Genua - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Unser Genua - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 07.10.2023 lautet: Bis auf die katastrophale 1:5-Niederlage gegen den Erzrivalen Inter hat sich AC Milan nichts zu Schulden kommen lassen. Die Gäste liegen in der Tabelle auf Platz 2. Genua hat als Gastgeber allerdings schon mehreren Teams das Fürchten gelehrt.

Stefano Pioli kann sich in der Liga auf seine Offensive verlassen. Olivier Giroud (7) und Rafael Leao (6) zählen zu den vier besten Scorern der Liga. Die Rossoneri benötigten nur sieben Spiele, um 15 Treffer zu erzielen - drittbester Wert nach Inter (19) und Neapel (16). Rein tabellarisch betrachtet liegt Genua hinter den Gästen aus Mailand (8 Punkte, Platz 14).

Das hinderte die Rossoblu bisher jedoch nicht daran, im eigenen Stadion für Furore zu sorgen und insgesamt vier Zähler in den Spielen gegen AS Rom (4:1) und Neapel (2:2) zu sammeln. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore“, mit einer Quote von 1,97 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Genua vs AC Milan auf „Über 2,5 Tore“:

Genua hat alle 3 Heimspiele mit Über 2,5 Toren beendet.

Genua (14,9 Prozent) und AC Milan (13,8 Prozent) haben 2 der 3 besten Schussverwandlungs-Quoten der Serie A.

Die Rossoneri haben pro Spiel 5,1 Torschüsse abgegeben (4.).

Genua vs AC Milan Quoten Analyse:

Milan hat nur sieben Spiele benötigt, um einen Abstand von zehn Punkten auf die Hausherren aufzubauen. Eine Siegquote von maximal 2,00 zieht dementsprechend stark unsere Aufmerksamkeit auf sich.

Innerhalb der Recherche wurden die Beweggründe der Buchmacher deutlich. Genua hat mit Neapel und dem AS Rom schon zwei Top-Teams ärgern können und vier von sechs möglichen Punkten gesammelt. Ein weiterer Heimsieg gegen eines der besten italienischen Teams sorgt auch bei den neuen Wettanbietern für Quoten zwischen 3,75 und 3,90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Genua vs AC Milan Prognose: Höchste Effizienz im Abschluss

Genua hat in dieser Spielzeit drei Heimspiele absolviert und dabei definitiv überzeugt. Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Florenz fuhren die Rossoblu vier von sechs möglichen Punkten gegen Neapel (2:2) und den AS Rom (4:1) ein. Dabei scheuten die Gastgeber nicht vor einem offenen Schlagabtausch zurück.

Vor heimischer Kulisse endeten somit alle drei Begegnungen mit Über 2,5 Toren. Durchschnittlich fielen in den Heimspielen der Gilardino-Elf 4,66 Tore pro Spiel.

Genua holt im eigenen Stadion das absolute Maximum heraus. Obwohl die Offensive der Gastgeber zu den schwächsten der Liga gehört, wuchsen die Spieler auf gewohntem Terrain regelmäßig über sich hinaus.

Rein statistisch betrachtet sind 4,4 erwartbare Tore (19.) und 2,7 Torschüsse pro Spiel (17.) schwache Werte, die gegen Leistungen in dieser Form sprechen. Eine mögliche Erklärung finden wir beim Blick auf die Schussverwandlungs-Quote. Kein anderes Team der Serie A schließt effizienter ab als „Il Grifone“ (14,9 Prozent).

Genua - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genua: 2:2 Udinese (A), 4:1 AS Rom (H), 0:1 Lecce (A), 2:2 Neapel (H), 0:1 Turin (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:0 Dortmund (A), 2:0 Lazio (H), 3:1 Cagliari (A), 1:0 Hellas Verona (H), 0:0 Newcastle (H)

Letzte 5 Spiele Genua vs. AC Milan: 0:2 (A), 1:3 n.V. (A), 0:3 (H), 1:2 (A), 2:2 (H)

Die jüngere Vergangenheit spricht eindeutig für eine Begegnung mit Über 2,5 Toren. Fünf der letzten sechs direkten Duelle innerhalb der Serie A überboten die Marke von 2,5 Toren. Darüber hinaus haben die Rossoneri die Tendenz gezeigt, ihre Auswärtsspiele offener zu gestalten. Drei der vier Gastauftritte des Tabellenzweiten versorgten das Publikum mit Über 2,5 Toren in der Partie.

Das sollte am kommenden Wochenende erneut möglich sein. Die Pioli-Elf hat 12,0 erwartbare Tore gesammelt (3.), 2,1 Tore pro Ligaspiel erzielt und ebenso wie die Gastgeber eine herausragende Schussverwandlungs-Quote (13,8 Prozent).

Zuletzt hat Milan in drei Auswärtsspielen in Folge (Serie A) mindestens ein Gegentor kassiert. Selbst durften die Mailänder bei jedem Gastauftritt jubeln. Da in jedem bisherigen Genua-Heimspiel beide Mannschaften ein Tor erzielten, halten wir die entsprechende Quote von 1,81 bei Bet-at-Home für spielbar. Dazu gibt es diesen Bet-at-home Gutschein.

Unser Genua - AC Milan Tipp: Über 2,5 Tore

Die Gäste aus Mailand haben bisher 2,1 Tore pro Ligaspiel erzielt, während die Hausherren auf 1,4 Treffer pro Spiel kommen. Kombiniert beträgt dieser Wert 3,5 Tore. So, wie Genua in den bisherigen Heimspielen aufgetreten ist, können wir uns eine Partie mit Über 2,5 Toren sehr gut vorstellen. Die Quote von 1,97 lässt uns kaum eine andere Wahl.