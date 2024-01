Girona - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2024

Unser Girona - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.01.2024 lautet: Zum Jahresbeginn lockt La Liga mit dem Topspiel zwischen Girona (2.) und Atletico Madrid (3.). Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute eine torreiche Begegnung.

Darum tippen wir bei Girona vs Atletico Madrid auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Atletico Madrid beendete am letzten Spieltag eine Serie von zwei sieglosen Spielen in Folge und gewann im Nachholspiel gegen Sevilla (1:0). Folgt der nächste Dreier, reichen die Siegquoten der Gäste von 2,55 bis 2,67. Beide Spitzenquoten lassen sich hervorragend mit einem Wettgutschein spielen .

2017 gelang Girona erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die spanische Primera Division. Diese Saison grüßten die Gastgeber zum ersten Mal von der Tabellenspitze.

Trainer Michel lässt seine Spieler in der Regel in einem 4-2-3-1 auflaufen und schafft über eine breite Grundformation viele Räume. Diese bespielte sein Team im Laufe der Hinrunde konstant und erzielte die meisten Treffer pro Partie (2,3).

Wie stark die Hausherren in Form sind, zeigt die Serie von zehn ungeschlagenen Ligaspielen in Serie. Vor dem gegnerischen Kasten sind die Gironistas effektiver als jede andere Mannschaft der Liga (12,6 Prozent Schussverwandlungsquote).

Top-Angreifer Artem Dovbyk (11 Tore) hat die meisten Scorerpunkte der Liga gesammelt (15) und führt einen Sturm an, der für die zweitmeisten erwartbaren Tore in La Liga (34,1 xG) verantwortlich ist.

Girona - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Atletico Madrid zeigte sich bislang ebenfalls extrem effektiv und hat die zweitbeste Schussverwandlungsquote in La Liga (11,9 Prozent). Mehr Kaltschnäuzigkeit als in dieser Begegnung findet ihr auf keinem anderen Platz der Primera Division.

Darüber hinaus erzielte keine Mannschaft in dieser Saison mehr Tore aus dem Spiel heraus als Girona (34). Atletico kassierte in zwei seiner letzten drei Pflichtspiele „Über 1,5 Gegentore“ und ist in der Hintermannschaft anfälliger als noch in den vorangegangenen Jahren.