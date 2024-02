Galatasaray - Sparta Prag Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Galatasaray - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: Beide Konkurrenten spielten zuletzt in den nationalen Wettbewerben stark auf. Dennoch favorisieren wir in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber aus Istanbul.

Mit acht Siegen am Stück legte Galatasaray Istanbul zuletzt eine bestechend gute Verfassung an den Tag und tankte am Samstag auf nationaler Ebene mit einem 2:0 gegen Basaksehir weiteres Selbstvertrauen.

Auch Sparta Prag startete erfolgreich nach der Winterpause und verbuchte beim Aufsteiger MFK Karvina einen soliden 3:0-Triumph. Obwohl beide Konkurrenten zuletzt guten Fußball boten, tendieren wir in unserem Wett Tipp heute zu „Sieg Galatasaray“ mit einer Quote von 1,75 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Sparta Prag auf „Sieg Galatasaray“:

Galatasaray trat einst in der Königsklasse an und verfügt über spürbar mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Im türkischen Oberhaus gewann der derzeitige Tabellenführer alle 13 Heimspiele.

Sparta Prag verlor 2 der 3 EL-Gruppenspiele in der Ferne.



Galatasaray vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Sofern sich das Augenmerk zum klassischen Wettmarkt „1x2″ richtet, wird schnell deutlich, dass den Löwen aus Istanbul Vorteile eingeräumt werden. Ein Umstand, der Einfluss auf die Quote für den Heimsieg nimmt. Diese beträgt in der Intertops App 1,69.

Wer die Gäste aus der tschechischen Hauptstadt in Front sieht, darf sich im Erfolgsfall über mehr als den 4,7-fachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs. Sparta Prag Prognose: Geht Gala einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale?

Als amtierender türkischer Meister war „Cimbom“ direkt in der Gruppenphase der Champions League gestartet, hatte dort aber gegen die starke Konkurrenz um Bayern München, Manchester United und Kopenhagen keinen leichten Stand. Immerhin sprang mit fünf erbeuteten Punkten vor den Red Devils der dritte Tabellenplatz und somit das Ticket für die Play-offs zur Europa League heraus.

Keines der drei Gruppenspiele konnten die Türken in der Champions League zu Hause siegreich gestalten (2U, 1N). Ein ganz anderes Bild zeigen die Mannen von Trainer Okan Buruk jedoch in der Süper Lig. Dort wurden bislang alle 13 Heimspiele gewonnen. Sieben der 13 Erfolge kamen mit mindestens zwei Toren Vorsprung zustande. In 5 der insgesamt 13 Heimspiele konnte ein „Clean Sheet“ errungen werden.

Offensiv geht vieles über Neuzugang Mauro Icardi. Der Neuner kam im Sommer für 10 Millionen von PSG und traf bereits 13-mal in der Liga und zweimal in der Champions League.

Galatasaray - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:0 Basaksehir (H), 4:2 Bandirmaspor (H), 2:0 Samsunspor (A), 2:1 Gaziantep (H), 3:1 İstanbulspor (H).

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 3:0 MFK Karvina (A), 2:1 Teplice (H), 3:1 Limassol (A), 3:0 Jablonec (H), 2:1 Pardubice (A).

Letzte Spiele Galatasaray vs. Sparta Prag: 2:0 (H), 0:3 (A), 1:1 (H), 1:3 (A).



Nach sieben langen Jahren hat Sparta Prag sich wieder einmal für die K.o.-Runde der Europa League qualifiziert. Der zweite Tabellenplatz wurde am letzten Matchday mit einem 3:1 gegen Aris Limassol errungen. Zudem leisteten die Rangers mit ihrem 3:2 bei Real Betis Schützenhilfe.

Mit Galatasaray wartet nun ein alles andere als leichter Konkurrent. Zumal die bisherigen Auswärtsspiele nur wenig Mut machen. Der einzige Sieg wurde bei Limassol errungen. Darüber hinaus stehen bei den Rangers (1:2) und Real Betis (1:2) Niederlagen zu Buche. Immerhin traf die Offensive in jedem EL-Fernduell.

Auf nationaler Ebene spielte die Elf von Trainer Brian Priske zuletzt stark auf und holte sieben Siege am Stück. Alles deutet auf einen heißen Titelkampf zwischen Sparta und Slavia hin.

Um das Maximum aus dem Galatasaray Sparta Prag Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung eines Sportwetten Neukundenbonus anbieten. Eine detaillierte Auflistung zu den besten Angeboten ist unserem Wettanbieter Bonus Vergleich zu entnehmen.

Unser Galatasaray - Sparta Prag Tipp: Sieg Galatasaray

Zuletzt standen sich beide Teams im November 1997 in Istanbul gegenüber. Damals setzten sich die Türken souverän mit 2:0 durch. Auch beim erneuten Kräftemessen sehen wir die Hausherren in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Heimsieg.

Spielerisch sind die Hausherren den Gästen aus Prag deutlich überlegen und zeigten sich kürzlich in einer bestechend guten Form. Darüber hinaus fiel die Winterpause in der Türkei deutlich kürzer aus. Die Gastgeber befinden sich im Ligaalltag, wobei die Tschechen erst am 10.02. den Ligabetrieb wieder aufgenommen haben.