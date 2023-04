Getafe - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

In der spanischen La Liga sind im Endspurt der Saison 2022/23 noch 30 Punkte zu vergeben. So kann rein theoretisch noch einiges passieren. Doch mit einem Vorsprung von 13 Punkten auf Rang 2 scheint die Meisterschaft für Barcelona nur noch Formsache zu sein. Dadurch konnten sich die Blaugrana zuletzt auch zwei Pflichtspiele in Folge ohne Sieg und ohne Tor leisten. Diese Serie wollen die Katalanen aber trotz des großen Vorsprungs nicht weiter ausbauen. Im Gastspiel am Sonntag bei Getafe bietet sich die nächste Chance auf einen weiteren Dreier. Die Buchmacher zweifeln nicht wirklich am Erfolg der Gäste. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano die Wette „Sieg Barca“.

Darum tippen wir bei Getafe vs Barcelona auf „Sieg Barca“:

Barcelona ist das beste Auswärtsteam der Liga

Getafe steht gerade mal auf Platz 17 der Heimtabelle

Die „Azulones“ entschieden lediglich eines der jüngsten 22 Duelle gegen die Blaugrana für sich

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Getafe vs Barcelona Quoten Analyse:

Barcelona reist als souveräner Tabellenführer zum abstiegsbedrohten Getafe CF. Somit sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,62 bei der Getafe vs Barcelona Prognose aus Sicht der Wettanbieter auch wenig überraschend die klaren Favoriten.

Die Wahrscheinlichkeit eines Dreiers der Hausherren schätzen die Bookies dagegen mit Quoten im Schnitt von 6,19 ein, die auch über die Sportwetten Apps angespielt werden können.

Getafe vs Barcelona Prognose: Kommt die Barca-Offensive wieder in Gang?

Zwischen den Spielzeiten 2016/17 und 2019/20 hatte der Getafe CF keine Saison in La Liga schlechter als auf Rang 8 beendet. Danach ging es aber für die Männer aus dem Vorort von Madrid steil bergab. In den vergangenen beiden Jahren reichte es bei den „Azulones“ nur noch für zwei 15. Plätze. Und auch in diesem Jahr kann sich der GCF nicht aus dem Abstiegskampf heraushalten.

Nach der Hinrunde dieser Spielzeit stand Getafe sogar mit 17 Zählern nur auf dem vorletzten Platz. Die Verantwortlichen hielten aber an Coach Quique Sanchez Flores, der die Mannschaft seit Oktober 2021 betreut, fest. Und in neun Partien der Rückserie haben die „Azulones“ inzwischen schon 13 Punkte geholt. Das 0:2 am Samstag bei Real Sociedad war erst die zweite Niederlage an den vergangenen neun Spieltagen.

Mit dem 0:4 im Pokal-Halbfinale daheim gegen Real Madrid und dem 0:0 im Camp Nou in der Liga gegen Girona blieb Barcelona erstmals in dieser Saison in zwei Spielen in Serie torlos. Viele Experten machen die aktuell fehlende Effizienz an Robert Lewandowski fest. Der Pole hatte vor der WM in 14 La-Liga-Partien 13 Mal getroffen. Nach der Weltmeisterschafts-Pause kommt der ehemalige Bayern-Profi nur noch auf vier Treffer in zehn Spielen der Primera Division.

Coach Xavi bleibt allerdings völlig entspannt. Mit 13 Punkten Vorsprung nach dem 28. Spieltag wird der Verein wohl sein Hauptziel, die erste Meisterschaft seit 2019, erreichen. Für die kommende Spielzeit gibt es zudem Gerüchte um eine Rückkehr von Lionel Messi. Prunkstück bleibt weiter die Abwehr, die in der Rückserie nur zwei Gegentore hinnehmen musste. Insgesamt steht die Barca-Defensive in 28 Ligapartien bei nur neun Gegentreffern.

Getafe - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Getafe: 0:2 Real Sociedad (A), 0:0 Athletic Bilbao (A), 3:2 Real Jaen (A), 2:0 Sevilla (H), 2:2 Cadiz (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:0 Girona (H), 0:4 Real Madrid (H), 4:0 Elche (A), 2:1 Real Madrid (H), 1:0 Athletic Bilbao (A)

Letzte 5 Spiele Getafe vs Barcelona: 0:1 (A), 0:0 (H), 1:2 (A), 2:5 (A), 1:0 (H)

In 39 Pflichtspielen gegen Getafe ging Barcelona nur vier Mal als Verlierer vom Feld, bei sieben Remis und 28 Siegen. Alle vier Pleiten mussten die Blaugrana in der Fremde einstecken. Die letzte Niederlage bei den „Azulones“ kassierte Barca am 6. Spieltag der Saison 2020/21 mit einem 0:1. Auch das letzte Gastspiel der Katalanen im Vorort von Madrid in der Vorsaison endete nur mit einem torlosen Remis. Davor hatte der FCB aber aus sieben Gastspielen beim GCF sechs Siege und ein Unentschieden geholt.

Unser Getafe - Barcelona Tipp: Sieg Barca

Barca hatte zuletzt in Getafe ein paar Schwierigkeiten. Und nach den vergangenen beiden Pflichtspielen könnte man auch vermuten, dass bei den Katalanen etwas die Luft raus sei. Doch zum Zurücklehnen ist es noch viel zu früh. Die Bilanz der Blaugrana gegen die „Azulones“ ist immer noch hervorragend. So spricht vieles dafür, dass Barcelona am Sonntag mit dem 24. Saisonsieg einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft macht.