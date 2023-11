Georgien - Schottland Tipp, Prognose, Quoten | 16.11.2023

Unser Georgien - Schottland Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 16.11.2023 lautet: Die Schotten haben das EM-Ticket schon in der Tasche und können entspannt nach Tiflis reisen. Mehr als ein Remis wird es für die Löwen in unserem Wett Tipp heute nicht werden.

In der Gruppe A der EM-Qualifikation steht Spanien wenig überraschend auf Platz 1 und hat das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr schon fix. Dass aber Schottland nach sechs Spieltagen punktgleich mit der „Furia Roja“ ganz oben steht und auch für das Turnier in Deutschland planen kann, ist eine Überraschung. So kann die „Tartan Army“ ohne Druck in die letzten beiden Quali-Spiele gehen. Bevor man zum Abschluss die Auswahl von Norwegen empfängt, sind die Männer von Coach Steve Clarke in Georgien zu Gast.

Bei dieser Partie entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,70 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Sieg Georgien mit HC +1″.

Darum tippen wir bei Georgien vs Schottland auf „Sieg Georgien HC +1″:

Schottland hat die letzten 3 Länderspiele verloren

Alle Duelle der beiden Nationen endeten mit einem Heimsieg

Georgien hat die jüngsten beiden Partien mit einer gesamten Torbilanz von 12:0 gewonnen

Georgien vs Schottland Quoten Analyse:

In der Weltrangliste wird Schottland aktuell auf Rang 34 geführt. Georgien findet sich dagegen auf Platz 76 wieder. Dementsprechend haben die besten Buchmacher bei der Georgien vs Schottland Prognose eine Entscheidung getroffen.

Die Gäste gehen mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,14 als Favoriten ins Rennen. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es Quoten im Schnitt von 3,52. Eine Punkteteilung wird mit einem Durchschnitt von 3,33 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Georgien vs Schottland Prognose: Geht die Heimserie der Georgier weiter?

Im Februar 2021 übernahm Willy Sagnol das Amt als Nationaltrainer von Georgien. Der Ex-Bayern-Profi kann nach 29 Partien unter seiner Regie mit 14 Siegen aber nur elf Niederlagen auf eine positive Bilanz zurückblicken (4U). Das erste Ausrufezeichen setzte die Auswahl im November 2021 mit einem 2:0-Heimsieg gegen Schweden. Das Jahr 2022 lief besonders erfolgreich. Hier blieben die „Jvarosnebi“ in sechs Pflichtspielen ungeschlagen. In Testspielen setzte es nur eine Niederlage im Testspiel gegen Marokko (1S, 1U).

In der Quali für die EM 2024 hatten sich die Georgier sicher etwas mehr ausgerechnet, als gerade mal sieben Punkte nach sechs Spielen. Ein bitterer Rückschlag war das 1:7 daheim gegen Spanien im September. Doch die Mannschaft von Coach Sagnol bekommt im Kampf um die EM-Tickets noch eine zweite Chance. In der Nations League 2022/23 hat die Auswahl die Gruppe C4 gewonnen und sich somit einen Platz in den Playoffs gesichert. Zuletzt gab es Mitte Oktober ein 8:0 gegen Thailand und ein 4:0 gegen Zypern. Von den letzten zehn Heimspielen wurde nur eines verloren.

WETT-INFOS BEI SPORT1

Steve Clarke betreut die „Bravehearts“ schon seit Mai 2019. Mit der laufenden EM-Quali hat der Coach nun aber Geschichte geschrieben. Im März 2023 feierte Schottland zunächst einen historischen 2:0-Heimsieg gegen Spanien und kassierte in der Gruppe A am Ende in sechs Spielen nur eine Niederlage und drei Gegentreffer. Damit führte Clarke sein Land als erster Coach zu zwei EM-Turnieren in Folge. Unter dem aktuellen Trainer spielen die Löwen mutiger nach vorne.

Prunkstück ist das Mittelfeld mit John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic) und Scott McTominay (Manchester United). McTominay glänzte zudem mit sechs Treffern in der Quali auch noch als Goalgetter. Nachdem die Schotten das EM-Ticket in der Tasche hatten, konnte man die letzten drei Länderspiele etwas ruhiger angehen. Das Rückspiel in Spanien wurde mit 0:2 verloren. Zudem kassierte Schottland in Testspielen gegen England (1:3) und Frankreich (1:4) zwei Niederlagen, mit denen man sicher ganz gut leben kann.

Georgien - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 4:0 Zypern (H), 8:0 Thailand (H), 1:2 Norwegen (A), 1:7 Spanien (H), 0:2 Schottland (A)

Letzte 5 Spiele Schottland: 1:4 Frankreich (A), 0:2 Spanien (A), 1:3 England (H), 3:0 Zypern (A), 2:0 Georgien (A)

Letzte 5 Spiele Georgien vs Schottland: 0:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H), 1:2 (A)

Georgien und Schottland trafen erstmals in der Qualifikation für die Europameisterschaften 2008 und 2016 aufeinander. Auch im Kampf um die Tickets für die EURO 2024 wurden beide Nationen in die gleiche Gruppe gelost.

Bisher traf man sich dreimal bei den Schotten und zweimal in Osteuropa. Alle fünf Duelle endeten mit einem Heimsieg. Gehen die Gastgeber auch am Donnerstag als Sieger vom Feld, gibt es dafür bei Betano eine Quote von 3,60. Wer bei diesem Bookie seine Wetten über Handy oder Tablet abgeben möchte, kann dafür die Betano Sportwetten App nutzen.

Unser Georgien - Schottland Tipp: Sieg Georgien mit HC +1

Für die Schotten geht es um nichts mehr, sie haben ihr großes Ziel schon erreicht. Zudem haben sich die „Bravehearts“ zu Gast in Georgien noch nie wohl gefühlt. Aus diesem Grund kommen wir zu einem anderen Ergebnis als die Buchmacher. Wir sehen am Donnerstag die Hausherren leicht vorne und trauen ihnen zu, dass sie einen hypothetischen Vorsprung von einem Treffer über die Zeit bringen.