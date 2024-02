Gladbach - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Gladbach - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: Die Fohlen stecken in einer Krise und sind bis auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz abgerutscht. Im Wett Tipp heute ist daheim gegen Bochum aber mindestens ein Punkt drin.

Sicher hatte Gladbach zum Auftakt der Rückrunde mit Gegnern wie Stuttgart, Leverkusen, Bayern und Leipzig ein wahrlich schweres Programm. Doch von den vergangenen neun Ligapartien konnten die Fohlen nur eine einzige für sich entscheiden (3U, 5N). In der Rückrundentabelle steht die Borussia mit zwei Punkten auf dem letzten Platz. Die zwei eigenen Treffer sind die wenigsten aller Mannschaften in diesem Zeitraum. Kann der Verein vom Niederrhein den Abwärtstrend nicht stoppen, droht man in den Abstiegskampf zu rutschen.

So hat das Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum eine große Bedeutung. Wir entscheiden uns bei diesem Duell mit einer Quote von 1.55 bei Oddset für den Wett Tipp heute „DC 1/X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bochum auf „DC 1/X & Über 1,5 Tore“:

Gladbach hat 4 der letzten 5 Duelle mit dem VfL gewonnen.

Bochum steht mit einem Sieg und 7 Punkten nur auf Rang 16 der Auswärtstabelle.

Die Fohlen haben 15 ihrer 22 Zähler daheim geholt.

Gladbach vs Bochum Quoten Analyse:

Die gute Nachricht für die Fohlen: Trotz der Krise beträgt der Abstand zu Platz 16 immer noch sechs Punkte. Doch am vergangenen Spieltag konnten die Bochumer den kommenden Gegner erstmals seit dem 5. Spieltag wieder überholen.

Der VfL steht nun selbst auf Rang 11 und hat ein Polster von neun Zählern auf die Abstiegszone. Für die besten Wettanbieter sind die Hausherren bei der Gladbach vs Bochum Prognose die Favoriten.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten von im Schnitt 2.00. Auf der Gegenseite scheinen aber auch die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 3.57 nicht völlig chancenlos.

Gladbach vs Bochum Prognose: Die Fohlen hoffen auf ihre Heimstärke

22 Punkte nach 22 Spielen bedeuten die schwächste Ausbeute für die Borussia seit der Saison 2010/11, als man nur über die Relegation die Klasse halten konnte. Aktuell haben die Fohlen auf beiden Seiten des Feldes große Probleme. Die 43 Gegentore sind die zweitmeisten der gesamten Bundesliga. Schon achtmal kassierte man drei oder mehr Gegentore. Zudem ist die Offensive ohne Spielfreude, Tempo und Durchsetzungsvermögen viel zu harmlos. In den letzten vier Partien glückte gerade einmal ein Treffer.

Zudem fällt Alassane Plea, der beste Kreativspieler und erfolgreichste Scorer (sieben Tore, fünf Assists), aktuell verletzt aus. Auch in der Fremde sind ein Sieg und vier Remis in elf Gastspielen viel zu wenig. Im heimischen Borussia-Park kommen die Männer von Coach Gerardo Seoane immerhin auf eine ausgeglichene Bilanz (4-3-4) und sammelten 15 Punkte. In der Defensive fallen am Samstag mit Ko Itakura und Nico Elvedi (jeweils Gelbsperre) auch noch zwei Säulen in der Innenverteidigung aus.

Daheim sind die Bochumer in dieser Saison wieder mal eine Macht. Das musste am vergangenen Spieltag auch der FC Bayern am eigenen Leib erfahren. Mit viel Mut, Einsatz, Elan und Selbstvertrauen besiegte der VfL den Rekordmeister mit 3:2. So hat die Truppe von Coach Thomas Letsch 18 der 25 Saisonpunkte daheim geholt. 2023/24 steht man nur bei einer Heimpleite (4S, 6U). Auch die Ausbeute mit 20 Zählern aus den letzten 13 Partien und nur einer Niederlage aus den jüngsten sechs Partien kann sich sehen lassen.

In der Fremde klappt es aber nicht so gut. Hier nahmen die Blau-Weißen bisher nur einmal alle drei Punkte mit nach Hause (4U, 6N). Dieser Erfolg kam im November 2023 in Darmstadt zustande. Seit fünf Auswärtspartien wartet der VfL auf einen Sieg. In elf Gastspielen setzte es auch 28 Gegentreffer. Das ist zusammen mit Gladbach der Höchstwert der Liga. Kapitän Anthony Losilla sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit im anstehenden Auswärtsspiel.

Gladbach - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:2 RB Leipzig (A), 0:0 Darmstadt (H), 1:3 Bayern München (A), 0:0 Leverkusen (A), 1:2 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Bochum: 3:2 Bayern München (H), 1:1 Eintracht Frankfurt (A), 1:1 Augsburg (H), 1:3 BVB (A), 1:0 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Bochum: 3:1 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 2:0 (A), 2:1 (H)

Die Borussia hat vier der letzten fünf Duelle gegen den VfL gewonnen (1N). Für so viele Siege gegen Bochum hatte Gladbach zuvor 28 BL-Partien gebraucht. Erstmals seit Ende der 80er Jahre könnten die Fohlen nun drei Siege in Folge gegen den Ruhrverein feiern.

Das Hinspiel in dieser Saison an der Castroper Straße entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Mit 48 Torschüssen wurde für diese Spielzeit ein Erstliga-Rekord aufgestellt, der bis heute Bestand hat.

Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit „Über 2,5 Toren“ (Quotenschnitt von 1.64). Für eine Wette wie „Beide Teams treffen“ gibt es beispielsweise bei Winamax auch nur eine Quote von 1.56.

Unser Gladbach - Bochum Tipp: DC 1/X & Über 1,5 Tore

Schaut man nur auf die Formkurve der beiden Teams, fällt ein Tipp auf die Hausherren schwer. Doch am Ende trauen wir den Fohlen mindestens ein Remis zu. Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich gegen Bochum zu tun.

Andererseits holte die Borussia 15 ihrer 22 Punkte daheim, während sich der VfL in der Fremde bisher deutlich schwerer tat als daheim. Auch feierten die Mannen von Coach Seoane in der Hinrunde, nach nur zwei Punkten aus den ersten fünf Partien, gegen den Ruhrverein den ersten Dreier der laufenden Saison.