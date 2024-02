Gent - Maccabi Haifa Tipp, Prognose & Quoten | 21.02.2024

Unser Gent - Maccabi Haifa Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 21.02.2024 lautet: Im Rückspiel der Zwischenrunde der Conference League kommt es nach dem knappen Heimsieg von Maccabi Haifa zum Showdown in Belgien. Wir sehen eine knappe Partie auf Augenhöhe auf uns zukommen.

KAA Gent musste trotz höherer Spielanteile im Hinspiel gegen den Herausforderer aus Israel eine knappe Niederlage einstecken und steht nun im Rückspiel unter Zugzwang. Wir gehen von einer defensiven Ausrichtung beider Teams aus, die vor allem darauf bedacht sein dürfte, keine leichten Fehler zu machen und den Gegner nicht zu Chancen einzuladen.

Unsere Wahl fällt daher heute auf eine „Unentschieden zur Halbzeit“-Wette mit einer Quote von 2,16 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Gent vs Maccabi Haifa auf „Unentschieden zur Halbzeit“:

Maccabi Haifa blieb in den letzten neun Spielen zur Halbzeit ohne Gegentreffer.

Im Hinspiel stand es zur Pause 0:0.

Gent spielte in dieser Saison schon neun Mal unentschieden..



Gent vs Maccabi Haifa Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Belgien bekommt trotz schwacher Formkurve den Heimvorteil im kommenden Duell mit Maccabi Haifa zugesprochen und wird mit einer Siegquote in Höhe von 1,94 als Favorit gesehen. Dass die Israelis auch das Rückspiel gewinnen, sehen die besten Bookies mit einer 3,95 Quote als recht unwahrscheinlich an.

So könnte eine „Doppelte Chance“-Wette mit Vorteilen für die Gäste eine Überlegung wert sein, die ihre Spielweise ohnehin über eine starke Defensive definieren. Für einen Tipp auf eine „DC X2″ Wette wird vom Top-Wettanbieter Oddset immerhin noch eine ordentliche Quote von 1,87 angeboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gent vs Maccabi Haifa Prognose: Wer zuckt zuerst?

Die Spieler der KAA Gent können bisher auf eine eher durchwachsene Saison zurückblicken. Mit 42 Punkten belegt man den fünften Platz der ersten belgischen Liga und hat schon 20 Punkte Rückstand auf den Ligaprimus Union Saint-Gilloise. Der Vorsprung auf einen Tabellenplatz, der nicht zur Teilnahme an der Meisterschaftsrunde qualifizieren würde, beträgt derweil nur schlanke zwei Zähler.

Eine schwache Phase mit zuletzt vier Niederlagen in sechs Spielen konnte immerhin am letzten Wochenende mit einem Sieg gegen den Vorletzten aus Eupen beendet werden. Vor heimischem Publikum läuft es in dieser Saison immerhin recht stabil und es mussten in 13 Partien erst zwei Pleiten verkraftet werden. Zudem konnte die eigene Offensive mit im Schnitt 2,1 Treffern pro Heimspiel durchaus überzeugen.

In der heimischen Liga läuft für den amtierenden israelischen Meister Maccabi Haifa auch in dieser Saison alles nach Plan. Mit 49 Punkten stehen die Mannen aus der Hafenstadt auf dem ersten Platz und mussten in der gesamten Saison erst zwei Niederlagen verkraften. Mit 16 Gegentoren in 22 Spielen stellt Haifa zudem die beste Defensive der Liga.

Und auch die Angriffsreihen von Maccabi Haifa konnten bisher durchaus überzeugen. Im Schnitt werden in dieser Saison pro Spiel stolze 2,2 Tore aufgelegt. Die besten Scorer des Meisters sind in der laufenden Spielzeit die beiden Stürmer Dean David und Frantzdy Pierrot mit elf bzw. zehn Treffern.

Gent - Maccabi Haifa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gent: 2:0 Eupen (A), 0:1 Maccabi Haifa (A), 1:2 Cercle (H), 0:1 Anderlecht (A), 1:4 St. Truiden (A).

Letzte 5 Spiele Maccabi Haifa: 1:1 Hapoel Haifa (H), 1:0 Gent (H), 2:0 Beitar Jerusalem (A), 2:0 Maccabi Tel-Aviv (H), 1:2 Be‘er Sheva (A).

Letztes Spiel Gent vs. Maccabi Haifa: 0:1 (A).



Im internationalen Geschäft lief es in dieser Saison für die Belgier etwas runder, die immerhin vier der sechs Gruppenspiele in der Gruppe B der Conference League gewinnen konnten (1U 1N), jedoch nur Zweiter hinter Maccabi Tel-Aviv wurden und somit in die ungeliebte Zwischenrunde mussten.

Der Herausforderer aus Haifa sah in der Europa-League-Gruppe F kaum Land und konnte nur eines der sechs Spiele gewinnen, bei drei Niederlagen und zwei Remis.

So kam es im Hinspiel der Zwischenrunde zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Gent und Haifa überhaupt, welches das Heimteam aus Israel knapp mit 1:0 gewinnen konnte. Die statistische Überlegenheit mit 20:6 Schüssen und einem Ballbesitzwert von fast 60 Prozent brachte den Belgiern am Ende nichts ein.

Es steht also ein enorm spannendes Matchup an, in dem für beide Teams noch alles drin ist. Daher erwarten wir eher einen verhaltenen Start in die Partie, in der es vornehmlich darum gehen dürfte, den Gegner jeweils möglichst weit vom eigenen Kasten fernzuhalten. Vor allem in der zweiten Halbzeit dürfte der Druck auf die Spieler des KAA Gent wachsen, wodurch es zu Chancen auf beiden Seiten des Feldes kommen sollte. So könnte zum Beispiel eine Wette auf eine torreiche zweite Hälfte des Spiels durchaus lohnend sein und ließe sich hervorragend mit dem Oddset Sportwetten Bonus verbinden.

Unser Gent - Maccabi Haifa Tipp:

Maccabi Haifa kann durch eine starke Abwehr überzeugen und wird mit einer defensiven Ausrichtung und dem Plan, mit schnellen Kontern den Gegner aus Belgien auszuhebeln, anreisen. Vor allem in der ersten Hälfte dürfte die Risikobereitschaft der Gastgeber jedoch recht gering sein, um zum Ende des Spiels hin keinem hohen Rückstand hinterherrennen zu müssen.