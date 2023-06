Georgien – Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2023

Unser Georgien - Portugal Tipp zum U21-EM 2023 Spiel am 21.06.2023 lautet: Portugal hat sich viel für die U21-EM 2023 vorgenommen und will unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in den Wettbewerb starten. Wir gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gegen die Gastgeber gelingt.

Kurz vor dem Start der EURO 2023 auf heimischem Boden bestritten die Georgier einen letzten Test gegen Zypern und präsentierten sich auf der Höhe. Nur drei Minuten waren verstrichen, als Rechtsaußen Georgiy Tsitaishvili die Hausherren in Front brachte. Die Gäste zeigten sich offensiv harmlos und setzten wenig Impulse. Anders die Gastgeber, die fünf Minuten nach dem Seitenwechsel durch Saba Khvadagiani für den Endstand sorgten.

Portugal testete kürzlich gegen Norwegen. Bereits im ersten Durchgang waren die Portugiesen klar das bessere Team und gingen nach 33 Minuten verdient durch Afonso Sousa in Front. Nach dem Seitenwechsel ließ der Favorit defensiv nichts mehr zu und strebte darüber hinaus nach einer deutlichen Führung. Mit Vitinha und André Almeida stellten zwei Joker den Endstand her.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Hausherren gegen den Vize-Europameister etwas ausrichten können. Wir tendieren zu einem klaren Sieg der Gäste und empfehlen eine Handicap-Wette. Für diese Wette stellt AdmiralBet eine Quote von 1,95 bereit.

Darum tippen wir bei Georgien vs Portugal auf „Sieg Portugal (Handicap -1)“:

Georgien gewann nur 2 der vergangenen 6 Länderspiele (1U, 3N).



Seit der Niederlage im Finale der U21-EM 2021 musste Portugal nur einen weiteren Misserfolg gegen Japan (1:2) hinnehmen (13S, 1U).



Beide Konkurrenten standen sich im September des vergangenen Jahres gegenüber. Damals gewann die „Seleção“ souverän mit 4:1.



Georgien vs Portugal Quoten Analyse:

Trotz des Heimvorteils der Georgier sind die Rollen am Drei-Weg-Markt sehr deutlich verteilt. Alles andere als ein Sieg der Gäste aus Portugal würde laut Buchmacher-Einschätzung an ein kleines Wunder grenzen.

Der Sieg des Favoriten bringt eine Georgien Portugal Quote in Höhe von durchschnittlich 1,33 mit sich. Wer hingegen die Gastgeber als Aspiranten auf drei Punkte betrachtet, darf sich auf mehr als den sechsfachen Wetteinsatz freuen. Um das Verlustrisiko zu minimieren, bietet sich die Verwendung eines Sportwetten Bonus an.

Wenngleich mit mehr als 2,5 Toren zu rechnen ist, trauen die Bookies den Gastgebern nicht zwingend einen Treffer zu.

Georgien vs. Portugal Prognose: „Startet der Vize-Europameister mit einem Sieg in den Wettbewerb?“

Für die Georgier handelt es sich um die erstmalige Teilnahme an einer U21-Europameisterschaft. Die Gastgeber werden aber in der Gruppe A mit Belgien, Portugal und den Niederlanden keinen leichten Stand haben und gelten als klarer Underdog in Bezug auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Bereits seit Januar 2021 steht Ramaz Svanadze an der Seitenlinie und leitet das Team. Mit einem Kader-Marktwert von 40,6 Millionen Euro sind die Mittel des 42-jährigen Trainers stark limitiert. Das vermutlich größte Talent ist Giorgi Mamardashvili. Der 25-Millionen-Mann, der beim FC Valencia im Tor steht, wird gegen Portugal einiges zu bewältigen haben.

Wenngleich die Mannen aus Vorderasien seit drei Länderspielen ohne Niederlage sind (2S, 1U), sind Konkurrenten wie Zypern, Lettland und die Ukraine keineswegs mit Portugal gleichzusetzen.

Seit dem Finale der letzten U21-EURO, das mit 0:1 gegen Deutschland verloren ging, zeigte sich Vize-Europameister Portugal in einer sehr guten Verfassung und blickt auf 13 Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Georgien - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 2:0 Zypern (Test, H), 1:0 Lettland (Test, A), 1:1 Ukraine (Test, H), 1:2 Israel (Test, H), 0:1 Türkei (Test, A).



Letzte 5 Spiele Portugal: 3:0 Norwegen (Test, H), 2:0 Rumänien (Test, A), 1:2 Japan (Test, H), 5:1 Tschechien (Test, H), 4:1 Georgien (Test, H).



Letztes Spiel Georgien vs. Portugal: 1:4 (Test, A).



Langzeit-Trainer Rui Jorge, der seit beinahe 13 Jahren auf der Bank Platz nimmt, wird im ersten Match der U21-EM das Maximale aus seinen Mannen herausholen und dabei auf die Auswärtsstärke bauen. Die letzten sechs Paarungen in der Ferne wurden allesamt gewonnen. Dabei präsentierte sich der Defensivverbund bärenstark und ließ nur ein Gegentor zu. Zudem stehen 22 eigene Tore zu Buche.

Das letzte und bisher einzige Aufeinandertreffen beider Mannschaften gab es im September 2022 und wurde von den Iberern souverän mit 4:1 gewonnen.

Unser Georgien – Portugal Tipp: „Sieg Portugal (Handicap -1)“

Es ist davon auszugehen, dass Georgien-Coach Ramaz Svanadze am gegen Zypern erfolgreichen 4-2-3-1 festhalten wird. In erster Linie ist gegen die starke Offensive der Portugiesen eine Viererkette erforderlich, um möglichst viel Unterstützung für Keeper Giorgi Mamardashvili zu liefern.

Rui Jorge wird vermutlich am 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung, das zu einem 3:0-Erfolg über Norwegen führte, festhalten. Vor allem die Offensive um Stürmer Henrique Araújo und die beiden Außen Pedro Neto und Fábio Vieira ist sehr gefürchtet und immer für ein Tor zu haben.

In Bezug auf die spielerische Qualität herrscht zwischen beiden Konkurrenten ein Klassenunterschied vor. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Gäste aus Portugal würde zu einer Verwunderung unsererseits führen.