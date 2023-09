Georgien - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2023

Unser Georgien - Spanien Tipp zum EM-Quali Spiel am 08.09.2023 lautet: Nach der überraschenden Pleite gegen Schottland sind die Spanier unter Zugzwang und werden gegen Georgien zu einem deutlichen Sieg gelangen.

Georgien hatte im letzten Gruppenspiel gegen Schottland nur wenig zu lachen und musste in der Ferne eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Dabei vergaben die Gäste in Form von Khvicha Kvaratskhelia in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Spanien setzte sich zuletzt im Finale der Nations League im Elfmeterschießen gegen Kroatien durch und löste Frankreich als Titelträger ab. Den Schwung gilt es mit in die EM-Qualifikation zu nehmen.

„La Furia Roja“ ist den Hausherren in sämtlichen Belangen überlegen und wird nach 90 Minuten zu einem deutlichen Sieg gelangen. Eine Handicap-Wette (-1) auf die Spanier bringt bei Happybet eine Quote von 1,87.

Darum tippen wir bei Georgien vs Spanien auf „Sieg Spanien (Handicap -1)“:

Georgien gewann nur eines der letzten 5 Heimspiele der EM-Quali (3U, 1N).

Die Spanier zeigen mehr als den fünffachen Kader-Marktwert von Georgien auf und haben deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen.

4 der letzten 5 Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften gingen an die Iberer.

Georgien vs Spanien Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Weg-Markt bringt die Mannen von der iberischen Halbinsel als klaren Favoriten zum Vorschein. Sofern sich der amtierende Nations-League-Gewinner durchsetzt, steht lediglich der bis zu 1,3-fache Wetteinsatz im Raum.

Tipp-Freunde, die zu einer weiteren Überraschung in der EM-Quali tendieren, können für einen Heimsieg mit einer Georgien Spanien Wettquote in Höhe von 10,00 rechnen. Am Markt „Beide Teams treffen“ trauen die Sportwetten-Anbieter nur den Gästen einen Treffer zu. Eine Tatsache, die der von uns getestete Wettanbieter Happybet mit einer Quote von 2,10 bestätigt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Georgien vs. Spanien Prognose: Verliert Spanien den Anschluss an die Tabellenspitze?

Bisweilen konnten die Georgier noch nie das Ticket für ein großes internationales Turnier (WM oder EM) lösen und werden auch im Rahmen dieser EM-Qualifikation als klarer Underdog auf einen der ersten beiden Plätze bei den Bookies gehandelt.

Dabei starteten die Außenseiter mit einer starken Leistung gegen Norwegen und heimsten nach einem 1:1 zumindest einen Zähler ein. Der zweite Matchday führte in Zypern zu einem knappen 2:1-Triumph. Lediglich im bis dato letzten Gruppenspiel musste ein Misserfolg (0:2) gegen Schottland hingenommen werden.

Vier erbeutete Punkte reichen dem Team von Trainer Willy Sagnol momentan für den zweiten Tabellenplatz, wobei der Rückstand auf Spitzenreiter Schottland, der ein Spiel mehr absolviert hat, auf acht Zähler angewachsen ist.

Da die Spanier zuletzt in der K.o.-Phase der Nations League unterwegs waren, wurden erst zwei Ansetzungen in der EM-Qualifikation abgewickelt. Neben dem 3:0 zum Auftakt gegen Norwegen kam im März eine überraschende 0:2-Niederlage in Schottland zum Vorschein.

Georgien - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 0:2 Schottland (A), 2:1 Zypern (A), 1:1 Norwegen (H), 6:1 Mongolei (H), 0:3 Marokko (A)

Letzte 5 Spiele Spanien: 5:4 n.E. Kroatien (A), 2:1 Italien (H), 0:2 Schottland (A), 3:0 Norwegen (H), 0:3 n.E. Marokko (A)

Letzte Spiele Georgien vs. Spanien: 0:4 (A), 1:2 (H), 1:0 (A), 0:2 (A), 0:1 (H)

Insgesamt haben die Mannen von Trainer Luis de la Fuente in der EM-Qualifikation zehn Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben. Weniger als ein Drittel dieser Abschlüsse wurde versenkt. In Sachen Abschlussstärke ist noch deutlich Luft nach oben, zumal alle drei Treffer im Wettbewerb im gegnerischen Sechzehner resultierten.

Nach der desaströsen Vorstellung gegen Schottland ist in jedem Fall mit einer Reaktion zu rechnen. Im Falle eines weiteren Remis oder gar einer Niederlage drohen die Iberer den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Sämtliche Augen sind auf Spaniens-Coach Luis de la Fuente gerichtet, der das Team im Januar dieses Jahres übernahm. Drei der vier Spiele unter seiner Leitung wurden gewonnen. Zudem gewann der Übungsleiter mit Spanien die Nations League. Wer beim Abschluss seiner Georgien Spanien Wetten mehr Sicherheit genießen möchte, könnte Gratiswetten & Freebets zur Verlustminimierung verwenden.

Unser Georgien - Spanien Tipp: Sieg Spanien (Handicap -1)

„La Furia Roja“ dominiert über viel Ballbesitz das Geschehen. Im Schnitt zeigten die Iberer in den ersten beiden Qualifikationsspielen beinahe 70 Prozent Ballbesitz auf. Allein mit Tiki-Taka werden aber keine Spiele gewonnen. Ein Umstand, der sich in Schottland bestätigte. Offensiv sind die Spanier mit Álvaro Morata, Gavi, Marco Asensio und dem aus Leipzig bekannten Dani Olmo sehr gut besetzt, um nur einige klangvolle Namen zu nennen.