Gambia - Kamerun Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2024

In der Gruppe C des Afrika Cups 2024 hat Titelverteidiger Senegal mit zwei Siegen aus zwei Spielen schon das Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Da auch die vier besten Drittplatzierten in die nächste Runde einziehen, dürfen alle anderen Teams noch hoffen. Doch vor allem die eigentlich sonst so starken Kameruner müssen im letzten Gruppenspiel gegen Gambia am Dienstag eine Schippe drauflegen, wenn sie nicht frühzeitig die Koffer packen wollen.

Darum tippen wir bei Gambia vs Kamerun auf „Sieg Kamerun“:

Gambia vs Kamerun Quoten Analyse:

Gambia vs Kamerun Prognose: Kriegen die Skorpione noch die Kurve?

In der jüngsten Quali kassierten die Männer von Coach Rigobert Song zwar eine Niederlage, trotzdem reichte es für den ersten Platz in der Gruppe C. Zu den Stars im Kader gehören Keeper Onana (Man United) und Mittelfeldmann Anguissa (SSC Neapel). Grundsätzlich findet bei den Löwen aktuell ein Umbruch statt. So startete die junge Mannschaft nur mit einem 1:1 gegen Guinea in die Endrunde, obwohl man nach dem Seitenwechsel in Überzahl spielen durfte. Am zweiten Spieltag unterlag man dann Titelverteidiger Senegal mit 1:3.