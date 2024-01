Ghana - Kap Verde Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Ghana - Kap Verde Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 14.01.2024 lautet: Beim letzten Afrika Cup erreichte nicht Ghana, sondern Kap Verde die K.o.-Runde. In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir dennoch die Ghanaer.

Spielerisch sind die „Black Stars“ den „Crioulos“ in sämtlichen Belangen überlegen. Als Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Ghana“ mit einer Quote von 1,80 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Ghana vs Kap Verde auf „Sieg Ghana“:

Ghana vs Kap Verde Quoten Analyse:

Beim vergangenen Afrika Cup hatte Ghana keine Freude und wurde in der Gruppe C hinter Marokko, Gabun und den Komoren mit nur einem Punkt aus drei Spielen Tabellenschlusslicht. Ein ähnliches Abschneiden soll beim Afrika Cup 2024 in der Gruppe B um jeden Preis vermieden werden. Die Chancen für das Erreichen des Achtelfinales stehen zumindest laut Buchmacher-Bewertung nicht schlecht. Vieles deutet auf einen Zweikampf mit Ägypten um den Gruppensieg hin.

Der viermalige Afrika-Cup-Gewinner, bei dem Chris Hughton an der Seitenlinie agiert, verfügt durchaus über einige klangvolle Namen in den eigenen Reihen. Allen voran ist Mohammed Kudus, der seine Brötchen bei West Ham United in der Premier League verdient, zu benennen. Immerhin erzielte er in 26 Spielen für Ghana neun Tore. Fünf der acht Treffer in der Afrika-Cup-Qualifikation gingen auf sein Konto.