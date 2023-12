Gerwyn Price - Brendan Dolan Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2023

Unser Gerwyn Price - Brendan Dolan Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 28.12.2023 lautet: In Runde 3 ist der „Iceman“ der klare Favorit. So entscheiden wir uns im Wett Tipp heute für einen Handicap-Sieg des Walisers.

Am Donnerstag stehen bei der Darts WM 2024 sechs Drittrunden-Partien auf dem Programm. Dabei betritt auch Gerwyn Price zum zweiten Mal im laufenden Turnier die Bühne im Ally Pally von London.

Gegen den Nordiren Brendan Dolan sprechen sich die Wettquoten klar für den „Iceman“ aus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1.53 bei Bwin die Wette „Sieg Price mit HC -2,5″.

Darum tippen wir bei Price vs Dolan auf „Sieg Price mit HC -2,5″:

Price ist in der Weltrangliste 23 Positionen besser platziert.

Der Iceman führt den direkten Vergleich mit 7-5 an.

Der Waliser hat in Statistiken wir Average, 180er und Checkout Percentage klar die Nase vorne.

Gerwyn Price vs Brendan Dolan Quoten Analyse:

Der „Iceman“ ist die Nummer 5 der Weltrangliste. Sein Gegner, der „History Maker“, wird in der PDC Order of Merit auf Rang 28 geführt. Daraus ergibt sich für die Gerwyn Price vs Brendan Dolan Prognose eine klare Ausgangslage.

So gibt es bei den besten Buchmachern, die immer wieder auch Wettgutscheine im Angebot haben, für einen Sieg von Price gerade mal Quoten im Schnitt von 1.12. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von Dolan mit durchschnittlichen Quoten von 6.18 bezahlt.

Gerwyn Price vs Brendan Dolan Prognose: Kann der Nordire den „Iceman“ ärgern?

Bei der Darts WM 2024 gehört Gerwyn Price zusammen mit Michael van Gerwen und Luke Humphries zu den absoluten Top-Favoriten der Buchmacher. Dabei ist der Weltmeister von 2021 in der PDC Order of Merit auf Platz fünf abgerutscht. Seit zwei Jahren hat er kein Ranking Major mehr gewonnen. Trotzdem spielt der „Iceman“ ein hervorragendes Jahr. So steht der Waliser mit einem Average von 98.54 auf Platz 2 der PDC. 580 180er sind der viertbeste Wert. Und die Checkout Percentage von 41,95 reicht für Rang 7.

Doch es kommen immer wieder mal schlechte Tage hinzu, an denen Price dann sein A-Game klar verpasst. Zum Auftakt der WM ließ der Mann aus Markham gegen Connor Scutt jedoch überhaupt nichts anbrennen. In den ersten zwei Sätzen gegen die Nummer 71 der Welt ließ der Waliser kein Leg liegen. Erst im dritten Satz rutschte der Average von Price auf 98 ab. Trotzdem entschied der 38-Jährige auch diesen Satz mit 3-2 für sich und zog am Ende mit einem klaren 3-0 in die dritte Runde ein.

Brendan Dolan spielt schon seit über 20 Jahren als Dart-Profi. Im Jahr 2011 erreichte der „History Maker“ beim World Grand Prix sein einziges Major-Finale. Über die Jahre konnte der Nordire insgesamt neun Siege auf der Pro Tour feiern. Im Jahr 2023 lief bei der Nummer 28 der Welt aber nicht viel zusammen. Vier Halbfinals bei den Players Championships waren das höchste der Gefühle. Sein Saison-Average lag bei 92.51. Zudem kamen in den letzten 12 Monaten 200 180er zusammen.

Dolan startete gegen seinen Landsmann Mickey Mansell in seine 16. PDC-WM. Hier entwickelte sich ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Beide Profis spielten einen Average von 95. Am Ende musste diese Paarung zum ersten Mal bei dieser WM im Sudden-Death-Leg entschieden werden. Hier setzte sich Dolan mit 6:5 durch und gewann das Match somit mit 3:2. Im Vorjahr war der „History Maker“ in Runde 3 der Weltmeisterschaft mit 1:4 gegen den Waliser Jonny Clayton ausgeschieden.

Gerwyn Price - Brendan Dolan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gerwyn Price: 3:0 Connor Scutt, 1:6 Kim Huybrechts, 6:0 Ricky Evans, 6:10 Gary Anderson, 5:1 Gian van Veen

Letzte 5 Spiele Brendan Dolan: 3:2 Mickey Mansell, 8:10 Damon Heta, 6:5 Maik Kuivenhoven, 6:4 Ritchie Edhouse, 4:5 Danny Noppert

Letzte 5 Spiele Gerwyn Price vs Brendan Dolan: 8:10, 6:4, 7:2, 7:6, 2:6

Beide Spieler trafen im April 2015 zum ersten Mal aufeinander. Über die Jahre kamen 12 Duelle zusammen. Gerwyn Price führt den Vergleich mit 7 Siegen zu 5 Niederlagen an. Seit dem November 2021 standen sich beide Profis aber nicht mehr gegenüber.

Diesen letzten Vergleich hatte Brendan Dolan mit 10:8 für sich entscheiden können. Auf dem Weg zu seinem WM-Titel 2021 war der „Iceman“ auch schon in Runde 3 auf den Nordiren getroffen und hatte sich mit 4-3 durchgesetzt.

Wiederholt sich dieses Ergebnis in diesem Jahr, gibt es dafür bei Betano eine hohe Quote von 8.50. Wer so einen riskanten Tipp wagen möchte, könnte sich dabei mit einer Betano Gratiswette etwas absichern.

Unser Gerwyn Price - Brendan Dolan Tipp: Sieg Price mit HC -2,5

Die Ausgangslage ist klar. Gerwyn Price spielt, vor allem was die Statistiken angeht, ein tolles Jahr. In den entscheidenden Partien einiger großer Turniere konnte er allerdings gegen andere Topspieler nicht sein A-Game abrufen.

Solche Probleme drohen gegen Brendan Dolan aber nicht. Dafür spielt der „History Maker“ ein viel zu schwaches Jahr, um eventuelle Probleme des „Iceman“ ausnutzen zu können. So spricht hier alles für einen klaren Sieg des Favoriten.