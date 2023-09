Genua - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Genua - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 16.09.2023 lautet: Meister Neapel musste vor der Länderspielpause die erste Saison-Niederlage in der Liga hinnehmen. Am Samstag zu Gast bei Aufsteiger Genua stehen die Chancen auf Wiedergutmachung ziemlich gut.

SSC Napoli holte in der Vorsaison mit einem Vorsprung von 16 Punkten den ersten „Scudetto“ seit 33 Jahren. Im Sommer mussten die „Gli Azzurri“ aber nicht nur Abwehrchef Kim zu den Bayern ziehen lassen, sondern auch den Abgang von Meistertrainer Luciano Spalletti und Sportchef Cristiano Giuntoli verkraften. Unter Neo-Coach Rudi Garcia wollen die „Partenopei“ den Titel in der Serie A verteidigen. Nach drei Spieltagen hat Neapel drei Punkte Rückstand auf Platz 1.

Bei Aufsteiger Genua soll ein Sieg her. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Wettanbieter und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 die Wette „Sieg Neapel“.

Darum tippen wir bei Genua vs Neapel auf „Sieg Neapel“:

Neapel kassierte in den letzten 12 Gastspielen nur eine Niederlage

In den letzten 20 Duellen gegen die Rossoblu gingen die Gli Azzurri nur einmal als Verlierer vom Feld

Die Partenopei waren letzte Saison das beste Auswärtsteam der Serie A

Genua vs Neapel Quoten Analyse:

Der Aufsteiger empfängt den Meister. Diese Paarung sorgt bei der Genua vs Neapel Prognose für klare Verhältnisse.

Die Gäste liegen in der Gunst der Bookies, die ihren Kunden regelmäßig auch Gratiswetten & Freebets anbieten, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,67 klar vorne. Auf der Gegenseite erscheint ein Dreier der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 5,23 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Genua vs Neapel Prognose: Zeigt die SSC beim Aufsteiger eine Reaktion?

Am Ende der Saison 2021/22 hatte der deutsche Coach Alexander Blessin den Abstieg von Genua in die Serie B nicht verhindern können. Trotzdem bekam der Trainer für den Wiederaufbau in der zweiten Liga das Vertrauen ausgesprochen. Im Dezember 2022 war die Geduld der Verantwortlichen nach einigen negativen Ergebnissen aber aufgebraucht. Nachfolger Alberto Gilardino übernahm die Rossoblu und führte den Absteiger auf den zweiten Platz und damit zum direkten Wiederaufstieg.

Damit sich der CFC nun wieder in der höchsten Spielklasse etablieren kann, wurden im Sommer knapp 30 Millionen Euro in den Kader gesteckt. Der Auftakt ging mit einer 1:4-Heimpleite gegen Fiorentina gleich mal in die Hose. Hier lag man zur Halbzeit schon mit 0:3 hinten. Am 2. Spieltag glückte dann aber ausgerechnet mit einem 1:0 bei Vizemeister Lazio Rom der erste Dreier. Zu Gast beim Torino FC sah dann alles nach einem torlosen Remis aus, bis die Hausherren doch noch in der 94. Minute den Siegtreffer erzielten.

Mit zwei Siegen gegen Frosinone und Sassuolo hatte die SSC zum Beginn der neuen Saison gleich an die vergangene Spielzeit angeknüpft. Am vergangenen Spieltag stand dann im heimischen Stadio Diego-Armando-Maradona das Spitzenspiel gegen Vorjahres-Verfolger Lazio Rom an. Hier hatte Neapel 50 Minuten für viel Wirbel gesorgt, dabei aber zu viele Chancen ausgelassen. Nach dem zweiten Rückstand hatten die „Gli Azzurri“ dann allerdings ohne Energie und Einfälle agiert.

So setzte es mit dem 1:2 die erste Saison-Pleite. Damit heißt erstmals seit Anfang September 2022 der Tabellenführer der Serie A nicht mehr SSC Neapel. Der neue Trainer Rudi Garcia muss vor allem an der Effizienz seiner Mannschaft arbeiten und dafür sorgen, dass die Truppe dabei nicht zu selbstgefällig daherkommt. In der Vorsaison setzte es nur vier Niederlagen, zwei daheim und zwei auswärts. Zudem hatte die SSC mit einem Torverhältnis von 77:28 die beste Offensive sowie die stärkste Defensive.

Genua - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genua: 0:1 FC Torino (A), 1:0 Lazio Rom (A), 1:4 AC Fiorentina (H), 4:3 Modena FC (H), 0:0 Cremonese (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:2 Lazio Rom (H), 2:0 Sassuolo (H), 3:1 Frosinone (A), 2:0 Apollon (H), 1:0 FC Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Genua vs Neapel: 0:3 (A), 1:2 (H), 2:1 (H), 0:6 (A), 1:2 (H)

Nach 112 Duellen führt Napoli den Vergleich gegen Genua mit 44 Siegen zu 28 Niederlagen an. In Ligurien spricht die Bilanz allerdings mit 20 Erfolgen in 56 Partien bei 16 Pleiten leicht für die Gastgeber. Seit Januar 2012 und 20 Duellen konnte der CFC nur einen Sieg gegen Neapel feiern, bei fünf Remis. Dieser Dreier kam durch ein 2:1 daheim am 21. Spieltag der Saison 2020/21 zustande.

Sechs von neun Toren in den ersten drei Spielen mit Beteiligung von Meister Neapel fielen in der ersten Halbzeit. Werden auch am Samstagabend vor dem Seitenwechsel mehr Treffer erzielt, gibt es bei Bet3000 dafür eine Quote von 3,20. Für Tipps bei diesem Bookie empfehlen wir die Bet3000 App!

Unser Genua - Neapel Tipp: Sieg Neapel

Die Heimpleite gegen Lazio war der erste Rückschlag für den Meister unter Coach Garcia. Nun gilt es, vor dem Champions-League-Auftakt für Wiedergutmachung zu sorgen. Diese sollte am Samstag gegen den Aufsteiger auch gelingen. Die Rossoblu konnten mit dem Erfolg zu Gast bei Lazio zwar erstmals in dieser Saison ein Top-Team schlagen. Hier hatte der CFC aber von einem frühen Führungstreffer und einer schlechten Chancenverwertung der Römer profitiert (5:16 Schüsse und 30 % Ballbesitz).