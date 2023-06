Georgien – Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2023

Unser Georgien - Belgien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 24.06.2023 lautet: Wir sehen keinen klaren Favoriten in diesem Spiel und trauen sowohl den Gastgebern, die am ersten Matchday überzeugten, als auch den „Diables Rouges“ mindestens ein Tor zu.

Georgien sorgte zum Auftakt der U21-EM für eine große Überraschung und setzte sich mit 2:0 gegen Portugal durch. Nur zwei Torschüsse wurden über die gesamten 90 Minuten verzeichnet und beide sollten verwertet werden. Am Ende reichten 36 Prozent Ballbesitz, um den Favoriten in die Knie zu zwingen.

Zum Auftakt sicherten sich die Belgier gegen Holland einen Zähler. In einem Match auf Augenhöhe wiesen beide Konkurrenten gute Abschlussmöglichkeiten auf, versäumten es aber, diese zu verwerten, deshalb blieb es beim torlosen Remis.

Wir rechnen mit einer ausgeglichenen Angelegenheit, in der Tore auf beiden Seiten fallen. Speziell für diesen Wettausgang hält Winamax eine Quote von 1,80 bereit.

Darum tippen wir bei Georgien vs Belgien auf „Beide Teams treffen“:

Den „Dschwarosnebi“ gelangen 3 Siege am Stück, sie trafen in den letzten 5 Spielen.

7 Treffer in den vergangenen fünf Begegnungen untermauern Belgiens Offensivkraft.

Beide Mannschaften rechnen sich Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde aus.

Georgien vs Belgien Quoten Analyse:

Wer einen Blick auf den Drei-Weg-Markt wirft, wird schnell erkennen, dass die Mannen aus Westeuropa als Favorit auf den Sieg gehandelt werden und eine recht niedrige Georgien - Belgien Quote in Höhe von durchschnittlich 1,52 aufzeigen.

Gelingt den Gastgebern im Boris-Paitschadse-Nationalstadion eine weitere Überraschung? Die Bookies gehen nicht davon aus und bewerten einen Heimsieg in der georgischen Hauptstadt Tiflis mit einer durchschnittlichen Quote von 5,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Georgien vs. Belgien Prognose: Schreibt Georgien Geschichte?

Niemand hat den Georgiern zum Auftakt einen Sieg gegen den Titelfavoriten aus Portugal zugetraut. Dennoch stand am Ende ein deutlicher 2:0-Triumph zu Buche. Vor allem präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Ramaz Svanadze eiskalt im Torabschluss.

Für die Mannen aus Vorderasien ist es die erste Teilnahme an einer EM-Endrunde. Bei dieser kann gleich mit dem Einzug in die K.o.-Runde Geschichte geschrieben werden. Im Falle eines weiteren Sieges gegen Belgien wäre der Aufstieg ins Viertelfinale so gut wie fix.

Der Kader der „Dschwarosnebi“ verfügt nicht über Ausnahmetalente und weist einen Gesamt-Marktwert von 40,9 Millionen Euro auf. Die Hausherren haben aber eines, und zwar Teamspirit, und agieren als Mannschaft auf dem Feld. Mit den eigenen Fans im Nacken scheint vieles möglich zu sein.

Nach dem torlosen Remis zum Auftakt gegen Holland sind die Belgier bereits jetzt unter Zugzwang und brauchen gegen die Schützlinge aus Vorderasien einen Sieg, um den Anschluss an die ersten beiden Plätzen in der Gruppe A nicht gänzlich zu verlieren.

Georgien - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 2:0 Portugal (U21-EM, H), 2:0 Zypern (Test, H), 1:0 Lettland (Test, A), 1:1 Ukraine (Test, H), 1:2 Israel (Test, H).

Letzte 5 Spiele Belgien: 0:0 Holland (U21-EM, A), 2:0 Israel (Test, A), 3:2 Japan (Test, H), 0:0 Tschechien (Test, H), 2:2 Frankreich (Test, A).

Letzte 5 Spiele Georgien vs. Belgien: -

Mal abgesehen vom torlosen Remis gegen Holland zum Auftakt konnten die Mannen von Trainer Jacky Mathijssen zuletzt offensiv überzeugen und blicken auf sieben Tore in den vier vorherigen Partien. Eben diesen Offensivdrang gilt es gegen Georgien wiederzufinden.

Die Bookies gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gelingen wird und trauen beiden Mannschaften Tore zu. Neben einem vielversprechenden Winamax Bonus hält der Wettanbieter für „BTS“ eine Quote von 1,80 bereit.

Beide Mannschaften standen sich in der Vergangenheit noch nicht gegenüber, präsentierten sich zuletzt aber in guter Verfassung. Die Gastgeber blicken auf drei Siege am Stück, Belgien ist seit fünf Spielen ungeschlagen (2S, 3U). Beim Formhoch beider Konkurrenten bietet sich die Nutzung von Wetten ohne Einzahlung an, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Georgien – Belgien Tipp: Beide Teams treffen

Ramaz Svanadze ließ die Gastgeber gegen Portugal mit einer Fünferkette auflaufen. Diese sorgte für defensive Stabilität. Auch gegen Belgien ist mit einer defensiv ausgerichteten Startformation zu rechnen. Wie schon gegen Portugal sollen über schnelle Umschaltmomente bzw. Standardsituationen Torchancen generiert werden.

Belgien agierte gegen Holland ebenfalls recht defensiv und trat im 4-3-1-2 in Erscheinung. Gegen Georgien dürfte es etwas offensiver werden, um dem Abwehrverbund zuzusetzen.