Gladbach - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Gladbach - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Der FCB bricht den Fluch im Borussia Park, doch eine weiße Weste bleibt ihm verwehrt.

Zur besten Zeit am Samstag um 18:30 Uhr findet der Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München statt. In den vergangenen Jahren gab es für den Rekordmeister im Borussia Park so gut wie nichts zu holen.

Wir gehen davon aus, dass sich das ändert, rechnen aber auch mit der entsprechenden Gegenwehr der Fohlen. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,97 bei Mobilebet.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bayern auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“:

Gladbach verlor am vergangenen Wochenende sein Heimspiel gegen Leverkusen klar mit 0:3.

Die Bayern starteten mit zwei Siegen und 7:1 Toren in die Saison.

In ihren letzten 7 Heimspielen gegen den FCB trafen die Fohlen immer.

Gladbach vs Bayern Quoten Analyse:

Ob die Wettanbieter ohne Steuern oder einer der anderen Buchmacher auf dem Markt: Alle favorisieren die Gäste deutlich! Für Wetten auf Auswärtssieg gibt es Quoten von höchstens 1,35. Ein Tipp auf die Borussia wird dagegen mit Wettquoten bis zu 8,00 belohnt. Tore auf beiden Seiten halten die Wettanbieter für sehr wahrscheinlich.

Die Quoten für die Wettoption „Beide Teams treffen“ bleiben unter der Marke von 1,50. Sogar noch geringer sind die Wettquoten für das Over 2,5, die Werte von höchstens 1,25 erreichen. Selbst das Over 3,5 liefert nur Wettquoten bis 1,60. Mit dem Mobilebet Bonus ist der Tipp auf das Unter 3,5 Tore eine Überlegung wert. Hierfür gibt es Quoten bis 2,35.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Bayern Prognose: FCB beendet Negativ-Serie

In Augsburg startete Gladbach, das in der Vorsaison nur eines von 17 Auswärtsspielen gewonnen und neun verloren hatte, furios in die neue Spielzeit und führte nach 27 Minuten mit 2:0 und zehn Zeiger-Umdrehungen später mit 3:1. Am Ende reichte es nur zu einem glücklichen 4:4 dank eines Elfmeters in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Am zweiten Spieltag blieben die Fohlen, die in der letzten Spielzeit zehn von 17 Heimspielen gewonnen und nur vier verloren hatten, im heimischen Borussia Park gänzlich ohne eigenes Tor. Gegen Leverkusen gab es eine klare 0:3-Schlappe. Im Endspurt der Vorsaison hatte Gladbach nur eines der letzten acht Heim-Matches verloren.

Im Grunde war nur die erste Halbzeit in Augsburg, als alle drei Schüsse aufs Tor des FCA auch hineingingen, stark. Danach kam nicht mehr allzu viel. Im Heimspiel gegen Bayer gab es zwar die eine oder andere Chance, die Niederlage ging aber in der Höhe in Ordnung.

Nun geht es gegen die Bayern, gegen die man zu Hause in den letzten Jahren immer sehr gut aussah. Doch auf die Pleite gegen Leverkusen folgte kurzerhand der nächste Rückschlag: Kapitän und Keeper Jonas Omlin muss sich einer Operation an der Schulter unterziehen. Wer am Samstag das Tor hüten wird, ist noch unklar.

Gladbach - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:3 Leverkusen (H), 4:4 Augsburg (A), 7:0 Bersenbrück (A), 2:2 Montpellier (N), 5:1 Stuttgart (N)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:1 Augsburg (H), 4:0 Bremen (A), 0:3 RB Leipzig (H), 4:2 Monaco (N), 4:3 Liverpool (N)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Bayern: 3:2 (H), 1:1 (A), 2:1 (A), 5:0 (H), 1:1 (H)

Die Bayern haben indes keine Probleme. Nach dem 4:0-Auftaktsieg in Bremen und dem 3:1 am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Augsburg herrscht an der Säbener Straße gute Stimmung. Auch Neuzugang Harry Kane, der gegen den FCA doppelt traf, scheint keine Mühe zu haben, sich in der Bundesliga zurechtzufinden.

Der Hurricane baute seine Serie weiter aus und traf nunmehr in seinen letzten neun Pflichtspielen für Verein und Land, in denen er in der Startelf stand. Am Samstag soll er dabei helfen, den bayrischen Fluch über dem Borussia Park zu vertreiben. Denn die Münchner haben keines der letzten fünf Gastspiele dort gewonnen.

Im Gegenteil: Vier der letzten fünf Auswärtspartien bei der Borussia hat der FCB verloren. Bei den letzten beiden Partien bei den Fohlen gab es insgesamt acht Gegentreffer. Das letzte Mal, dass die Bayern in Mönchengladbach zu Null spielten, war am 19. März 2017, als sie dort mit 1:0 gewannen.

In den letzten sieben Heimduellen mit den Münchnern konnte Gladbach immer treffen, hielt in dem Zeitraum selbst aber auch nur einmal die Null. Doch auch insgesamt stimmte die Bilanz aus den letzten direkten Duellen: Keine der letzten fünf direkten Begegnungen verloren die Fohlen. Sie trafen immer und gewannen drei dieser letzten fünf Spiele.

Unser Gladbach - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Beide Teams treffen

Es ist nicht zu leugnen, dass die Bayern mit Gladbach ihre Probleme haben und das ein Stück weit unerklärlich ist. Doch nach der letzten 0:3-Heimschlappe gegen Leverkusen, bei der die Fohlen gnadenlos unterlegen waren, können wir uns nicht vorstellen, dass sie gegen den FCB bestehen können. Dieser zeigte sich an den ersten beiden Spieltagen in guter Verfassung und erzielte sieben Tore. Einen Treffer trauen wir der Borussia zu Hause zu, doch zu etwas Zählbarem wird es nicht reichen.