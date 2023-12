Genua - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.23

Unser Genua - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.12.2023 lautet: Die Gäste sind hier der Favorit. Doch in unserem Wett Tipp heute trauen wir auch den Gastgebern einen Treffer zu.

In seinem letzten Spiel des Kalenderjahres 2023 muss Italiens Tabellenführer Inter Mailand auswärts in Genua antreten. Egal wie diese Partie ausgeht, die Nerazzurri werden den Jahreswechsel auf dem ersten Platz verbringen. Natürlich sollen dennoch die vollen drei Punkte her, um Verfolger Juventus weiter auf Distanz zu halten.

Apropos Juve: Die Turiner konnte Genua erst im letzten Heimspiel ärgern und gleiches hat man nun mit den Mailändern vor. Wir können uns vorstellen, dass ihnen das zumindest mit einem Tor gelingt und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2.05 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Genua vs Inter Mailand auf „Beide Teams treffen“:

In dieser Saison hat Genua in 9 von 10 Pflichtspielen zu Hause getroffen.

Inter traf in allen bisherigen 17 Serie A-Partien in dieser Saison.

Genua schießt den Großteil seiner Tore daheim; die Gäste stellen die beste Offensive der Liga.

Genua vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Bwin Anmeldung ist in wenigen Augenblicken erledigt. Einmal dort registriert, erhaltet ihr Zugriff auf ein umfangreiches Wettangebot. Wie die anderen Buchmacher auf dem Markt, so sieht auch dieser Bookie die Gäste klar vorne. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Quoten bis 1,65.

Auf der anderen Seite wirft ein Tipp auf einen Heimerfolg Genuas Wettquoten um 5,70 ab. Offensichtlich trauen die Wettanbieter den Hausherren noch nicht einmal einen Treffer zu, wie Quoten über der Marke von 2,00 für die Option „Beide Teams treffen“ eindrucksvoll beweisen. Auch für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ gibt es Wettquoten über 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Genua vs Inter Mailand Prognose: Stolpert auch Inter in Genua?

Die Durststrecke des CFC Genua hat ein Ende. Nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge, von denen sie drei verloren hatten, haben die Rossoblu am Freitag letzter Woche mal wieder dreifach punkten können. Bei Sassuolo drehten sie einen 0:1-Rückstand und gewannen dank eines späten Treffer noch mit 2:1.

Nun darf „Il Grifone“ zu Hause ran, wo sich ein gänzlich anderes Bild zeigt. Denn im heimischen Stadio Luigi Ferraria ist der FC Genua seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Nach drei Siegen in Folge gab es an heimischer Wirkungsstätte zuletzt zwei Remis. Vor allem das letzte Unentschieden fühlte sich aber wie ein Sieg an.

Denn Gegner war niemand geringerer als Juventus. Den Turinern konnte Genua ein 1:1 abtrotzen und ein weiteres Mal seine Heimstärke unter Beweis stellen. Saison- und wettbewerbsübergreifend hat der Aufsteiger nur zwei der letzten 22 Pflichtspiele auf heimischem Geläuf verloren (16S, 4U).

In 14 dieser letzten 16 Pflichtspiele im eigenen Stadion schossen die Rot-Blauen auch mindestens ein Tor. In dieser Saison war das in neun von zehn Heimpartien der Fall. Einzig gegen Inters Stadtrivale AC gelang Genua kein Heimtreffer. Gegen die Nerazzurri wollen sie das anders machen und damit gleichzeitig eine Horror-Serie beenden.

Genua - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genua: 2:1 Sassuolo (A), 1:1 Juventus (H), 0:1 Monza (A), 0:1 Lazio Rom (A), 1:1 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Lecce (H), 0:0, 1:2 n.V. Bologna (H), 2:0 Lazio Rom (A), 0:0 Real Sociedad (H), 4:0 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Genua vs Inter Mailand: 0:0 (H), 0:4 (A), 0:3 (A), 0:2 (H), 0:3 (H)

Denn in den letzten acht direkten Duellen mit Inter Mailand konnte Genua nicht ein einziges Tor erzielen. Siebenmal in Folge hatten die Rossoblu bei insgesamt 0:24 Toren verloren, ehe sie im letzten Aufeinandertreffen in ihrer Abstiegs-Saison 2021/22 zu Hause ein torloses Remis holen konnten.

Bei diesen Zahlen lässt sich sicherlich über den Tipp „Sieg Inter Mailand zu Null“ nachdenken, der bei Bwin eine Quote von 2,40 bringt. Empfehlen würden wir diese Wette zwar nicht, doch wer es dennoch probieren will, der sollte hierfür im besten Fall die Bwin Gratiswette nutzen.

Zugestehen ist, dass die Nerazzurri mit 41 Toren nicht nur die beste Offensive, sondern mit sieben Gegentreffern auch die beste Defensive der Serie A stellen. Auswärts kassierte der Tabellenführer in den bisherigen acht Partien nur zwei Gegentore - je eines bei Juventus und Atalanta Bergamo.

Auch die letzten vier Ligaspiele überhaupt gewann die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi zu null. Mit einer 14-2-1-Bilanz führt sie das Tableau in der Serie A mit vier Punkten Vorsprung vor Juve an. Auswärts steht eine 7-1-0-Bilanz mit 18:2 Toren zu Buche.

Unser Genua - Inter Mailand Tipp: „Beide Teams treffen“

Alles spricht für einen Auswärtsdreier Inters und auch wir halten einen solchen für wahrscheinlich. Jedoch würden wir nicht so weit gehen, dass die Mailänder hier ohne Gegentor bleiben.

Genua hat zuletzt schon dem zweitbesten (Auswärts-)Team Juventus ein Remis abgerungen und zeigt sich vor allem daheim treffsicher. Über 60 Prozent seiner Tore schießt der Aufsteiger zu Hause und nachdem er zuletzt achtmal in Folge gegen Inter nicht treffen konnte, wird es auch langsam Zeit, zumindest diese Serie zu beenden.