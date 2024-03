Georgien - Luxemburg Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Georgien - Luxemburg Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 21.03.2024 lautet: Beide Teams wollen mit der ersten Teilnahme an einer Endrunde Geschichte schreiben. Im Wett Tipp heute sehen wir die Hausherren etwas vorne.

Drei Plätze sind für die Europameisterschaft 2024 noch zu vergeben. Zwölf Teams kämpfen ab Donnerstag um diese Tickets. In einem der sechs Halbfinal-Duelle empfängt Georgien die Auswahl von Luxemburg. Der Sieger bestreitet dann am 26. März das Endspiel gegen Griechenland oder Kasachstan. Wer sich hier durchsetzt, trifft bei der EURO in der Gruppe F auf die Türkei, Portugal und Tschechien. Im Stadion von Tiflis schlagen sich die Wettquoten auf die Seite der Gastgeber.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Georgien vs Luxemburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 11 Heimspielen kassierte Georgien nur eine Niederlage (vs. Spanien)

Qualität, Heimvorteil und die Weltranglistenposition sprechen für die „Jvarosnebi“

Die Hausherren schicken mit Khvicha Kvaratskhelia einen CL-Teilnehmer aufs Feld



Georgien vs Luxemburg Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste hat Georgien auf Rang 77 knapp die Nase vorne. Denn die Auswahl von Luxemburg belegt im FIFA-Ranking aktuell Platz 85. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das eine einigermaßen deutliche Ausgangslage.

So bekommt ihr bei der Georgien vs Luxemburg Prognose für einen Sieg der Hausherren in 90 Minuten durchschnittliche Quoten von 1,85. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit mit Quoten im Schnitt von 4,66 belohnt. Ein Tipp auf den Außenseiter kann durch einen Sportwetten Gutschein unterstützt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Georgien vs Luxemburg Prognose: Alles dreht sich um Superstar Kvaratskhelia

Georgien spielte in der Gruppe A auf regulärem Wege um die EM-Tickets. In den acht Partien holten die „Jvarosnebi“ aber gerade mal zwei Siege, beide gegen das Schlusslicht Zypern. So wurde der zweite Platz um neun Punkte verpasst. Dabei hatte die Elf unter Coach Willy Sagnol, der das Team im Februar 2021 übernommen hatte, zwischendurch eine starke Form unter Beweis gestellt. Highlight war der erste Platz in der Gruppe 4 in der Liga C der Nations League 2022/23.

Hier stand die Bilanz nach jeweils zwei Duellen gegen Bulgarien, Nordmazedonien und Gibraltar bei fünf Siegen, einem Remis und 16:3 Toren. Diesem Aufstieg in die NL-Liga B verdanken die „Jvarosnebi“ nun auch die Teilnahme an den Playoffs. Der große Star im Kader ist natürlich Napoli-Angreifer Khvicha Kvaratskhelia. In der 2. Bundesliga ist allerdings KSC-Stürmer Budu Zivzivadze mit zehn Saisontreffern aktuell ebenfalls gut in Form.

Die luxemburgische Nationalmannschaft spielte eine historische EM-Quali. In der Gruppe J mit Portugal, Slowakei, Island, Bosnien und Liechtenstein sammelten die „Roten Löwen“ 17 Punkte und landeten am Ende auf Rang 3. So viele Zähler hatte das Großherzogtum noch nie in einer Qualifikation gesammelt. Auf diesem Weg gewannen die Männer von Coach Luc Holtz auch zweimal gegen die Bosnier. Gegen Portugal setzte es aber zwei bittere Klatschen (0:6, 0:9).

Das Ticket für die Playoffs erspielte sich die Auswahl natürlich auch über die Nations League. Hier wurden die Luxemburger in der Gruppe C1 Zweiter hinter der Türkei und schafften mit einem 3:3 zu Gast bei den Türken auch einen Achtungserfolg. Seit Jahren setzt der Verband verstärkt auf die Jugendarbeit. Die jüngsten Erfolge sind auch eng mit dem Nationaltrainer verknüpft, der dem Team ein neues Selbstbewusstsein und einen offensiven Stil verpasst hat.

Georgien - Luxemburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 1:3 Spanien (A), 2:2 Schottland (H), 4:0 Zypern (H), 8:0 Thailand (H), 1:2 Norwegen (A)

Letzte 5 Spiele Luxemburg: 1:0 Liechtenstein (A), 4:1 Bosnien (H), 0:1 Slowakei (H), 1:1 Island (A), 0:9 Portugal (A)

Letzte Spiele Georgien vs Luxemburg: 0:1 (A), 2:1 (A), 0:0 (A), 3:0 (A)



Am Donnerstag kommt es zum ersten Pflichtspiel zwischen beiden Nationen. Bisher stehen nur vier Testspiele in der Statistik. Alle vier Partien wurden in Luxemburg ausgetragen. Die Georgier führen die Bilanz mit zwei Siegen und einem Remis an.

Die „Roten Löwen“ konnten das letzte Aufeinandertreffen im Juni 2018 mit 1:0 für sich entscheiden. Die Buchmacher rechnen nicht mit vielen Treffern. So bekommt ihr für den Tipp „Unter 2,5 Tore“ gerade mal eine Quote von 1,55 bei Intertops. Wer sich bei diesem Anbieter anmelden möchte, findet bei uns wichtige Infos rund um die Intertops Anmeldung.

Unser Georgien - Luxemburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore

Die Luxemburger haben eine tolle Quali gespielt und träumen von der Teilnahme an der EM-Endrunde im Nachbarland. Doch in den Playoffs warten schwere Aufgaben. Schon am Donnerstag trauen wir den Gästen nach 90 Minuten nicht mehr als ein Remis zu. Das hat natürlich mit dem Heimvorteil der „Jvarosnebi“ zu tun. Zudem waren die Georgier in der jüngsten Vergangenheit ziemlich heimstark und kassierten in den letzten elf Heimspielen lediglich eine Niederlage (gegen Spanien).

Zudem haben die Hausherren mit Khvicha Kvaratskhelia den Topstar, der den Unterschied ausmachen kann. Allzu viele Tore dürften bei diesem engen Duell auf Augenhöhe auch nicht fallen.