Genua – Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2024

Unser Genua - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 19.04.2024 lautet: Der amtierende Vizemeister aus Rom hat mit einem starken Leistungsabfall in dieser Saison zu kämpfen. Dennoch erwarten wir im Wett Tipp heute starke Gäste aus der Hauptstadt.

Seit nunmehr vier Liga-Spieltagen ist der Aufsteiger aus der italienischen Hafenstadt Genua ungeschlagen. Dennoch brachte nur eine der letzten vier Begegnungen einen Sieg zum Vorschein. Mal abgesehen von der 0:1-Pleite im Derby della Capitale gegen den AS Rom holte der Vorjahres-Zweite Lazio drei Siege in den vergangenen vier Serie-A-Begegnungen und spielte stark auf.

Wir sehen die Römer auch in Genua leicht im Vorteil und spielen im Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” zu einer Quote von 2,10 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Genua vs Lazio Rom auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Genua vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Obwohl Lazio in der laufenden Saison fünf Plätze vor Genua liegt und zudem zehn Punkte mehr holte, gestalten sich die Quoten am klassischen Wettmarkt “1x2″ sehr ausgeglichen und lassen auf keinen Favoriten schließen. Zwei der letzten drei Besuche in der nordwestlichen Region Ligurien entschieden die Hauptstädter für sich (1U).

Genua vs. Lazio Rom Prognose: Gelingt Lazios neuem Trainer Igor Tudor der erste Auswärtssieg?

Als Aufsteiger hat Genua mit dem Klassenerhalt in dieser Spielzeit nur ein Ziel vor Augen. Wenngleich zuletzt nur ein Sieg in sechs Spielen zustande kam, rangieren die Recken aus Ligurien nach wie vor im gesicherten Mittelfeld.

Genua - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Im Vorjahr landete Lazio Rom hinter dem SSC Neapel auf Rang 2 und zog direkt in die Champions-League-Gruppenphase ein. Hinter Atlético Madrid wurde in dieser das Ticket fürs Achtelfinale gelöst. In diesem endete die Reise gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München (1:0, 0:3). Mit Igor Tudor als neuem Trainer sollte der Fokus voll und ganz auf das italienische Oberhaus gerichtet sein. Immerhin zwei der drei Begegnungen unter seiner Federführung brachten in der Serie A Erfolge mit sich. Neben dem 1:0 gegen Juventus Turin steht ein weiteres 4:1 am vergangenen Spieltag gegen US Salernitana zu Buche.