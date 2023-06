Georgien - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 01.07.2023

Unser Georgien - Israel Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 01.07.2023 lautet: Das erste Viertelfinale dieser U21-Europameisterschaft konnte so kaum prognostiziert werden. Georgien trifft als Gastgeber und Quotenfavorit auf Israel.

Tatsächlich zog mit Georgien etwas überraschend einer der beiden Gastgeber ins Viertelfinale ein. Mindestens ebenso unerwartet steht den Kaukasiern der Nachwuchs aus Israel gegenüber. Die Quoten der Buchmacher deuten auf leichte Vorteile für Georgien hin, selbst wenn der letzte Vergleich mit einem knappen Sieg der Israeli endete.

Dieses Duell wird voraussichtlich nicht von einem Festival der Offensivaktionen begleitet werden, sondern vielmehr von seiner Spannung leben. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore“. Bet365 stellt für diese Wette eine Quote von 1,70 zur Verfügung.

Darum tippen wir bei Georgien vs Israel auf „Unter 2,5 Tore“:

Israel beendete seine 3 bisherigen Partien im Turnier mit Unter 2,5 Toren im Spiel.

5 der vergangenen 6 georgischen Spiele enthielten Unter 2,5 Tore.

Laut erwartbaren Toren fallen Georgien (2,11 xG) und Island (2,17 xG) unter die 3 schwächsten Offensiven des Turniers.

Georgien vs Israel Quoten Analyse:

Zuriko Davitashvili gelang am dritten Gruppenspieltag ein Solo für die Ewigkeit. Nach einem Dribbling über 40 Meter brachte der 22-Jährige Georgien in Führung und legte die Grundlage für den Einzug ins Viertelfinale. Dort ist der Co-Gastgeber mit Quoten bis zu 2,25 der Quotenfavorit.

Die israelische U21 setzte sich in der Gruppe C vor Deutschland und Tschechien durch. Im direkten Vergleich mit Georgien reichen die Wettquoten für einen Sieg der Blau-Weißen von 3,20 bis 3,45. Wollt ihr in einer Partie auf Augenhöhe kein großes Risiko eingehen, haben wir hier die Wettanbieter mit einer Freiwette aufgelistet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Georgien vs Israel Prognose: Selten torreich

Das erste Viertelfinale der U21-EM 2023 findet zwischen zwei Mannschaften statt, die im Turnier nicht gerade für ihre Qualitäten im Angriffsspiel bekannt sind. Georgien (2,11 xG) und Israel (2,17 xG) fallen in der Statistik der erwartbaren Tore unter die drei schwächsten Teams. Nur Rumänien (1,70 xG) war in dieser Hinsicht schwächer.

Es gibt weitere Daten, die eine torarme Begegnung erahnen lassen. Zum Beispiel sammelten die Jvarosnebi (27) und die Blau-Weißen (32) nach Rumänien (23) die wenigsten Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner.

Hinzu kommt, dass weder die Kaukasier noch Israel viele Lösungen im eigenen Ballbesitz angeboten haben. Beide Mannschaften sammelten im Schnitt weniger als 39 Prozent Ballbesitz pro Spiel. Wie zäh die Phasen mit Ball sein können, bekamen wir im Duell zwischen Israel und Tschechien zu sehen.

Des Weiteren fielen die Gastgeber (22) und Israel (23) nicht gerade durch eine große Anzahl an abgegebenen Schüssen auf. Mal wieder eine Kategorie, in der beide Auswahlmannschaften zu den drei schwächsten Teams des Turniers zählen.

Georgien - Israel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 1:1 Holland (A), 2:2 Belgien (H), 2:0 Portugal (H), 2:0 Zypern (H), 1:0 Lettland (A).

Letzte 5 Spiele Israel: 1:0 Tschechien (H), 0:2 England (A), 1:1 Deutschland (A), 0:2 Belgien (H), 1:2 Schweiz (A).

Letzte Spiele Georgien vs. Israel: 1:2 (H), 2:1 (H).

All das hinderte die Kicker von Ramaz Svanadze (Georgien) und Guy Luzon (Israel) nicht am Einzug ins Viertelfinale. Beide Trainer verordneten Disziplin. Ihre Teams haben diese Vorgaben umgesetzt und insgesamt nur drei Gegentore kassiert.

Die Konsequenz dieser Herangehensweise finden wir in den Ergebnissen wieder. Israel beendete alle drei Begegnungen im Turnier mit Unter 2,5 Toren in der Partie. Auf Seiten der Georgier war dies in zwei von drei Spielen der Fall.

Diese Tendenz beobachten wir schon länger. Die Jvarosnebi sind seit sechs Spielen ungeschlagen und kassierten in drei der vergangenen fünf Partien kein Gegentor. Fünf der letzten sechs Begegnungen der Gastgeber endeten mit Unter 2,5 Toren.

Israel setzt in dieser Hinsicht noch einen drauf. Die Herausforderer beendeten sechs ihrer vergangenen sieben und elf der vorangegangenen 13 Spiele mit Unter 2,5 Toren.

Apropos Herausforderer: Der letzte Vergleich fand erst im vergangenen Jahr statt. Damals gewann Israel das Duell mit 2:1. Bet365 Wetten mit Paypal sind jederzeit möglich und für einen Außenseitersieg der Blau-Weißen kann man eine Quote von 3,40 erhalten.

3 heiße Prognosen für Georgien vs Israel

Unser Georgien - Israel Tipp: Unter 2,5 Tore

In der K.o.-Phase hat defensive Stabilität oberste Priorität. Beide Auswahlmannschaften haben im Verlauf der Gruppenphase gezeigt, dass sie bereit sind, in der Not ein Foul zu ziehen. Somit treffen in diesem Duell die beiden Teams mit den meisten Verwarnungen (10) aufeinander. Wir erwarten viel Kampf, wenig Spielrhythmus und kaum Aktionen in den gefährlichen Zonen.