann kommt bei der Galatasaray vs Molde Prognose auch noch der Heimvorteil dazu. So sind die Hausherren im Rückspiel aus Sicht der Bookies, die für ihre Kunden auch immer Gratiswetten & Freebets parat haben, favorisiert.

Für einen Heim-Dreier gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,62. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 5,07 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs Molde Prognose: Macht Gala daheim alles klar?

Nachdem Galatasaray in der Vorsaison zum 23. Mal türkischer Meister wurde, zählt auch in diesem Jahr für die „Cimbom“ nur der Liga-Titel. Dafür wurde der Kader mit Spielern wie Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tete, Kerem Demirbay und Angelino prominent verstärkt. Zudem wurde Leihgabe Mauro Icardi fest verpflichtet. Trotzdem starteten die „Löwen“ mit einer Nullnummer in Kayseri in die neue Liga-Saison. Am 2. Spieltag folgte dann mit dem 2:0 daheim gegen Trabzonspor der erste Sieg.

Zum Auftakt der CL-Quali hatte Gala mit Zalgiris Vilnius noch etwas Mühe. Nach einem 2:2 auswärts im Hinspiel gewann man das Rückspiel daheim auch nur mit 1:0. Das Duell gegen Olimpija Ljubljana war dagegen nach einem 3:0-Hinspiel-Erfolg in Slowenien schon so gut wie entschieden. Zu Gast in Molde in der Vorwoche waren die Löwen vom Bosporus die bessere Mannschaft und hatten mehr vom Spiel. Im Zentrum ließ man dem Gegner aber oft zu viele Räume. Der Treffer zum 3:2-Sieg fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

2011 sicherte sich Molde die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Im Vorjahr kam dann schon der fünfte Liga-Titel hinzu. Auf den sechsten Erfolg in der Eliteserien muss der „Fotballklubb“ aber wohl noch etwas warten. Nach 19 Spieltagen der Saison 2023 steht die Mannschaft von Coach Erling Moe mit zehn Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bodö/Glimt nur auf Platz 4. Vier der fünf Saison-Pleiten in der Liga kassierte man in der Fremde. 2022, als Molde auch den Pokal gewann, setzte es insgesamt nur zwei Niederlagen.

Die Norweger wollen nun das zweite Mal nach 1999/2000 die CL-Gruppenphase erreichen. Seitdem stand man dreimal in der Europa League und im Vorjahr in der Conference League. Im laufenden Wettbewerb schaltete Molde zunächst HJK Helsinki aus und beendete dann das Märchen von Färöer-Meister Klaksvik. Doch in beiden Duellen kassierte der FK auswärts eine Niederlage. Im Hinspiel gegen Gala stand Molde defensiv stabil und strahlte über Konter immer wieder Gefahr aus.

Galatasaray - Molde Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:2 Molde (A), 2:0 Trabzonspor (H), 1:0 Olimpija Ljubljana (H), 0:0 Kayserispor (A), 3:0 Olimpija Ljubljana (A)

Letzte 5 Spiele Molde: 2:3 Galatasaray (H), 0:0 Valerenga Oslo (H), 2:0 Klaksvik (H), 2:2 Sandefjord (A), 1:2 Klaksvik (A),

Letzte Spiele Galatasaray vs Molde: 3:2 (A)

In der Vorwoche waren beide Vereine das erste Mal aufeinandergetroffen. Die Bilanz von Galatasaray gegen norwegische Teams ist aktuell mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen komplett ausgeglichen. Molde konnte dagegen in fünf Vergleichen mit Vereinen aus der Türkei gerade mal einen Sieg feiern, bei zwei Unentschieden und zwei Pleiten.

Im Hinspiel fielen insgesamt fünf Tore und beide Teams trafen ins Schwarze. Hat die Wette „Beide Teams treffen“ auch im Rückspiel Erfolg, gibt es dafür bei Sportwetten.de eine Quote von 1,75.

Unser Galatasaray - Molde Tipp: Sieg Galatasaray

Schon im Hinspiel war Galatasaray das bessere Team, tat sich gegen den norwegischen Meister aber schwer. Für die Gäste ist die Hinspiel-Pleite natürlich ein großes Handicap. Zudem dürfen sich die „Cimbom“ wieder auf die Unterstützung ihrer frenetischen Fans verlassen. In Molde hatten die „Aslanlar“ nur sechs Mal in Richtung des gegnerischen Tores geschossen. Hinzu kommt ein Expected-Goals-Wert von 1,61. Trotzdem kam Gala auf drei Treffer. Diese Qualität dürfte auch im Rückspiel wieder den Unterschied machen.