Gimnasia - Boca Juniors Tipp, Prognose & Quoten | 16.07.2023

Unser Gimnasia - Boca Juniors Tipp zum Primera Division Argentinien Spiel am 16.07.2023 lautet: Auch wenn die Buchmacher beim Duell zwischen Gimnasia und den Boca Juniors von wenigen Toren ausgehen, erwarten wir zur Gast bei der schlechtesten Defensive der Liga ein paar Treffer.

In der Saison 2023 der Primera Division in Argentinien sind 24 von 27 Spieltagen absolviert. Titelverteidiger Boca Juniors hat das Thema „Titelverteidigung“ schon längst abhaken müssen. Im Endspurt der Saison konzentrieren sich die „Xeneize“ nun noch auf den Pokal und die Copa Libertadores. Bevor für „Azul y Oro“ in der kommenden Woche das Hinspiel im Achtelfinale der Copa Argentina ansteht, müssen die Männer von Coach Jorge Almiron am Sonntag bei Gimnasia y Esgrima in La Plata ran. Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 2.50 bei Bet365 die Wette „Über 2.5 Tore“.

Darum tippen wir bei Gimnasia vs Boca Juniors auf „Über 2,5 Tore“:

Gimnasia hat die schlechteste Abwehr der Primera Division.

In 6 der letzten 7 Duelle beider Teams in La Plata fielen mindestens 3 Tore.

In den jüngsten 5 Liga-Heimspielen blieb Gimnasia y Esgrima nur einmal ohne eigenen Treffer.

Gimnasia vs Boca Juniors Quoten Analyse:

In der Saison 2023 der argentinischen Primera Division steuert Rekordmeister River Plate auf den nächsten Titel zu. Die Boca Juniors stehen nur auf Rang 9 und haben 19 Zähler Rückstand auf den Erzrivalen. Da Gimnasia y Esgrima 7 Punkte weniger auf dem Konto hat und damit 11 Plätze hinter dem kommenden Gegner steht, haben sich die besten Sportwetten-Anbieter ihre Meinung zu der Gimnasia vs Boca Juniors Prognose gebildet. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2.38 sind die Gäste die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 3.19 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gimnasia vs Boca Juniors Prognose: Bleiben die „Xeneize“ in Form?

Gimnasia y Esgrima spielt seit der Saison 2013/14 kontinuierlich in der höchsten argentinischen Liga. Der einzige Titel des Vereins war eine Meisterschaft im Jahr 1929. An der Copa Libertadores nahmen die Männer aus La Plata auch nur zweimal teil (2003, 2007). „El Lobo“ waren auch die letzte Trainerstation von Diego Maradona vor seinem Tod im November 2020. Seit Januar 2023 wird die Mannschaft von Coach Sebastian Ariel Romero betreut.

Nach 24 Ligaspielen dieser Saison stehen 7 Siege und 10 Niederlagen in der Bilanz. Seit 5 Spielen ist La Plata ohne Sieg. In den vergangenen 9 Pflichtspielen glückte lediglich ein Sieg. Problemzone von Gimnasia ist die Defensive. 32 Gegentore sind zusammen mit Schlusslicht Sarandi der Negativwert der Primera Division. In der Copa Argentina und der Copa Sudamericana ist das Team auch schon ausgeschieden. Daheim ist das Team aber immerhin seit 5 Partien in Folge ungeschlagen.

Die Boca Juniors holten in der Vorsaison ihren 35. Titel in einem Herzschlagfinale und hatte das ausgerechnet dem Erzrivalen River Plate zu verdanken. Meister-Coach Hugo Ibarra wurde allerdings nach einem schlechten Start in die neue Saison im März 2023 entlassen. Nach einer kurzen Zeit unter Interimscoach Mariano Herron wurde dann im April Jorge Almiron als neuer Cheftrainer verpflichtet. Wirklich retten konnte der neue Coach die Liga-Saison aber nicht mehr. Seine Bilanz steht bei 10 Siegen, 3 Remis und 6 Niederlagen.

Inzwischen kommen die „Xeneize“ besser in Form und sind schon seit 4 Spielen ohne Punktverlust und ohne Gegentor. Setzt sich diese Serie fort, könnte die Wette „Beide Teams treffen - Nein“ Sinn machen. Hier bietet Winamax, der den lukrativen Winamax Bonus parat hat, eine Quote von 1.68 an. Während in der Liga für die „Azul y Oro“ nicht mehr viel drin ist geht es im Pokal in der Runde der letzten 32 gegen den Liga-Konkurrenten Barracas Central und im Achtelfinale der Copa Libertadores gegen den uruguayischen Vertreter Nacional.

Gimnasia - Boca Juniors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gimnasia: 0:2 Tucuman (A), 1:1 Independiente (H), 2:2 Old Boys (A), 0:1 Universitario (A), 0:2 Central Cordoba (A)

Letzte 5 Spiele Boca Juniors: 1:0 Huracan (H), 0:0 Union (A), 2:0 Sarmiento (H) 4:0 Monagas (H), 0:4 Godoy Cruz (A)

Letzte Spiele Gimnasia vs Boca Juniors: 1:2, 1:0, 2:2, 0:1, 2:1

Nach 66 Aufeinandertreffen spricht die Bilanz zwischen Gimnasia und den Boca Juniors mit 33 Siegen und nur 10 Niederlagen klar für die „Xeneize“. Schaut man auf die letzten 13 Vergleiche, ist die Bilanz aber sehr ausgeglichen. Hier siegten die „Azul y Oro“ 5-mal, gingen aber auch viermal als Verlierer vom Platz. In 7 dieser Partien hätte die Wette „Beide Teams treffen“ Erfolg gehabt. Zudem fielen 6-mal mehr als zwei Treffer.

Unser Gimnasia - Boca Juniors Tipp: Über 2.5 Tore

Ein Tipp fällt hier nicht leicht. Auf der einen Seite steckt Gimnasia zwar in einer kleinen Ergebniskrise, konnte aber den Heimnimbus der letzten Wochen mit 2 Siegen und 3 Remis aufrechterhalten. Auf der Gegenseite steht für die Juniors im Ligaendspurt eigentlich nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Doch gerade in den letzten Wochen kommt der Club Atletico Boca immer besser in Schwung. Beim Blick auf den direkten Vergleich in La Plata und die schlechten Abwehrleistungen der Hausherren gehen wir aber von ein paar Toren aus.