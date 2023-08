Genk - Servette Genf Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2023

Unser Genk - Servette Genf Tipp zum Champions League Quali Spiel am 02.08.2023 lautet: Das 1:1 aus dem Hinspiel daheim gegen Genk ist für den Servette FC kein Ruhekissen. Gegen den heimstarken KRC droht im Rückspiel somit das Aus.

Der Schweizer Vizemeister Servette würde nur zu gern in die Champions-League-Gruppenphase einziehen. Doch schon in der zweiten Quali-Runde haben die Grenats mit dem KRC Genk ein schweres Los erwischt. Nach dem leistungsgerechten 1:1 im Hinspiel in Genf in der Vorwoche ist zwischen beiden Vereinen noch alles offen.

Der Heimvorteil im Rückspiel am Mittwoch in Belgien spricht natürlich für die Gastgeber. Das spiegelt sich auch in den Wettquoten wider. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 1,50 bei NEObet für die Wette „Sieg Genk“.

Darum tippen wir bei Genk vs Servette Genf auf „Sieg Genk“:

Genk hat beim Marktwert klare Vorteile

Der KRC kassierte in 9 Vergleichen mit Vereinen aus der Schweiz nur eine Pleite

In der regulären Saison der Jupiler League 2022/23 waren die Blauw-Wit das beste Heimteam

Genk vs Servette Genf Quoten Analyse:

Beim Kaderwert haben die Belgier mit 132 zu 24 Millionen Euro klar die Nase vorne. Im Rückspiel kommt für den KRC nun noch der Heimvorteil dazu. So wird bei der Genk vs Servette Genf Prognose ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 1,58 belohnt.

Auf der Gegenseite gibt es bei den besten Buchmachern für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 5,22. Der Sieger trifft in der nächsten CL-Runde auf die Glasgow Rangers. Für den Verlierer geht es in der Europa League gegen Olympiakos Piräus weiter.

Genk vs Servette Genf Prognose: Können die Grenats für eine Überraschung sorgen?

Nach einem enttäuschenden achten Platz in der Saison 2021/22 meldete sich Genk in der vergangenen Spielzeit unter dem neuen Coach Wouter Vrancken eindrucksvoll zurück. Der KRC stand nach 34 Spieltagen auf Rang 1. Erst in den Meister-Playoffs wurde man noch um einen Punkt von Royal Antwerpen überholt. Der eingeschlagene Weg soll in diesem Jahr aber unverändert fortgesetzt werden. In der Vorbereitung gab es ein 1:1 gegen Sporting Lissabon und ein 2:0 gegen Burnley.

Auch der Ligastart glückte mit einem 4:0 zu Gast bei RWD Mollenbeek. Schon in der Vorsaison hatten die Blauw-Wit mit 88 Treffern die beste Offensive der belgischen Liga. Trainer Vrancken legt viel Wert auf ein offensives Spiel über die Flügel. Dank einer tollen Nachwuchs- und Transferpolitik kann der Verein in seiner Geschichte schon vier Meister- und fünf Pokal-Titel vorweisen. International stand der KRC dreimal in der CL- und fünfmal in der EL-Gruppenphase.

Der vorläufige Höhepunkt der Entwicklung des Servette FC unter Coach Alain Geiger war in der Vorsaison mit dem Vizemeistertitel erreicht. Da sich die Verantwortlichen mit dem Trainer danach auf keinen neuen Vertrag einigen konnten, hat seit diesem Sommer Nachfolger René Weiler das Sagen. Der Auftakt in der heimischen Liga glückte mit einem 3:1-Erfolg bei den Grasshoppers. Am zweiten Spieltag daheim gegen den FC Zürich lagen die Grenats schon mit 0:2 zurück.

Mit viel Moral und Kampfgeist schafften die Genfer aber noch ein 2:2. Zwischen den beiden Ligapartien feierte der Verein nach 24 Jahren Abwesenheit die Rückkehr in den Europapokal. In den ersten beiden Ligaspielen erarbeitete sich Servette einige Chancen und erzielte auch schon insgesamt fünf Tore. Bester Mann war hier Angreifer Chris Bedia, der nun bei drei Saisontoren steht. Im Europapokal gegen Genk taten sich die Männer von Coach Weiler im Spiel nach vorne aber bedeutend schwerer.

Genk - Servette Genf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genk: 4:0 RWDM (A), 1:1 Servette (A), 2:0 Burnley (H), 1:1 Sporting Lissabon (A), 2:3 PAOK (A)

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 2:2 Zürich (H), 1:1 Genk (H), 3:1 Grasshoppers (A), 5:2 Rapperswil-Jona (H), 2:0 Cercle Brügge (H)

Letzte Spiele Genk vs Servette Genf: 1:1 (A)

Beide Teams trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Bei den Schüssen in Richtung Tor hatten die Hausherren mit 18:15 leicht die Nase vorne. Bei den Expected Goals lagen beide Teams mit 1,09 zu 1,32 aber nur knapp über den tatsächlich erzielten Toren.

Genk musste bisher in neun Duellen gegen Schweizer Vereine nur eine Niederlage hinnehmen. Genf bekam es vor dem Hinspiel gegen den KRC viermal mit Mannschaften aus Belgien zu tun. Hier steht die Bilanz bei zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage.

In den letzten sechs Heimspielen der Blauw-Wit fiel auf jeder Seite mindestens ein Treffer. Setzt sich diese Serie fort, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 1,80.

Unser Genk - Servette Genf Tipp: Sieg Genk

Das Hinspiel war ein Duell auf Augenhöhe. Doch am Mittwoch kommen nun der Heimvorteil und die Qualität der Belgier zum Tragen. Zudem fühlen sich die Grenats in der Fremde nicht so wohl. Genf hatte in der Super League in der vergangenen Spielzeit fünf der sechs Niederlagen auf des Gegners Platz kassiert. Auch dieses Mal droht den Gästen unserer Meinung nach eine Pleite und somit das Aus in der CL-Quali.