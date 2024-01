Getafe - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2024

Unser Getafe - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 01.02.2024 lautet: Die Aufgabe im Nachholspiel beim heimstarken Nachbarn Getafe ist gar nicht so einfach. Am Ende sprechen wir uns im Wett Tipp heute aber doch für einen Sieg von Real aus.

Für Real Madrid läuft in dieser Saison bisher fast alles nach Plan. Den Supercup hat man schon gewonnen und in La Liga haben die Königlichen zehn Punkte Polster auf Erzrivale Barcelona. Am Donnerstag steht das Nachholspiel in Getafe an. „Los Blancos“ reicht im kleinen Derby in der Vorstadt schon ein Remis, um das Überraschungsteam aus Girona wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen. Aber natürlich wäre der Truppe von Carlo Ancelotti ein Dreier noch lieber.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Oddset die Wette „Sieg Real Madrid“.

Darum tippen wir bei Getafe vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid“:

Real ist seit 15 Ligaspielen ungeschlagen

Getafe konnte nur 2 der letzten 6 Pflichtspiele für sich entscheiden

In den jüngsten 20 Duellen gegen die „Azulones“ kassierten die Königlichen nur eine Pleite (17S, 2U)



Getafe vs Real Madrid Quoten Analyse:

Als Tabellenzweiter sind die Gäste wenig überraschend auch der klare Favorit bei der Getafe vs Real Madrid Prognose. Für einen Auswärtssieg rufen die Buchmacher lediglich Quoten im Schnitt von 1,55 auf.

Damit gibt es mit einem Erfolg der Gäste und durchschnittlichen Quoten von 6,22 deutlich mehr zu verdienen. Wenn ihr den Hausherren eine Überraschung zutraut, könnt ihr euren Tipp durch einen Wettanbieter Bonus etwas absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Getafe vs Real Madrid Prognose: Baut „Geta“ seine gute Heimbilanz aus?

2004/05 war der Getafe FC zum ersten Mal in seiner Geschichte in die höchste spanische Liga aufgestiegen. Dort konnte sich der Verein seitdem mit Ausnahme der Saison 2015/16 auch halten. Das beste Ergebnis erzielten die „Azulones“ in der Spielzeit 2018/19 mit dem fünften Platz. Nach einem achten Rang am Ende des Jahres 2019/20 ging es für „Geta“ aber bergab. Zuletzt ging der GFC dreimal auf Platz 15 über die Ziellinie. Vor allem in der vergangenen Spielzeit ging es eng zu.

Sieben Spieltage vor dem Saisonende stand der Verein auf einem Abstiegsplatz und setzte Coach Quique Sanchez Flores vor die Tür. Nachfolger Jose Bordalas führte die Mannschaft, die er schon von 2016 bis 2021 betreut hatte, aber zum Klassenerhalt. Auch in dieser Saison läuft es für Getafe ganz ordentlich. Nach 22 Spieltagen hat man 13 Punkte Polster auf die Gefahrenzone. Der erste Europapokalplatz ist nur sieben Zähler entfernt. Vor allem daheim ist „Geta“ mit sechs Siegen und nur einer Niederlage bei 11:6 Toren eine Macht.

Wirklich souverän waren die Leistungen von Real Madrid in den letzten Spielen nicht. Daheim gegen Schlusslicht Almeria brauchten die Königlichen am vorletzten Spieltag die Hilfe des Schiedsrichters und des VAR, um die Partie mit 3:2 für sich zu entscheiden. Auch am Samstag bei UD Las Palmas reichte es nur zum knappen 2:1-Erfolg. Kurz nach der Pause waren die Gäste sogar in Rückstand geraten. Doch wie so oft machte am Ende die Qualität der „Blancos“, vor allem im Mittelfeld, den Unterschied.

Zudem hat die Offensive einen Lauf. In den letzten sechs Pflichtspielen erzielte die Truppe von Coach Carlo Ancelotti 19 Treffer. Allerdings sind so viele Tore auch bitter nötig. Denn die Abwehr ist aktuell ziemlich löchrig und kassierte in diesem Zeitraum zwölf Gegentreffer. Dafür stimmt aber die Moral. Zehnmal konnte Real in dieser Saison schon einen Rückstand aufholen. Am Sonntag empfängt Real dann den Nachbarn Atletico, gegen den man in Liga und Copa del Rey die einzigen beiden Saisonniederlagen kassierte.

Getafe - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Getafe: 2:0 Granada (H), 2:3 Osasuna (A), 1:3 Sevilla (H), 1:0 Espanyol Barcelona (A), 0:2 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Las Palmas (A), 3:2 Almeria (H), 2:4 Atletico Madrid (A), 4:1 Barcelona (H), 5:3 Atletico Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Getafe vs Real Madrid: 1:2 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:0 (H)



Das kleine Derby der beiden Teams aus Madrid wurde schon 37 Mal ausgetragen. Getafe konnte bisher nur sechs Duelle gegen den großen Nachbarn für sich entscheiden, bei vier Remis und 27 Niederlagen. Fünf der sechs Siege holte der GCF immerhin daheim. Von den jüngsten 20 Aufeinandertreffen ging jedoch gerade mal eines an die „Azulones“. Demgegenüber stehen in diesem Zeitraum 17 Siege für die Königlichen und zwei Unentschieden.

In den letzten sechs Pflichtspielen von Real fielen insgesamt 31 Treffer. Das macht einen unglaublichen Schnitt von über fünf Toren pro Spiel. Da scheint die Wette „Über 2,5 Tore“ fürs Nachholspiel ein sicherer Tipp zu sein. Dafür bekommt ihr bei Intertops eine Quote von 1,87. Zuvor solltet ihr euch natürlich den Intertops Bonus nicht entgehen lassen.

Unser Getafe - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid

In den letzten Derbys gegen Getafe ging es oft eng zu. Zudem sind die „Azulones“ in dieser Saison recht heimstark, außerdem agieren die „Königlichen“ aktuell oft wenig souverän. Am Donnerstag wird Real aber besonders motiviert sein, denn die Tabellenführung steht auf dem Spiel. So rechnen wir damit, dass sich die Gäste von ihrer besten Seite zeigen werden und am Ende die drei Punkte mit nach Hause nehmen.