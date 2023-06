Gibraltar - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

Im portugiesischen Faro kommt es am Freitag zu einem ungleichen Duell im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024, wenn Gibraltar auf Frankreich trifft. In dieser Begegnung darf es keine zwei Meinungen geben, was den Spielausgang betrifft. Allerdings können wir uns vorstellen, dass es die Franzosen nach einer langen und kräftezehrenden Saison langsam gegen den Underdog angehen lassen. Wir entscheiden uns daher für den Tipp „Sieg Gibraltar mit Handicap +6″. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,50.

Darum tippen wir bei Gibraltar vs Frankreich auf „Sieg Gibraltar +6″

Gibraltar kassierten in keinem der letzten 13 Länderspiele mehr als 5 Tore

Frankreich erzielte in keinem der letzten 18 Länderspiele mehr als 5 Tore

Die Franzosen dürften mit zunehmender Zeit ein paar Gänge zurückschalten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gibraltar vs Frankreich Quoten Analyse:

Dass sich Wetten auf die Franzosen hier nicht lohnen, liegt auf der Hand. Die Buchmacher gehen von einer richtigen Klatsche für Gibraltar aus und trauen dem Underdog hier noch nicht einmal ein Tor zu. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert Quoten bis 4,20. Vielleicht ist der Betano Bonus eine gute Möglichkeit, hier ohne großes Risiko etwas auszuprobieren.

Denn alle gehen von einem Sieg Frankreichs aus, der höchstwahrscheinlich auch eintreten wird. Doch ob es wirklich so deutlich wird? Wetten auf Unter 4,5 Tore bringen zum Beispiel Quoten bis 2,30. Ein Tipp auf eine Spanne von zwei bis drei Treffern in der Partie ist mit Wettquoten bis 4,15 verbunden.

Gibraltar vs Frankreich Prognose: Les Bleus dominieren

In den beiden bisherigen Qualifikationsspielen Gibraltars fielen jeweils genau drei Tore. Sowohl die Partie gegen Griechenland als auch das Match in den Niederlanden gingen mit 0:3 verloren. Im Match bei den Oranjes schlugen die Quoten teils noch mehr gegen den Außenseiter aus, weil die Holländer zu Hause spielten.

Für einen Tipp auf das Under 3,5, was in diesen Begegnungen richtig gewesen wäre, gab es Quoten bis 5,50. Im Duell mit Frankreich liegen diese Wettquoten bei „nur“ 3,50. Trotz der 0:3-Pleite in Rotterdam konnte man auch aufgrund der Tatsache, dass Gibraltar ab der 51. Minute in Unterzahl spielte, mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Natürlich war der Underdog mit nur 28 Prozent Ballbesitz und einem Chancenverhältnis von 0:49 gnadenlos unterlegen und dennoch machte die Elftal aus der Vielzahl der Chancen und fast einer Halbzeit in Überzahl eben nur drei Tore. Schon im Spiel gegen Griechenland betrug das Chancenverhältnis 29:1 für die Hellenen.

Und dennoch sind wir der Meinung, dass die Franzosen hier bei einer 3:0- oder 4:0-Führung gnädig mit dem Gegner sein könnten. Dieser hat keines der letzten 20 Pflichtspiele gewonnen und 17 davon verloren. Überhaupt gab es in den letzten 27 Länderspielen nur zwei Siege in den Testspielen gegen Liechtenstein (2:0) und Andorra (1:0).

Gibraltar - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gibraltar: 0:3 Niederlande (EMQ, A), 0:3 Griechenland (EMQ, N), 1:0 Andorra (Test, H), 2:0 Liechtenstein (Test, H), 1:2 Georgien (UNL, H)

Letzte 5 Spiele Frankreich: 1:0 Irland (EMQ, A), 4:0 Niederlande (EMQ, H), 2:2, 3:3 n.V., 5:7 n.E. Argentinien (WM, N), 2:0 Marokko (WM, N), 2:1 England (WM, N)

Noch kein Spiel zwischen Gibraltar vs Frankreich

Die Franzosen sind bestens in die Qualifikation für die EM 2024 gestartet. Auf das fulminante 4:0 zu Hause gegen die Niederlande folgte drei Tage später allerdings ein nicht mehr ganz so souveränes 1:0 in Irland. Am Freitag ist der dritte Dreier eine Formsache und es geht nur noch um die Höhe des Sieges.

Allein Kylian Mbappes Marktwert ist über 90 Mal höher als jener der ganzen Nationalmannschaft Gibraltars, die auf Platz 201 der FIFA-Weltrangliste steht. Ob der Starstürmer von PSG allerdings zu einem Einsatz kommt oder ob er nach einer langen Saison zunächst mal auf der Bank Platz nimmt, entscheidet sich wohl erst kurz vor Spielbeginn.

Drei Tage später wartet im Stade de France mit Griechenland jedenfalls der deutlich stärkere Gegner auf den Vize-Weltmeister, der in keinem seiner letzten 15 Länderspiele mehr als fünf Tore erzielte. Genauer gesagt waren es in diesem Zeitraum einmal fünf und zweimal vier Treffer, ansonsten immer weniger.

Gibraltar auf der anderen Seite musste in keinem der letzten 13 Länderspiele mehr als fünf Mal hinter sich greifen. Das letzte Mal, dass das Team 54, wie sich die Nationalmannschaft nennt, mit sechs Toren Unterschied verlor, war vor ziemlich genau zwei Jahren beim 0:6 in einem Test in Slowenien.

Unser Gibraltar - Frankreich Tipp: Sieg Gibraltar +6

Von einem 2:0 bis zu einem 10:0 für Frankreich scheint hier alles möglich zu sein und wir sind uns sicher: Wenn die Franzosen hier 10:0 gewinnen müssten, könnten sie das vermutlich auch. Allerdings müssen sie es eben nicht. Für einige Spieler ist die Saison erst vor kurzem zu Ende gegangen und es gibt sicher einige Akteure, die lieber im Urlaub wären. Insofern denken wir, dass Les Bleus nicht mit der allergrößten Motivation anreisen und die Partie im Schongang bestreiten werden. Selbst in diesem wird ein ungefährdeter Sieg herausspringen, aber mehr als ein 5:0 für den Vize-Weltmeister erwarten wir hier nicht.