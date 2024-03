Georgien - Griechenland Tipp, Prognose, Quoten 26.03.2024

Unser Georgien - Griechenland Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 26.03.2024 lautet: Noch nie haben die Griechen gegen Georgien verloren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das nach 90 Minuten erstmal so bleibt.

Am Dienstag wird in Tiflis eines der letzten drei Tickets für die Europameisterschaft 2024 vergeben. Gegenüber stehen sich Gastgeber Georgien, der sich noch nie für eine Endrunde einer EM qualifizieren konnte, und der Europameister von 2004, Griechenland. Der direkte Vergleich spricht klar für die Hellenen. Wir sehen die Gäste ebenfalls in der Favoritenrolle, erwarten aber auch, dass die Georgier zu Hause alles geben werden, um sich den Traum von der ersten EM-Teilnahme zu erfüllen.

Schlussendlich entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,86 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Georgien vs Griechenland auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Griechenland hat nur eines der letzten 6 Länderspiele verloren (4S, 1U).

Die Griechen schlugen am Donnerstag Kasachstan mit 5:0.

Griechenland hat keines der bisherigen 9 Duelle mit Georgien verloren (7S, 2U).



Georgien vs Griechenland Quoten Analyse:

Wenn man sich die Quotenverteilung der besten EM Wettanbieter ansieht, stellt man schnell fest, dass die Griechen für diese zwar der Favorit sind, man bei Quoten bis 2,23 für Wetten auf einen Auswärtssieg in der regulären Spielzeit aber auch nicht von der ganz großen Favoritenstellung sprechen kann.

Die Wettquoten für einen Tipp auf die Georgier bewegen sich im Bereich von 3,40 bis 3,60. Viele Treffer wird es nach Ansicht der Buchmacher nicht geben. Bereits für „Über 2,5 Tore“ gibt es Quoten bis 2,55. Auch die Option „Beide Teams treffen“ knackt die Marke von 2,00. Dabei haben beide Teams zuletzt regelmäßig den Weg ins gegnerische Tor gefunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Georgien vs Griechenland Prognose: Heißer Kampf ums EM-Ticket

Was waren das für wahnsinnige Momente im Playoff-Halbfinale! Gegen Luxemburg kassierte Georgien in der 53. Minute den Ausgleich zum vermeintlichen 1:1. Doch mitten im Jubel der Gäste wurde der Treffer nach Einschaltung des Video-Assistenten zurückgenommen. Zudem gab es einen Platzverweis wegen einer Notbremse gegen Luxemburgs Maxime Chanot.

In der Folge gelang den Georgiern gegen dezimierte Gäste noch der Treffer zum 2:0-Endstand. Nun haben sie die Chance, sich zum ersten Mal für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Der Heimvorteil ist sicherlich etwas, das für Georgien spricht. Zu Hause haben sie nur eines der letzten zwölf Länderspiele verloren - ein 1:7 gegen Spanien.

Von den übrigen elf Heimspielen seit November 2021 wurden acht gewonnen. In elf der besagten letzten zwölf Heimpartien konnten die Georgier auch mindestens ein eigenes Tor erzielen. Überhaupt trafen sie nur in einem ihrer letzten elf Länderspiele nicht. Insofern darf man ihnen auch am Dienstag einen Treffer zutrauen.

Die letzte Heimpleite vor derjenigen gegen die Spanier gab es dabei gegen den kommenden Gegner. Anfang Oktober 2021 unterlag man im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022 den Griechen mit 0:2. Überhaupt konnte Georgien noch nie ein Länderspiel gegen Griechenland gewinnen. In neun direkten Duellen gab es nur zwei Remis und sieben Niederlagen.

Georgien - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 2:0 Luxemburg (H), 1:3 Spanien (A), 2:2 Schottland (H), 4:0 Zypern (H), 8:0 Thailand (H)

Letzte 5 Spiele Griechenland: 5:0 Kasachstan (H), 2:2 Frankreich (H), 2:0 Neuseeland (H), 0:1 Niederlande (H), 2:0 Irland (A)

Letzte 5 Spiele Georgien vs Griechenland: 0:2 (H), 1:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 0:1 (A)



Nicht nur deswegen reisen die Hellenen mit breiter Brust nach Tiflis, sondern auch, weil sie am Donnerstag im Halbfinale der Playoffs Kasachstan mit 5:0 aus dem Stadion fegten. Bereits zur Halbzeit hatte Griechenland mit 4:0 geführt. Damit gab es auch den vierten Sieg in den letzten sechs Länderspielen (1U, 1N). Sowohl bei diesen vier Erfolgen als auch beim 2:2 zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Frankreich konnte der Europameister von 2004 mindestens doppelt treffen. Insofern darf man am Dienstag auch von den Gästen ein Tor erwarten, was wiederum die Wett-Option „Beide Teams treffen“ auf den Plan ruft.

Bei Oddset zum Beispiel gibt es für diesen Tipp eine Quote von 2,10. Wer vom Oddset Einzahlungsbonus Gebrauch macht, kann diese Wette sogar gänzlich ohne Risiko anspielen - auch für einen Tipp auf einen Auswärtssieg in der regulären Spielzeit. Andernfalls würden wir uns lieber absichern. Denn von den letzten sieben Länderspielen in der Fremde hat Hellas nur die beiden Partien in Portugal gegen Gibraltar und in Irland gewonnen. Ansonsten gab es vier Niederlagen sowie ein blamables 2:2 auf Malta.

Unser Georgien - Griechenland Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Die größere Qualität im Kader haben sicherlich die Griechen, die auch über weitaus mehr Erfahrung verfügen. Wir sehen sie in der Favoritenrolle, auch wenn es kein Spaziergang wird. Vor den heimischen Fans wird Georgien alles reinhauen, um sich am Ende zum ersten Mal in der Geschichte für eine EM-Endrunde zu qualifizieren. Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Gastgeber nach 90 Minuten als Sieger vom Feld gehen. Wovon wir allerdings auch noch ausgehen, sind Tore, denn diese erzielten beide Teams zuletzt regelmäßig.