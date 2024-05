Girona - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Girona - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 04.05.2024 lautet: Nur zu gerne würde das Überraschungsteam aus Girona im Endspurt dem großen Nachbarn noch die Vizemeisterschaft abjagen. Im Wett Tipp heute sehen wir aber die Gäste im Vorteil.

Am Wochenende steht in Katalonien das Derby zwischen der Überraschungsmannschaft Girona und dem großen FC Barcelona an. Bei diesem Duell steht vor allem die Vizemeisterschaft und damit auch die Teilnahme am finanziell lukrativen Supercup auf dem Spiel. Die Blaugrana wollen den Angriff der „Blanquivermells“ abwehren und sich im Endspurt einer enttäuschenden Saison wenigstens noch den zweiten Platz sichern.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,72 bei NEObet für die Wette „Sieg Barcelona (DNB)“.

Darum tippen wir bei Girona vs Barcelona auf „Sieg Barca (DNB)“:

Barca hat 2023/24 nur eine Auswärtspleite kassiert (bei Real Madrid)

Girona ist daheim gegen den FCB noch ohne Punkt und Tor

In 14 Spielen der Rückrunde kassierte der GFC schon 5 Niederlagen

Girona vs Barcelona Quoten Analyse:

In der Tabelle liegt Barca nur zwei Punkte vor Girona. In der Hinrunde hatten die „Blanquivermells“ beim FCB mit 4:2 gewonnen und damit den ersten Sieg überhaupt gegen die Blaugrana gefeiert. Nun kommt der Heimvorteil hinzu.

Trotzdem schicken die besten Buchmacher die Gäste bei der Girona vs Barcelona Prognose als leichte Favoriten ins Rennen. Ein Auswärts-Dreier wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,43 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren auch nur Quoten im Schnitt von 2,74.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Girona vs Barcelona Prognose: Kann Barca die Rechnung aus dem Hinspiel begleichen?

Girona spielte in der Saison 2017/18 erstmals in der höchsten spanischen Liga. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg mussten die Gironistes allerdings nochmal den Gang in die Segunda Division antreten und verblieben dort drei Jahre. In der vergangenen Spielzeit kehrte der Verein dann in La Liga zurück und sicherte sich mit Platz 10 souverän den Klassenerhalt. In dieser Spielzeit waren die Katalanen dann die große Überraschung. Am 7. Spieltag eroberten die „Blanquivermells“ erstmals in ihrer Geschichte die Tabellenführung.

Diesen Platz konnte der GFC auch acht Spieltage lang verteidigen. Nach der Hinrunde war Girona noch punktgleich mit Tabellenführer Real Madrid. Dieses Niveau konnte die Mannschaft allerdings nicht ganz halten. Nach nur einer Pleite in der ersten Saisonhälfte setzte es in der Rückserie schon fünf Niederlagen. Vor allem die Offensive ist etwas ins Stocken geraten. Daheim sind die Männer von Coach Michel Sanchez stark und kassierten gerade mal eine Pleite gegen Real Madrid (13S, 2U).

Durch die 2:3-Niederlage im Clasico beim Erzrivalen Real Madrid am vorletzten Spieltag verspielte Barca die letzten Chancen auf die Meisterschaft. Der Rückstand auf Tabellenführer Real beträgt fünf Spieltage vor dem Saisonende elf Punkte. Auch in der Königsklasse mussten die Blaugrana ein bitteres Aus im Viertelfinale gegen PSG hinnehmen. Trotzdem machte Xavi einen Rückzieher von seinem im Frühjahr angekündigten Rücktritt zum Saisonende. Der Coach wird seinen bis 2025 laufenden Vertrag doch erfüllen.

Zwischendurch war Barcelona 13 Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage geblieben. Zudem hat der FCB mit 32 Treffern die beste Offensive der Rückrunde. Die Pleite bei den Königlichen war die erste Liga-Auswärtsniederlage der laufenden Saison. Am Wochenende drehten die Katalanen das Heimspiel gegen Valencia in der zweiten Hälfte in Überzahl durch einen Hattrick von Robert Lewandowski. Die Torschüsse (27:5) und der Ballbesitz (80 Prozent) sprachen beim 4:2 klar für die Hausherren.

Girona - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Girona: 2:0 Las Palmas (A), 4:1 Cadiz (H), 1:3 Atletico Madrid (A), 3:2 Betis Sevilla (H), 0:1 Getafe (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:2 Valencia (H), 2:3 Real Madrid (A), 1:4 PSG (H), 1:0 Cadiz (A), 3:2 PSG (A)

Letzte 5 Spiele Girona vs Barcelona: 4:2 (A), 0:0 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 0:2 (H)



Beide Vereine standen sich bisher lediglich sieben Mal in der Liga gegenüber. Im Hinspiel feierte Girona wie erwähnt den ersten Sieg gegen den großen FCB. Demgegenüber stehen zwei Remis und vier Niederlagen. Alle Punkte in diesem Vergleich holten die „Gironistes“ in Barcelona. Damit sind die „Blanquivermells“ daheim noch ohne Punkt und Tor gegen die Blaugrana. Barca hat in den vergangenen neun Spielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt.

Unser Girona - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona (DNB)

Sicherlich ist Girona sehr heimstark. Doch Barca hat in dieser Saison nur noch ein Ziel: Platz 2 behaupten! Die Blaugrana werden dafür noch einmal alles in den Ring werfen. Im Derby können die Männer von Coach Xavi auf ihre gute Auswärtsstatistik sowie ihre gute Bilanz zu Gast bei den „Blanquivermells“ setzen. Außerdem ist der GFC in der Rückrunde nicht mehr so schwer zu bezwingen wie in der ersten Saisonhälfte. Des Weiteren hat Barcelona aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Da der FCB den Rivalen mit einem Remis auch auf Distanz halten könnte, sichern wir unseren Tipp mit der Option „DNB“ ab.