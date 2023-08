Galatasaray - Zalgiris Tipp, Prognose & Quoten | 2.8.2023

Unser Galatasaray - Zalgiris Vilnius Tipp zum Champions League Quali Spiel am 02.08.2023 lautet: Im Rückspiel sehen wir die „Aslanlar“ als klaren Favoriten und tendieren zu einem Heimsieg ohne Gegentor.

Gala zeigte im Hinspiel in der Ferne Moral und drehte einen 0:1-Rückstand binnen drei Minuten in eine knappe 2:1-Führung. Unglücklicherweise musste aber in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 2:2-Endstand in Kauf genommen werden.

Im Ali Sami Yen Stadion werden die Gastgeber alles daransetzen, das Ticket für die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation zu lösen. Wir gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt und tendieren zu einem Heimsieg der Mannen aus Istanbul ohne Gegentor. Für diesen Spielausgang gewährt Oddset eine Quote von 1,60.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Zalgiris Vilnius auf „Galatasaray gewinnt zu Null“:

6 der letzten 7 Süper-Lig-Begegnungen im Ali Sami Yen Stadion bestritten die Löwen ohne Gegentor.

Gala verlor in der Süper Lig 2022/23 nur ein Heimspiel (15S, 2U) und hielt in 39 Prozent der Heimansetzungen hinten die Null.

Galatasaray zeichnet sich durch den 27-fachen Kader-Marktwert (216 Millionen Euro) gegenüber den Mannen aus Litauen (8 Millionen Euro) aus.

Galatasaray vs Zalgiris Vilnius Quoten Analyse:

Das Statement der Bookies am Drei-Weg-Markt fällt sehr deutlich aus und bringt die Gastgeber aus dem Westen der Türkei als klaren Anwärter auf den Sieg zum Vorschein. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,11 für den Heimsieg untermauert wird.

Sportwetten-Fans, die den Underdog aus Litauen als Anwärter auf einen Triumph in der regulären Spielzeit betrachten, dürften sich über den bis zu 20-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs. Zalgiris Vilnius Prognose: Verspielt Gala die Teilnahme an der Königsklasse?

Der türkische Liga-Betrieb befindet sich momentan in der Sommerpause. Ein Umstand, der im Hinspiel deutlich zu vernehmen war. Vor allem defensiv offenbarte der Abwehrverbund des amtierenden türkischen Meisters immer wieder Lücken und musste sich zwei Gegentore ankreiden lassen.

Zudem wurde Angelino, Galas Neuzugang aus Leipzig, in der Schlussphase des Hinspiels verletzungsbedingt ausgewechselt. Hinter dem Einsatz des Linksverteidigers steht somit ein Fragezeichen.

In der vergangenen Spielzeit verkörperte die Elf von Trainer Okan Buruk das mit Abstand heimstärkste Team (15S, 2U, 1N). Kein anderer Klub stand im Oberhaus des türkischen Fußballs defensiv sicherer. Mehr als ein Drittel der Paarungen im eigenen Stadion endeten als „Clean Sheet“.

Vilnius befindet sich mitten im Liga-Alltag und hat somit anders als der türkische Rekordmeister keinen fehlenden Spielrhythmus zu beklagen. Dennoch ging die Generalprobe am vergangenen Sonntag gegen FK Panevėžys gehörig nach hinten los und brachte eine knappe 1:2-Niederlage mit sich.

Galatasaray - Zalgiris Vilnius Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:2 Zalgiris Vilnius (CL-Quali, A), 3:0 Hatayspor (Liga, A), 3:0 Fenerbahce (Liga, H), 4:1 Ankaragücü (Liga, A), 2:0 Sivasspor (Liga, H).

Letzte 5 Spiele Zalgiris: 1:2 Panevėžys (Liga, H), 2:2 Galatasaray (CL-Quali, H), 4:0 Sūduva Marijampolė (Liga, H), 2:1 Struga (CL-Quali, A), 0:0 Struga (CL-Quali, H).

Letzte Spiele Galatasaray vs. Zalgiris Vilnius: 2:2 (CL-Quali, A).

Bereits in der ersten Qualifikationsrunde haben sich die Schützlinge aus Litauen gegen den nordmazedonischen Vertreter FC Struga nicht mit Ruhm bekleckert und zogen nur mit viel Mühe in die zweite Qualifikationsrunde ein. Ausschlaggebend war dabei nach dem 0:0 im Hinspiel der 2:1-Triumph in der Ferne.

Galatasaray ist jedoch von einem anderen Schlag und dürfte in der Fremde nur schwer zu bezwingen sein. Ein Umstand, den der von uns getestete Wettanbieter Oddset mit einer Siegquote von 1,11 für den Erfolg der Gastgeber untermauert.

Wenngleich der litauische Meister in der vergangenen Saison nur eines seiner Auswärtsspiele verlor (14S, 3U), wartet mit den „Aslanlar“ eine kaum lösbare Aufgabe in der zweiten Qualifikationsrunde.

Wer dennoch auf ein kleines Fußballwunder wetten möchte, dem steht es frei, mit einer der zahlreichen Sportwetten Apps den mobilen Abschluss von Galatasaray Zalgiris Vilnius Wetten zu forcieren.

Unser Galatasaray - Zalgiris Vilnius Tipp: Galatasaray gewinnt zu Null

Mehr und mehr findet der türkische Rekordmeister den Spielfluss. Im Hinspiel machten sich noch defensive Probleme breit, diese gilt es auf heimischem Boden abzustellen.

Wir gehen davon aus, dass Galatasaray an die Heimstärke der vergangenen Saison anknüpft. Defensiv gaben die Mannen aus Istanbul zuhause eine gute Figur ab und absolvierten sechs der jüngsten sieben Süper-Lig-Heimspiele ohne Gegentor.

Der Underdog aus Litauen muss zudem ohne Donatas Kazlauskas, dem Torschützen zum 2:2 im Hinspiel, auskommen. Der 29-jährige Mittelfeldakteur riss sich nach seinem Treffer das Trikot vom Leib und flog mit Gelb-Rot vom Feld.