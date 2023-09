Gauff - Sabalenka Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Gauff - Sabalenka Tipp zum US Open 2023 Finale lautet: Nach einem katastrophalen Auftakt in ihr Halbfinale (0:6) hat Sabalenka den Spieß umgedreht und mit einem Comeback den Einzug ins US-Open-Finale der Frauen perfekt gemacht. Im Endspiel ist die zukünftige Weltranglisten-Erste die leichte Favoritin.

Obwohl Sabalenka in ihrem Halbfinale eine halbe Stunde länger auf dem Court stand, hatte sie im Vergleich zu Gauff im Laufe der US Open fast drei Stunden weniger Spielzeit. Unser Tipp: „Sieg Sabalenka“ mit einer Quote von 1,83 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Gauff vs Sabalenka auf „Sieg Sabalenka“:

Gauff vs Sabalenka Quoten Analyse:

Coco Gauff ist eine aufstrebende amerikanische Spielerin, die zum ersten Mal in ihrer Karriere das Finale der US Open erreicht hat. Die 19-Jährige führt sogar im direkten Vergleich mit Sabalenka mit 3-2 Siegen. Mit Quoten bis 2,05 ist die Roland-Garros-Finalistin von 2022 als leichte Außenseiterin gekennzeichnet.

Gauff vs Sabalenka Prognose: Die Erfahrung spricht für Sabalenka

Gauff - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Im H2H-Vergleich hat die US Amerikanerin zwar die Nase vorne (3:2), doch das einzige Duell des Jahres entschied Sabalenka souverän mit 2:0 für sich. Die Form der neuen Nummer 1 der Welt scheint in der aktuellen Saison einfach zu stark für Gauff zu sein.

Drei der vorherigen fünf Aufeinandertreffen wurden erst in einem entscheidenden dritten Satz entschieden. Muss im Finale der US Open 2023 erneut ein dritter Satz herhalten, könnt ihr bei Bet365 und in der Bet365 App eine Quote von 2,10 ergattern.