Getafe - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 13.08.2023

Unser Getafe - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 13.08.2023 lautet: Bis zum Ende der vergangenen Saison musste Getafe um den Klassenerhalt kämpfen, Barcelona gewann die Meisterschaft mit zehn Punkten Vorsprung. Trotzdem erwarten wir diesmal wenige Tore.

Letzte Saison haben sich Getafes Verantwortliche spät für einen Trainerwechsel entschieden. Am 32. Spieltag durfte mit Pepe Bordalas ein alter Bekannter in die Chefrolle schlüpfen. Gemeinsam mit seinem Team hielt er mit einer gefestigten Defensive die Liga.

Am anderen Ufer hatte der FC Barcelona weniger Probleme, die Meisterschaft für sich zu beanspruchen. Barca sicherte sich mit zehn Punkten Vorsprung den Titel. Allerdings beendeten die Gäste elf Saisonspiele mit einem 1:0-Sieg. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Getafe vs Barcelona auf „Unter 2,5 Tore“:

Getafe vs Barcelona Quoten Analyse:

Schon in der abgelaufenen Spielzeit war es mehr die Defensive als die Offensive der Katalanen, die herausstach. In 38 Spielen hat die Xavi-Elf nur 20 Gegentreffer geschluckt - natürlich mit weitem Abstand der beste Wert der Liga. Gewinnen die Blaugrana ihren Auftakt gegen Getafe, habt ihr Getafe Barcelona Quoten bis 1,59 auf eurer Seite.

Ein Sieg von Getafe wird mit Wettquoten zwischen 6,00 und 6,50 als unwahrscheinlich eingestuft. Allerdings sollten wir festhalten, dass Getafe seit drei Heimspielen gegen den FC Barcelona ungeschlagen ist. Wer sich für eine passende Wette gut aufstellen will, kann hinter der Verlinkung Wettanbieter ohne Steuern finden.

Getafe vs Barcelona Prognose: Die Defensive bringt die Punkte

Innerhalb der Quotenanalyse sind wir bereits auf die fantastische Defensivleistung der Katalanen zu sprechen gekommen. Barca hat in der letzten Saison die mit weitem Abstand beste Abwehr der Liga aufs Feld gebracht (20 Gegentore). Zwar waren die erwartbaren Gegentore höher (35,52 xGA), dennoch stellten sie den Bestwert auf.

Auf dieser Grundlage kamen die Katalanen in elf Ligaspielen mit einem 1:0-Sieg davon. Die offensive Kreativität, die gerne mit dem Spiel der Blaugrana in Verbindung gebracht wird, war nicht immer zu sehen. Dementsprechend schmerzhaft ist auch der kürzlich verkündete Abgang von Ousmane Dembele.

Trotz der fehlenden finanziellen Mittel hat Barcelona auf die Abgänge von Busquets, Dembele und Co. angemessen reagieren können. Ilkay Gündogan soll die Kreativzentrale stärken, während Oriol Romeu den Verlust von Sergio Busquets auffangen soll. Als einer von nur drei Akteuren stand der defensive Mittelfeldspieler in jedem Testspiel in der Startelf.