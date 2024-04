Gladbach - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Gladbach - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: Gladbach hat 14 der letzten 17 Duelle mit dem BVB verloren. Das ist nur einer von mehreren Gründen, warum ein Sieg der Fohlen im Wett Tipp heute ausgeschlossen wird.

Nach 45 Minuten sah es für Gladbach in Wolfsburg nach einem typischen Auswärtsspiel aus. Zur Pause lagen die Fohlen mit 0:1 zurück, doch ein Comeback in der zweiten Halbzeit war ein Versöhnungsangebot an die eigenen Fans und führte zum zweiten Auswärtssieg der Saison. Zwei Siege in Folge feierten die Seoane-Schützlinge in dieser Spielzeit allerdings noch nicht und gegen Dortmund verloren die Gastgeber 14 der letzten 17 Duelle in der Bundesliga.

Besonders die Abwehr der Fohlen-Elf ist zu anfällig, sodass wir im Wett Tipp heute „Sieg Dortmund“ prognostizieren und die Quote von 1,95 bei ODDSET anpeilen.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Dortmund auf „Sieg Dortmund“:

Dortmund ist seit 9 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (5S, 4U).

Dortmund hat in diesem Kalenderjahr erst 2 Gegentore in 7 Auswärtsspielen zugelassen.

Ligaweit gab Gladbach die meisten Punkte nach einer Führung ab (27).

Gladbach vs Dortmund Quoten Analyse:

Eine Punkteteilung könnt ihr in diesem Bundesliga-Duell getrost ausklammern. Keines der vorangegangenen 21 Aufeinandertreffen endete, ohne einen Sieger hervorgebracht zu haben. Gladbach erhält nach seinem Sieg gegen Wolfsburg (3:1) überraschende Siegquoten zwischen 3,10 und 3,38.

Dortmund hat unter der Woche ein wichtiges Champions-League-Viertelfinale absolviert und hat sich erst danach mit dieser Bundesliga-Paarung beschäftigt. Bei Siegquoten bis zu 2,05 halten wir Wetten ohne Einzahlung für eine praktikable Option.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Dortmund Prognose: Über die Defensive zum Erfolg

Edin Terzic hat nach dem Champions-League-Duell mit Atletico Madrid nur wenig Zeit, um seine Hausaufgaben zu machen. Bereits am Samstag gastiert der BVB in Gladbach. Vielleicht ist die Lösung in seinen Augen ja derart offensichtlich, dass ein einfacher Matchplan genügt.

Das Erfolgsrezept für Auswärtsspiele haben die Schwarz-Gelben zuletzt auf die Spitze getrieben. Dortmund hat seit neun Gastauftritten nicht mehr verloren (5S, 4U) und im Kalenderjahr 2024 die wenigsten Auswärts-Gegentore (2) aller Bundesligisten zugelassen (7 Spiele).

Die Vision für eine kompakte Defensiv-Struktur scheint in Gladbach nicht vorhanden zu sein. Bis auf Darmstadt (71) und Bochum (58) hat kein Liga-Konkurrent mehr Gegentore kassiert als die Fohlen-Elf (54).

Neben der Abschluss-Qualität der Konkurrenz ist es auch die Masse an zugelassenen Schüssen, die das Team von Gerardo Seoane zu oft unter Zugzwang setzt. Nur Darmstadt (481) schenkte den Gegnern mehr Schüsse als BMG (471).

Gladbach - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:1 Wolfsburg (A), 0:3 Freiburg (H), 2:0 Eupen (H), 1:1 Heidenheim (A), 1:2 Saarbrücken (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:1 VfB Stuttgart (H), 2:0 Bayern (A), 3:1 Frankfurt (H), 2:0 PSV Eindhoven (H), 2:1 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Dortmund: 2:4 (A), 2:5 (A), 4:2 (H), 0:6 (A), 1:0 (H)

Für Dortmund hat die Verteidigung hohe Priorität und das ist in mehreren Statistiken nachzuvollziehen. Bis auf den Liga-Primus aus Leverkusen (14) gelangen keinem anderen Bundesligisten mehr weiße Westen als den Dortmundern (9).

Sollte Gladbach unerwartet zu einem der wenigen Teams werden, die Dortmund in der Ferne ein Gegentor einschenken, ist unser Wett Tipp heute aber noch längst nicht im Eimer. Die Fohlen gaben ligaweit die meisten Zähler nach einer Führung ab (27).

Vereint sind die beiden Borussen-Teams bei der Standard-Stärke. Nur Bayern (16) erzielte nach einem ruhenden Ball mehr Treffer als Gladbach und Dortmund (je 15). Allerdings hat keine Mannschaft in der Beletage des deutschen Fußballs weniger Standard-Gegentore als der BVB kassiert (6).

Zwar fielen innerhalb der letzten vier Duelle insgesamt 25 Treffer, doch das hindert uns nicht an einer Wette auf „Unter 3,5 Tore“. Nur 29 Prozent der Auswärtsspiele des BVB enthielten mindestens vier Treffer. Zuletzt war das nur in einem von fünf Liga-Spielen der Fall. Dafür fällt die Quote von 1,80 bei ODDSET noch erfreulich hoch aus.

Unser Gladbach - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund

Dortmund ist im Borussia-Park gefordert, ansonsten schwinden die Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison. Die Schwarz-Gelben treten in diesem Kalenderjahr in der Ferne dermaßen kompakt auf, dass der Vorteil gegenüber der Fohlen-Abwehr einfach zu groß ausfällt, um gegen die Gäste zu setzen.